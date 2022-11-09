エキスパートが推奨するマタニティヨガ

妊娠中のエクササイズといえばマタニティヨガ。そんな風に連想する人は多いだろう。その理由としてはまず、体への負担が少なく、妊娠中の体に合わせて調整しやすい汎用性の高さが挙げられる。そしてもうひとつ、多くのフィットネススタジオが妊娠中にできるエクササイズとして用意している唯一のクラスが、マタニティヨガのクラスだからだ。

「マタニティヨガは、適度なエクササイズとして素晴らしい可能性に満ちています」と説明するのは、ディーナ・ジンベル（元助産師、オレゴン州ポートランドのヨガインストラクター）。「Nike (M)ove Like a Mother」諮問委員会のメンバーでもある彼女は、ヨガもれっきとした運動であり、健康上のメリットがあるという。だがそれだけではない。お腹の中でもうひとつの命を育んでいるときは心と体のつながりが重要だが、ヨガはその強化に役立つ運動なのだ。妊娠中は日々体が変化し、今の瞬間に心を置くことが難しい時期。そんなとき、ヨガが心と体のつながりを支えてくれると、ジンベルは説く。

これまでにヨガをしたことがない人はもちろん、ヨガ経験者でも、マタニティヨガへの挑戦に不安を抱く人は多いかもしれない。ヨガ特有の雰囲気に苦手意識がある人もいるだろう。あるいは、より強度の高い、自分を追い込むタイプの運動を好む人からすると、ヨガのゆっくりとした動きは退屈に思えるかもしれない。それでも、（医師の許可を得たうえで）少しの時をマットの上で過ごすことには、さまざまなメリットがある。ここでは、そのメリットを最大化するためのポイントをご紹介。