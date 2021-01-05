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      Trained Podcast: Simon Sinek İle Nedenini Bul

      Kitapları ve motivasyonla ilgili TED konuşmaları milyonlarca kişiye ilham verdi. Yazar, şimdi de araştırmalarının sporcular için ne anlama geldiğini anlatıyor.

      Trained Podcast: Simon Sinek ile Nedenini Bul

      Yazar ve motivasyon konuşmacısı Simon Sinek, "nasıl"da ustalaşmak için acele ederken genellikle "neden"i es geçiyoruz diyor. Bir antrenman rutinine, yeni bir işe ya da ilişkiye başlamadan önce bunu yapmak için çok net bir nedene ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Bunun, hayatın her alanında potansiyelimizi açığa çıkarmanın anahtarı olduğunu belirtiyor. Bu bölümde, sunucu Ryan Flaherty ile birlikte kendi amacımıza odaklanmamıza, stresi yönetmemize ve günlük antrenmanımızı "sonsuz bir oyun" olarak yeniden tasarlamamıza yardımcı oluyor.

      Şimdi Dinle

      Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama veya uyku ile ilgili sorun mu var? Bir konuk ya da konu mu önermek istiyorsun? trained@nike.com adresine e-posta göndererek Flaherty ile iletişime geç.

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