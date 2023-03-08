ワークアウトの後に飲みたい、専門家おすすめのリカバリードリンク

栄養補給が早いほど筋肉の回復も早い、とエキスパートと研究者は口をそろえる。

2013年に学術誌『Journal of the International Society of Sports Nutrition』に掲載されたあるレビューでは、（回復プロセスを促進する）栄養補給に適したタイミングは、さまざまな要因に左右されると結論付けている。 たとえば、年齢、ワークアウト前の食事やサプリメントの摂取の有無などが影響する。

「一般的には、ワークアウトを終えてから15～30分以内にリカバリードリンクを飲むことが推奨されています」と話すのは、理学修士号を持つマンディ・エンライト。 管理栄養士、 公認ヨガインストラクターの有資格者でもある。

全米スポーツ医学協会（National Academy of Sports Medicine）では、ワークアウト終了後30分以内に栄養を補給すると、必要な筋肉組織への血流増加などの要因によって、グリコーゲン補充が促進されるとしている。