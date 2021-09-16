CrossFit Sporcusu Logan Aldridge Özgüven Kazanma Konusunda Herkese Yardımcı Olabilir

Geçirdiğimiz korkunç bir kaza, nadiren hayatımızın en güzel anı haline gelir. Ancak profesyonel CrossFit ve Nike sporcusu Logan Aldridge, 13 yaşında sol kolunu su kayağı kazasında kaybetmesinin "başına gelen en iyi şey" olmanın yanı sıra şu amacının temeli olduğunu söylüyor: Herkesin öz güven kazanmasına yardımcı olmak. Trained'in 9. sezonunda adaptif ekipman şirketi All Things Adaptive'in eş kurucusu ve Adaptive Training Academy antrenman direktörü, Dünyanın Üçüncü En Fit Tek Kollu Adamı olmasına yardımcı olan fiziksel ve zihinsel yolculuğu yeni sunucumuz Jaclyn Byrer ile paylaşıyor. Ayrıca annesinin söylediği dört kelimenin perspektifini nasıl değiştirdiğinden, yüzünün sürekli gülmesini sağlayan ilginç espri anlayışından ve eyleme geçmek için çok etkili olduğuna inandığı beş saniye kuralından bahsediyor. Ne tür bir vücut ile beceri seviyesine sahip olduğun veya ne spor yaptığın fark etmeksizin Logan Aldridge, düşünceleri ve her şeyi denemeye hazır olma bakış açısıyla hepimize yardımcı olabilir.