もっと速く走るための11のヒント

これ以外に方法はない。速く走りたければ、とにかく速く走るしかないのだ。

だからと言って、一晩で1マイルのタイムを1分縮めることはできない。さまざまなワークアウトを取り入れた良いトレーニングプランに従うことで、徐々にスピードアップしていくことができる（そのためのサポートなら、Nike Run Clubアプリのトレーニングプログラムにおまかせ）。

ワークアウトプランを作ることが決まったら、それにインターバルトレーニングを取り入れよう。『Medicine & Science in Sports & Exercise』誌に掲載された研究によれば、速い運動にゆっくりしたリカバリーを組み入れたインターバルトレーニングは、中程度の負荷のワークアウトより酸素の利用効率（有酸素運動の主要な指標）が上がるということだ。短時間のランでスピードを上げられるようになってくると、長距離ランでの全体的なペースも上がり始める。このためのワークアウトは、1分間のハードなランニング（会話できないペース）と1分間の楽なランニング（楽に会話できるペース）を交互に行うだけで十分だ。

一般例として、2週間ごとに200m、300m、または400mの全力走を何度か繰り返すこと。そう勧めるのは、全米陸上競技連盟公認コーチのジェイソン・フィッツジェラルド。Strength Runningのヘッドコーチであり、「The Strength Running Podcast.」の司会も務める専門家だ。インターバルは負荷の高いトレーニングなので、回復には時間がかかる。このような全力走を休む週には、会話をするのが少し難しいぐらいのやや楽なペースで、800mや1600mなど距離が長めのインターバルに取り組むことも、スピードと持久力の向上に効果的だという。