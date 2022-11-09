流産後のエクササイズ方法についてエキスパートが解説

運動を再開するときは、無理のないように始めてほしい。たとえばウォーキング（最初は5〜10分に留める）や穏やかなヨガなどの低負荷アクティビティだ。そう語るのは、ペンシルベニア州ドイルズタウンでTrimester Fit Bodyを運営するメーガン・ローゼンフェルド氏（Nikeトレーナー）。自身も流産の経験者だ。ウォーキングのメリットは、外に出られること。自然に触れることで、コルチゾールなどのストレスホルモンを減らせる可能性がある（ミシガン大学の研究で立証済み）。「ウォーキングはカタルシス効果が抜群です。自分に寄り添い、思考を深める時間にもなります」

さらにギアを上げる準備ができたら、ウォーキングの時間を伸ばし、ジョギング、水泳、軽めのウェイトを使ったリフティングなどへ負荷を徐々に上げていこう。気持ち良く取り組めて、もっとチャレンジしたいと思うなら、よりハードなワークアウトに移ってもいいだろう。

出血、発熱、悪寒、痛みなどの症状が新たに生じたら、運動を即座にやめて医師に相談しよう。こういった症状が現れることはまれだが、米国産科婦人科学会では感染症の兆候である可能性も否定できないとしている。