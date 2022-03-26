Performansını Artırmak İçin Kendini Motive Etmenin En İyi Yolu

Bazı psikologlar, "köprü ifade" dedikleri ifadelerin kullanılmasını öneriyor. Petruzzelli, bunların düşündüklerin ile fiziksel olarak yaşadıkların arasındaki zıtlığı yumuşatarak iki karşıt duygu arasında "köprü" kurduğunu söylüyor.



Ayrıca bu ifadeler, pozitif kişisel telkinini gerçekçi bir temele oturtmak için geçmiş deneyimlerinden yararlanır. Örneğin, ilk yarı maratonundan önce kendine "Bu yarışı harika koşacağım çünkü son 10K koşumda çok hızlıydım." demek yerine "Bu, koştuğum en uzun mesafe olacak. Zorlandığım anlar olabilir ama bu engeli aşmaya hazırım." demeyi deneyebilirsin. İlk söz doğru olsa bile, ikinci söz içinde bulunduğun duruma daha uygundur.



Fader, köprü ifadelerin nesnel optimizmi temel aldıkları için işe yaradığını ve bu terimin bir oksimoron olmadığını söylüyor: "İyimser kişisel telkin ancak gerçekleri temel alıyorsa yardımcı olur." Kendini gerçekleri temel almayan ifadelere inandırman kolay olmayabilir. Ayrıca köprü ifadeler tarafsızdır; yani bir antrenman veya etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında açık fikirli ve esnek olmana yardımcı olurlar. Petruzzelli şöyle diyor: "Köprü ifadeler, duygularının davranışlarını dikte etmesine izin vermek yerine o an neyi kontrol edebileceğine ve neyin mümkün olduğuna odaklanmanı sağlar."