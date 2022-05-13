4つのタイプのヒルワークアウトとそれぞれのメリット

サウスダコタ州立大学が行った別の研究では、ヒルトレーニングが長距離ランナーにどのような効果をもたらすかを検証した。 参加者を2つのグループに分け、 一方のグループには、トレッドミルの傾斜を10％に設定し、速いペースで30秒間走るように指示した。 もう一方のグループには、傾斜のない水平なトレッドミルで疲れるまで走るように指示した（疲れるまでの平均時間は2分16秒）。 これを6週間にわたって週2回繰り返した。



その結果、どちらのグループも疲れるまでの時間と酸素消費量が、ほぼ同じように改善された。 最初のグループの方が走った時間が短かったにもかかわらず、結果に大差はなかったのだ。 現在のルーティンを大幅に変えずに成果を出したいランナーにとって、このトレーニング方法の効率の良さは注目に値する。 数回のヒルスプリントを組み込むだけで、トレーニングの合計時間を短縮できる可能性があるからだ。