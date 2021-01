Engelle Karşılaşıldığında Yapılması Gerekenler

Bu yaşa kadar evleneceğini düşünüyordun ama uzun süreli ilişkiden ötesine geçemedin. İlk koşu yarışın için antrenman yapıyordun ki etkinlik iptal oldu. İki hafta vegan beslenmeye karar verdikten sonra, fasulyeli dürümünü yarılamışken içinde peynir olduğunu fark ettin.



Zihinsel performans koçu ve "On Top of Your Game" ile "Rebound" kitaplarının yazarı Carrie Jackson Cheadle, küçük büyük fark etmeksizin tüm beklenmedik aksiliklerin seni kaygılandırabileceğini, bunaltabileceğini, hatta felce uğratabileceğini söylüyor. Jackson Cheadle'a göre bunun nedeni, işler yolunda gitmediği zaman oluşan kontrolü kaybetme hissi.



Muhakeme ve karar verme kabiliyeti alanlarında uzmanlaşan UCLA davranış bilimcisi Dr. Jehan Sparks, "Kötü bir şey olduğunda aklına birbiri ardına negatif düşünceler gelir." diyor. Kötü olarak görülebilecek şeyler daha çok dikkatini çekmeye başlar. Kendinden daha çok şüphe edersin. Durumu içselleştirirsin, hatta felakete çevirirsin. Sparks'ın deyimiyle, olumsuz düşünce sarmalının içine girersin.



Ancak bunu yaşamak zorunda değilsin. Jackson Cheadle, "Stres kaynağı, sen durumu kontrol edemediğine karar verdiğin zaman stres yaratmaya başlar." diyor. Yani tüm güç sende. Olumsuz durumları nasıl göreceğine ve onlara karşı ne yapacağına sen karar verirsin. Hatta bu durumlardan faydalanarak daha büyük başarılara ulaşabilirsin. İşte bilmen gerekenler.