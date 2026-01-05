トレーナー公認のウォーキングワークアウト3選

ウォーキングは健康に様々なメリットをもたらすが、まずは大きなメリットから始めよう。ロサンゼルスを拠点とするトレーナー、シエラ・ニールセン（CPT）は、毎日歩数を増やすことで寿命が延びると述べている。その方法とは？ウォーキングは体全体の血流を促進し、心身の健康にさまざまなメリットをもたらす。

たとえば、脳への血流増加は、認知機能の向上につながり、年を重ねるにつれて、注意力、記憶力、脳全体の健康状態の改善につながるとリウは言う。2022年の『JAMA Network』に掲載されたレポートによると、アルツハイマー病の発症リスクを低減する可能性もあると言う。

さらに、心臓血管にもメリットがある。「ウォーキングは心筋を強化し、動脈の硬化を軽減するため、心臓はより少ない労力でより多くの血液を送り出せるようになります。その結果、安静時の心拍数が低下し、動脈への負担が軽減されます」とリウは言う。「また、血管内の血液循環が改善され、血液がよりスムーズに流れるようになります」

これにより、動脈壁にかかる圧力が低減されるため、ウォーキングは高血圧の人にとって非常に有益だ。少しペースを上げれば効果がより高まる。高血圧の人を対象ととする1,700件の研究を調べた2024年のメタ分析では、早歩き（1マイル20分のペースで歩くことと定義）には血圧を下げる効果があることが明らかになった。

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ウォーキングは、気持ちの面にも素晴らしい効果をもたらす。「私たちの身体は歩くように作られており、それだけで心を落ち着かせることができます」とタンは言う。「研究によると、ウォーキングは不安や抑うつの症状を軽減するのに役立ち、多くの人にとって、効果的な気分転換の手段になります」

そして、自然の中を歩くとき、その効果はさらに大きくなると言う。「外に出て自然の中で過ごすことで、物事の見方が変わります。研究によると、反芻と呼ばれる、繰り返す不安な思考のループを経験しにくくなるそうです。自然の中では、人は自分の頭の中から注意を引き離し、外の世界に意識を向けます。これは多くの人にとって、心が落ち着き、頭がすっきりし、精神的にリフレッシュできる状態です」

また、たくさん歩くことで単純に気分が良くなると感じたことがある人も多いだろう。「私たちの身体は、長時間座っているのではなく、動き続けるように進化してきました。そのため、座っていると体が固くなったり、痛みを感じたりすることがよくあります」とタンは言う。

これは、何らかの炎症性疾患を抱える人にとっては特に重要な事実だ。「関節の不快感や関節炎を抱える人々は、医療提供者から体を動かす生活を送るように勧められることが多く、ウォーキングは通常、最も現実的な選択肢です。まさに、よく言われる『運動こそが潤滑油』のパターンで、シンプルな運動を継続的に行うことが大事なのです」とタンは説明する。