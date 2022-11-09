妊娠中もハードなワークアウトができる？

妊娠する前からジムが大好きで習慣的に通っていた人は、お腹の中に初めて赤ちゃんを迎えると、きっとこんな疑問を抱くだろう。ワークアウトの強度を下げる必要があるのではないか？そう考えるのは当然のこと。妊婦向けトレーニングの多くは「穏やか」で「中程度」であることを声高に宣伝している。しかし、それはあなたの好むペースではない場合もあるからだ。

疲労感が強い場合、あるいはワークアウトを控えめにする準備ができている場合は、もちろんそうしよう。そうでない場合は、自覚的運動強度（RPE）を活用しよう。0はソファに横になってNetflixを観ているレベル、10はこれまでに行った中で最もハードなワークアウトのレベルだ。カリフォルニア州オークランドのアマンダ・ウィリアムズ医学博士（認定産婦人科医、「Nike (M)ove Like a Mother」諮問委員会のメンバー）によれば、妊娠中は10段階中7～8以下の強度に抑えるといい（従来使われていた心拍数測定基準との違いが気になる人もいるかもしれないが、ウィリアムズ博士によるとそのガイドラインは旧式なのだという）。

7～8と一言で言っても、もちろんそれらのレベルは人によって異なるし、妊娠18週で7と感じられるトレーニングは、32週で7と感じられるものとは大きく異なる可能性が高い。「妊娠中は、バックパックを抱え、週が進むにつれてそのバックパックに大きな石を入れていくようなものです。妊娠が最終期を迎える頃には満杯のバックパックを抱えることになるのですから、20週のときと同じ負荷をこなすことは、はるかに困難になります」と語るのは、ウィスコンシン州ヴェローナのキャサリン・クラム（運動生理学者、産前産後フィットネスコンサルティングのオーナー）だ。「それはあなたの体力が落ちている証拠ではなく、むしろさらにがんばっている証です」

そのような違いをどう調整すべきか？何より大切なのは自分の体に耳を傾けることだ。「それは一人ひとり異なるものなので、自分の快適さのレベルに合わせて運動すればいいのです」とウィリアムズ博士は言う。具体的には次のことを推奨している。