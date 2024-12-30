屋外でのランニングとトレッドミルでのランニングの違いについて知っておくべきこと

「トレッドミルは、ランニングのレパートリーに加えたいツールです」とジェファーズは言う。 トレッドミルの主なメリットとしてジェファーズが挙げるのは、空調の効いた室内に置かれていることが多く、屋外のランニングでは不可能なスピードや傾斜の角度調節といった条件をコントロールできることだ。

またトレッドミルのベルトは地面とまったく異なるクッションの役割も果たし、長期にわたる骨や関節の健康維持にも役立つ。 アクティブリカバリーとしてトレッドミルでウォーキングをしてもいい。

トレッドミルは、表面が通常平坦で凹凸がないうえ、ベルトの構造のおかげで屋外よりも足への衝撃が少ない。そのため関節への悪影響を減らせる可能性もあるとジョウは述べている。 関節の機能障害や痛みなど、けがからの回復を目指す場合にはトレッドミルでのランニングが有効である（ジョウ談）。

心血管系の疾患、平衡感覚の障害、めまいなどがある人や、手術や下半身のけがからの回復過程にある人は、トレッドミルでのランニングが最適な手段かどうか、医療専門家に相談してほしい（ジョウ談）。

トレッドミルでのランニングは、比較的負荷の低いアクティビティとみなされている。だがシューズがフィットしていなかったり、健康状態が完全ではなかったり、ランニングメカニクスに問題があったりといった個人別の要因によってけがが生じる可能性もある（ジョウ談）。

ランナー膝、シンスプリント、疲労骨折、アキレス腱炎、足底筋膜炎、筋肉のアンバランスは、トレッドミルでは悪化するおそれもある。道路でのランニングに比べて路面の状態に変化がなく、同じ動作を延々と繰り返すためだ（ジョウ談）。

トレッドミルでのランニングは、ランニング初心者に有効だ。傾斜やスピードを調節したり、ペースやワークアウトの強度をコントロールして走行スピードを一定に維持したり、インターバルトレーニングの練習にも使えたりするからである（ジョウ談）。 そして空調の効いた環境でトレーニングできるため、天候のような予測不能の外的要因に煩わされずワークアウトに励める。 そのため、トレッドミルを取り入れたワークアウトは成功につながりやすいといえる（ジョウ談）。

ただし、ベルトが平坦で凹凸がないトレッドミルでは、ある特定の筋肉群を鍛える効果が屋外ランニングに劣る可能性もある。 直線コースで安定して走れるトレッドミルは、屋外のように多様な地形を走る練習にならないこともある。 屋外で走る際には、これから走る路面の状態、坂のアップダウン、気温の変化について事前に調べておきたい。

屋外は、路面の状態が多様で傾斜もある。そのため前脛骨筋（すねの前側）、ふくらはぎの筋肉、股関節の外転筋と内転筋など、足首から足先を安定させる筋肉の使い方がトレッドミルとは異なってくる。

「トレッドミルランニングは、ランニングの第一歩としておすすめできます。しかし屋外のランニングでは、平坦ではない路面や坂道を進むために多様な筋肉（特に脚部）を使います」とジョウは話す。

トレッドミルだけでランニングをする人は、ベルトが平坦で変化のない路面を走ることから、ハムストリング、大臀筋、ふくらはぎ、腰を安定させる筋肉、股関節の内転筋と外転筋（脚を内側や外側に動かす筋肉）が十分に発達していない可能性もある（ジェファーズ談）。

トレッドミル上の前方移動を繰り返すことで股関節屈筋が硬くなり、平坦な路面がバランスや安定性への負荷を減らして大臀筋や体幹の筋力を衰えさせる。トレッドミルの使用に伴って生じるこのような不具合が、下位交差性症候群のような筋肉のアンバランスに発展する可能性もある（ジョウ談）。

トレッドミルでのランニングで、屋外でのランニングに匹敵するワークアウト効果を目指すには、傾斜を1.0に設定すればいい。そう語るのは、登録栄養士、運動生理学者の肩書を持つジェイソン・マホフスキー （認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト）だ。