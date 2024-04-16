スピードを向上させるトラックワークアウト3選

これから説明する3つのワークアウトは、どんなランナーのレベルにも対応できる。2週間単位で進行し、6週間で完了するメニューだ。

ランニングの経験に関係なく、週に1回スピード練習を取り入れるだけで効果が期待できる。 以上の原則を念頭に置いたうえで、すでにランニングが習慣になっている人、ハーフマラソンやフルマラソンを目標にトレーニングに励んでいる人、とにかく今後6週間はスピード強化に集中しようと考えている人は、次のワークアウトから2種類を毎週のルーティンに組み込むといいだろう。 ただし、スピード練習の間に、最低1日は休養日を設けることをお忘れなく。

スピード練習の初心者や、ランニングそのものに初めてチャレンジする人は、最初に紹介するワークアウトを6週間でマスターしてほしい。 2つ目と3つ目のワークアウトはやや難易度が高く、中級ランナーや上級ランナー向けに設計されている。

スピード練習はジョギングや軽めのランニングと比べて体への負担が大きいため、リカバリーの時間も重要であることを心に留めておこう。 トレーニングへの適応には、適切なリカバリーが不可欠だ。

各インターバルでは、同じ負荷とペースを保つようにしよう。 最初のインターバルがきつすぎたときは要注意。残りのインターバルではスピードを抑えること。 休憩時間は走るのをやめて、体の回復に努めよう。 各インターバルで、ペースと負荷を一定に保つことが鍵になる。 ワークアウトの後半はハードに感じるかもしれないが、最初のインターバルと同じタイムとペースを維持できるように意識して走る必要がある。 あなたは自分自身のコーチでもある。必要なときは、休憩を長めに取ってもよい。

スピード練習の効果を最大限に高めるため、筋力トレーニングや会話が可能なペースでゆったり走るロングランも毎週の予定に組み込もう。