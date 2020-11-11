Trained Podcast: Simon Sinek ile Nedenini Bul

Yazar ve motivasyon konuşmacısı Simon Sinek, "nasıl"da ustalaşmak için acele ederken genellikle "neden"i es geçiyoruz diyor. Bir antrenman rutinine, yeni bir işe ya da ilişkiye başlamadan önce bunu yapmak için çok net bir nedene ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Bunun, hayatın her alanında potansiyelimizi açığa çıkarmanın anahtarı olduğunu belirtiyor. Bu bölümde, sunucu Ryan Flaherty ile birlikte kendi amacımıza odaklanmamıza, stresi yönetmemize ve günlük antrenmanımızı "sonsuz bir oyun" olarak yeniden tasarlamamıza yardımcı oluyor.