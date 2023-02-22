エキスパートが伝授する、足首の可動性を高めるエクササイズベスト4

足首のモビリティが向上すると、ランニングのパフォーマンス改善も期待できる。 地面を蹴るとき、3つの主要な関節、つまりヒップ、膝、足首が伸展する。 この動きは「トリプルエクステンション」とも呼ばれる。

足首の進展により、地面に働きかける力も、作り出す力も大きくなる、とウィルソンは話す。 向こう脛と地面の角度も小さくなる。 その結果、ストライドのたびに前進できるようになる。



実際に効果を体感するために、まず、かかとで走ってみよう。 うまくいっただろうか？ そんなに速く走れないだろう。次に、静止した状態から素早く足首を底屈させて（伸展させて）母指球で地面を蹴り出す。 軽く跳んだはずだ。

小さな動きではあるが、この可動域を最適化することで、ランニングがこれまでとは変わり、自己ベスト更新（またはスピードアップ）を目指せるようになる。