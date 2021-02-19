Sporcunun Yemek Kitabı: İngiliz milli takımının kaptanı Steph Houghton ile “Lambchester City”

Şef Kia Damon'dan uzun mesafeli yemek dersi alan İngiltere futbol takımının kaptanı, artık kuzu fajita yemek için seyahat etmek zorunda kalmayacak.
Sporcunun Yemek Kitabı, bir profesyonel şef ile profesyonel sporcunun mutfakta yemek yaptığı video serisidir.
Manchester'ın Meksika mutfağıyla tanınmadığını söylemeye gerek yok. Manchester City ve İngiltere kaptanı yıldız futbolcu Steph Houghton, fajita tutkunu olarak bu durumdan hiç memnun değil. Steph bugüne kadar evde yaptığı fajitalarla idare etti ama "idare etmek" onun tarzı değil. Bu yüzden "Sporcunun Yemek Kitabı" serisinin sunucusu şef Kia Damon'dan yardım almaya karar verdi. Kameralar hazırlandıktan sonra ikili, aralarındaki 5000 kilometrelik okyanusa rağmen birlikte malzeme doğramaya, marine etmeye ve sotelemeye başladı. Anneanne tariflerinden, Steph'in milli takıma ilk kez çağrılmasından ve yeni nesil kız çocuklara futbol aracılığıyla güç kazandırmaktan bahsettiler. En güzel haberse şu: Steph artık hiç fajitasız kalmayacak.
Kuzu Fajita - 4 Porsiyon
Aletler
Hazırlanışı
Sarımsak, misket limonu suyu, ras el hanout, kimyon ve oreganoyu kaseye koy. Kuzuyu ekle, karışımla kaplanması için çevir, tuz ile karabiber ekle ve buzdolabında 15 dakika marine et.
Bu sırada biberleri ve soğanı ince ince doğra.
Orta ateşe koyduğun tavada 2 yemek kaşığı yağ kızdır. Fazla doldurmamaya dikkat ederek kuzuları tavaya koy. Yaklaşık 5-6 dakika, ortalarında pembelik kalmayana kadar sotele. Kuzuyu kenara kaldır ve soğumaması için alüminyum folyoyla kapat.
Kalan yağı tavaya dök. Fazla doldurmamaya dikkat ederek dolmalık biberleri tavaya koy. Tuz ve karabiber ekle ve yaklaşık 5 dakika, biberler lapalaşmadan yumuşayıp kokusunu bırakana kadar sotele.
Biberleri kenara kaldır ve soğan için de aynısını yap. Her şeyi tekrar tavaya koyup ısıt. Bir tutam daha tuz ve karabiber ekle.
Tavayı temizle ve tortilla ekmeklerini orta-yüksek ateşte ısıt (her yüzü yaklaşık 30 saniye). Tortilla ekmeklerini fajita karışımı, dilimlenmiş avokado ya da guakamole ile doldur.
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