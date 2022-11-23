クレアチンは筋肉増強に効果的か？ エキスパートが解説

ワークアウトの前か後にクレアチンサプリを摂取すると、筋肉の増強をより効果的に「定着」させられると考えられている。つまり、筋力トレーニングを行う場合、クレアチンのようなサプリを利用することで、トレーニングの効果を高められるということだ。

その仕組みを説明しよう。クレアチンは、細胞のエネルギーとなり、筋肉が収縮する際に必要とするアデノシン三リン酸（ATP）の生成を促す。 体は多くのATPを蓄えることができず、一度枯渇すると、元の状態に戻るまで時間を要する。 クレアチンは、このような時間のロスなく、ATPを増やす近道のような働きをする。

筋肉が収縮する際に充分なクレアチンが確保できていれば、その筋肉が必要としているエネルギーの補給効果を高めることが可能であるとシュライバーは説明している。

「クレアチンサプリを利用することで、筋肉内のクレアチン値を20～40％増加させることが可能になります」とシュライバーは言う。

クレアチンを摂取するだけで、バルクアップが期待できるわけではない。だが、クレアチンがもたらす効果が、筋肉の増強に繋がる可能性があるとシュライバーは続けている。 筋肉にATPという名のエネルギーを蓄えることができれば、筋疲労が起きるまでの時間も長くなる。つまり、レジスタンストレーニングや、より重量を増やしたウエイトリフティングなどにおいて、レップ数を増やすことが可能になるということだ。 高負荷トレーニングであるHIITなどのインターバルトレーニングを行う人の場合でも、より強度の高いトレーニングを行える可能性がある。 スーパーヒーロー並みの力が発揮できるとまでは言えないが、パフォーマンスを高めることは充分に可能だとシュライバーは語っている。

「この効果を活用すれば、筋肉量、筋力、パフォーマンスが徐々に改善していくことが期待できます」とシュライバーは述べている。