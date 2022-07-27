食塩水はワークアウト後の水分補給になる？

運動中に水だけで水分補給すると体内のナトリウム濃度が低くなる可能性がある、と語るのはミズーリ州立大学生物医科学臨床助教授で、スポーツ栄養学を専門とする管理栄養士でもあるナタリー・アレン。 濃度が低くなるのは困る。なぜならナトリウムは細胞の内外を移動する体液の量を適切に保つことにより、体液のバランスを維持する役割を果たしているからだ。

「アスリートは、筋肉のけいれんや、さらに心配な低ナトリウム血症を予防するために、ナトリウムと水分のバランスを維持しなければなりません。 ナトリウム濃度が低下し過ぎると、低ナトリウム血症になります」とアレンは話す。

低ナトリウム血症になると、浮腫が生じ、頭痛、突然の倦怠感、筋力低下、吐き気といった症状を引き起こすことがある。 症状が重くなれば、けいれん発作や昏睡に至る可能性もある。

そして意外にも、これは決して稀な症状ではない。 ある研究論文では、低ナトリウム血症が「軽視されていることは深刻な事態だ」と述べられており、別の研究論文でも、低ナトリウム血症は最もよくある電解質異常の疾患であり、入院患者に広く見られるという事実が明らかになっている。

このような状況をふまえ、アレンはこう語る。「食事で適切な量のナトリウムを摂取し、運動時には少量のナトリウムを含む飲み物を飲むことが重要です。特に暑い日や長時間のワークアウトには欠かせません。 ほとんどのスポーツドリンクに適度な量のナトリウムが含まれているのは、血液中の濃度の低下を防ぐためなんです」

ナトリウムの役割は筋肉のけいれんを防ぐことだけではないと指摘するのは、管理栄養士でトレーナーの、レダ・エルマルディ （認定ストレングス・コンディショニングスペシャリスト=C.S.C.S有資格者）だ。 特にアスリートにとっては、ミネラルも、以下の機能を向上させるうえでも非常に重要な栄養素だという。