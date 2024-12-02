ランニングすると足がしびれるのはなぜ？ エキスパートが解説

たとえ問題が上半身にある場合でも、走り方によっては足の問題が引き起こされる可能性があるとワイザーは話す。 肩や胸が硬くこわばっていたり、腕の振りが体の横から離れすぎたりすると、フォームが崩れ、下半身への適切な血流が妨げられてしまうことがある。

「ランニング中は上半身をリラックスさせ、腕を体の両脇に近づけておくことが重要です。というのも、体が硬くなったり、手を握りしめたりすると、肩と手に力が入ってしまうからです」さらにワイザーはこう続ける。 「エネルギーを使うことはより多くの酸素が必要。そして筋肉や組織に必要な酸素を供給するためには、より多くの血液が必要となります。 そういう状態になると、体にチクチク感や、最終的にはしびれという症状が現れ始めることがあるのです」

ランニング中の着地位置も考慮すべき点だとマックは付け加える。 たとえば、かかとなど足の特定の部分に重点がかかって着地し、それが長距離にわたって繰り返されると、同じ神経に何度も圧力がかかることになるという。 それも炎症やしびれを引き起こす原因となりうる。 かかとから着地することについて調べたある研究では、オーバーストライドと呼ばれるこの着地の仕方により、足が地面と接触する時間が長くなり、足の神経にかかる圧力が増える可能性があることがわかった。

疼痛管理専門医で整骨医学博士のヴィヴェク・ババリアによると、アスファルトなど同じ種類の路面だけを走っていると、このようなことがさらに起こりやすくなるという。

「さまざまなタイプの地形で走り、ランニングの種類を増やすことは、足の健康を含め、多くの面でメリットがあります」と彼は話す。 たとえば砂利やトレイル、芝生などの路面を走るときは、関節や靭帯に調整の必要性が生まれる。

「それが良いのです。なぜなら安定性とサポートのためにさまざまな筋肉を動員することになり、常に同じ筋肉を繰り返し使っていると起こりやすいオーバーユースよるけがを防ぐのに役立つからです」とババリアは話す。