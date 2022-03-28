Performansını Artırmak İçin Kendini Motive Etmenin En İyi Yolu

Bilinçli veya bilinçsiz olarak antrenman sırasında kendi kendine konuşmuşsundur. Bu konuşmalar pozitif olabilir: "Bunu yapabilirsin!" ya da "Sakın pes etme!" gibi sesli olarak dile getirmediğin düşüncelerle kendini motive edersin. Bazen de aklına "Bu çok zor." ya da "Bunda çok kötüyüm." gibi negatif düşünceler gelir.

Kendine pozitif telkinde bulunmak, tahmin edebileceğin gibi, daha iyi bir antrenman deneyimi sağlar. Perspectives on Psychological Science dergisinde yayınlanan bir meta analiz, kendine pozitif telkinde bulunmanın kişinin kendisini daha iyi görmesini sağlamakla kalmayıp performansını da iyileştirebileceğini söylüyor. Öte yandan, Sports Medicine dergisinde yayınlanan bir inceleme, kendi kendine konuşmanın (özellikle görselleştirme ve hedef belirlemeyle birlikte) sportif dayanıklılığı artırabileceğini gösteriyor. Medicine & Science in Sports & Exercise dergisinde yayınlanan bir araştırma, bunun antrenmanın daha kolaymış gibi algılanmasını sağlayabileceğine işaret ediyor. Clinical Psychological Science dergisinde yayınlanan bir araştırma ise sevecen bir dil kullanmanın enerji kazandırabileceğini ve nabzı düşürebileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, kendine pozitif telkinde bulunmak ile aşırı pozitif telkinde bulunmak arasında ince bir çizgi var. İlki ilerlemene yardımcı olurken ikincisi, gerçekçiliğini kaybedeceği için senin zararına olabilir. Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life kitabının yazarı olan spor psikoloğu Dr. Jonathan Fader, "Zihninin pozitif telkini reddetmesi, kendine hiçbir şey söylememenden daha kötüdür. Kendine büyük sözler verip tutamazsan öz yeterliliğin, yani neleri başarabileceğine ilişkin algın zayıflar." diyor.

İlk barfiksini çekmeye ya da bir öncekinden 9 kg daha ağır bir ağırlık kaldırarak kişisel rekorunu kırmaya çalışırken kendine "Bunu başaracaksın!" dediğini fakat hedefine ulaşamadığını varsayalım. Bu durumda başardıkların (belki kendini yarıya kadar çektin ya da kişisel rekorunu 2,5 kg ileriye taşıdın) değil de başaramadıkların aklına takılır. Fader, bu durumun öz güvenini zedeleyebileceğini ve seni başka bir deneme yapmaktan alıkoyabileceğini söylüyor.

Ayrıca aşırı coşkulu bir dil kullanmak, samimi değilsen canını sıkabilir. Sacramento State atletizm departmanı lisanslı klinik ve spor psikoloğu Psk. Dr. Gloria Petruzzelli, "Doğru olduğuna inanmadan söylediğin sözlere negatif duygularla tepki verme ihtimalin yüksektir." diyor. Bu da seni ilerlemekten alıkoyabilir.