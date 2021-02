Sporcunun Yemek Kitabı: İngiliz milli takımının kaptanı Steph Houghton ile “Lambchester City”

Hazırlanışı

Sarımsak, misket limonu suyu, ras el hanout, kimyon ve oreganoyu kaseye koy. Kuzuyu ekle, karışımla kaplanması için çevir, tuz ile karabiber ekle ve buzdolabında 15 dakika marine et.



Bu sırada biberleri ve soğanı ince ince doğra.



Orta ateşe koyduğun tavada 2 yemek kaşığı yağ kızdır. Fazla doldurmamaya dikkat ederek kuzuları tavaya koy. Yaklaşık 5-6 dakika, ortalarında pembelik kalmayana kadar sotele. Kuzuyu kenara kaldır ve soğumaması için alüminyum folyoyla kapat.



Kalan yağı tavaya dök. Fazla doldurmamaya dikkat ederek dolmalık biberleri tavaya koy. Tuz ve karabiber ekle ve yaklaşık 5 dakika, biberler lapalaşmadan yumuşayıp kokusunu bırakana kadar sotele.



Biberleri kenara kaldır ve soğan için de aynısını yap. Her şeyi tekrar tavaya koyup ısıt. Bir tutam daha tuz ve karabiber ekle.



Tavayı temizle ve tortilla ekmeklerini orta-yüksek ateşte ısıt (her yüzü yaklaşık 30 saniye). Tortilla ekmeklerini fajita karışımı, dilimlenmiş avokado ya da guakamole ile doldur.