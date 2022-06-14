Enerji Toplamanın Sırrı

İzin. Tatil. Mola. Sırf bu kelimeleri okumak bile seni mutlu etmiştir. Bu hiç de şaşırtıcı değil. Stres seviyemizin arttığı dönemlerde, rahatlayıp enerji toplayacağımız bir zaman arayışında oluruz ve hedeflerimizi zinde bir şekilde kovalamak için buna ihtiyacımız olduğunu biliriz.



Ama bir sorun var: "Ya hep ya hiç" mantalitesi. Hak ettiğimiz bir mola, kolaylıkla kalıcı hale gelebiliyor. Birkaç günlüğüne verdiğimiz ara, antrenmansız geçen bir aya dönüşebiliyor. Şehir dışına çıktığımız hafta sonu kaçamağında sağlıklı beslenme planımız sekteye uğrayabiliyor. Derslerden veya işten uzakta geçen bir iki haftanın ardından, yaptığımız işi sevsek bile bilgisayar başına dönmek zor gelebiliyor.



Elit sporcular, profesyonel müzisyenler ve yöneticilerle çalışan performans psikoloğu Dr. Michelle Cleere, eski düzenine dönmenin bu kadar zor gelmesinin nedeninin "mola"yı hiçbir şey yapılmayan bir dönem olarak görmen olabileceğini söylüyor. Cleere şöyle diyor: "İnsanların ya 'Yüzde 100'ümü ortaya koyuyorum.' ya da 'Sıfır çaba gösteriyorum.' dediği bir toplumda yaşıyoruz." diyor. Ancak biraz esnekliğe ihtiyacımız var.



Hem olimpik hem de amatör sporcularla çalışan zihinsel performans koçu ve spor-psikoloji uzmanı Dr. Nicole Detling ise sürekli olarak aşırı efor harcamanın tükenmeye yol açması gibi, dinlenme dönemlerinde tüm iyi alışkanlıklarını bırakmanın da ivmeni sekteye uğratıp başarısızlığa yol açabileceğini söylüyor. Detling, bunu şu sözlerle açıklıyor: "İnsanlar istikrar ve rutinle başarılı olur." Birkaç günlüğüne bile olsa sağlıklı beslenmemenin, egzersiz yapmamanın, ders çalışmamanın veya iş yapmamanın beyninde bir alışkanlık oluşturabileceğini ve bunun da yeni normalin olacağını söyleyen Detling, bunun nedenini şöyle tanımlıyor: "Zihnin bildiği şeyi tekrarlaması, yeni bir şeye başlamasından çok daha kolaydır."