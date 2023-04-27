ワークアウト後の水分補給について、エキスパートが解説

水分補給が運動に不可欠な要素であることは周知の事実だ。 しかし、水を飲むことの効果は、ワークアウト前やワークアウト中の体への栄養補給にとどまらない。ワークアウト後に水分補給することも、迅速なリカバリーを確実にし、脱水を防ぐことにつながる。

2021年に『Journal of Human Kinetics』に掲載された研究論文によると、水分補給は運動のパフォーマンスを高め、ワークアウト中のけがを防ぐだけでなく、リカバリープロセスにおいても重要な役割を果たすという結果が示された。 つまり、意図的に水分補給を行うことで、喉の渇きを癒しながら体を潤し、汗をかいた後の重要なクールダウンをサポートできるというわけだ。

「水分補給は、体内の適切な電解質バランスを保ち、消化を助けるために大切なだけでなく、体温を調節して、過熱、熱疲労、熱中症を予防することにも直結します」と、理学修士で登録栄養士でもあるエミリー・ティルズは 述べている。 「運動をすると体内温度が上がります。 それを下げるか、正常範囲内に戻すには、十分な量の水を消費する必要があるのです」

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ワークアウト中に汗をかくと、臓器機能にとって非常に重要であり、筋肉の収縮を促進する電解質が失われる可能性があると、ティルズは説明する。 したがって、食べ物や飲み物を通してそれらを補充することが不可欠となる。

ティルズはこう付け加える。「運動後に水分を補給しないと、筋肉がけいれんを起こすリスクがあり、さらには気絶や、深刻な医学的問題を引き起こすリスクさえあります」