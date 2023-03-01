Cómo combinar ropa en cada estación
Guía de compra
Disfruta de comodidad todo el año con estos consejos para combinar ropa.
Es importante aprender a combinar ropa para ayudar a regular la temperatura corporal durante tus aventuras al aire libre en cualquier momento del año. Llevar las capas de ropa adecuadas te protege de los cambios de tiempo inesperados y te permite ajustar tu conjunto a medida que entras en calor al hacer deporte.
Lo ideal es mantener el cuerpo en un intervalo reducido de temperaturas. Así lo afirma Carol Ewing Garber, profesora de Ciencias del movimiento en la Universidad de Columbia (EE. UU.). Al hacer ejercicio se utiliza mucha energía para activar los músculos y también se genera mucho calor, lo que puede aumentar la temperatura corporal, especialmente en el core.
La clave es vestir por capas. Tanto si hace muchísimo frío como si hace un calor terrible, saber qué ropa llevar puede marcar la diferencia entre acabar un entrenamiento o que el entrenamiento acabe contigo. Evidentemente, también hay que saber cuándo entrenar en casa o en un recinto cerrado.
Garber explica que hay distintos niveles de esfuerzo: se pueden hacer actividades de intensidad muy alta y otras más moderadas, como un paseo. El calor y la temperatura corporal varían según el ejercicio. Por lo tanto, quizá tengas que vestirte combinando capas diferentes, dependiendo del entrenamiento que vayas a hacer.
Una vez que sepas cómo organizarte con las capas, podrás hacer los cambios necesarios para cada actividad y estación del año. Utiliza los siguientes consejos para salir al aire libre sin prescindir de la comodidad sea cual sea la temperatura.
Cómo vestir por capas en invierno
Garber recalca la importancia de mantener la calidez del cuerpo y protegerlo de las temperaturas muy frías. Si sudas mucho, puede que te enfríes demasiado por tener la ropa mojada pegada al cuerpo.
De ahí la importancia de tener en cuenta qué tiempo hace antes de salir a la calle. Es importante comprobar qué temperatura hace, además de otros factores como la humedad y la probabilidad de precipitaciones.
Lo primero que hay que hacer cuando las temperaturas son bajas es llevar una capa base, que es fundamental para mantener la calidez independientemente de la intensidad del entrenamiento. Ejemplos de capas base son una camiseta de manga larga ceñida y transpirable y unos leggings o unas mallas de materiales como Nike Dri-FIT, que capilariza la humedad, o Nike Therma-FIT, que retiene el calor corporal.
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Después, puedes elegir una capa intermedia versátil, como una sudadera con capucha de tejido Fleece o un chaleco con relleno sintético. A la hora de elegir una capa intermedia, asegúrate de poder ponértela y quitártela fácilmente cuando el tiempo cambie o cuando entres en calor entrenando.
Si vas a enfrentarte a nieve, lluvia o viento, ponte una chaqueta con protección. Esta capa exterior es imprescindible tanto en invierno como en verano para protegerte en los días de tormenta. Si quieres una prenda completamente impermeable, busca los productos que cuenten con GORE-TEX.
Intervalo de temperaturas: de 10 a 5 grados bajo cero
- Capas superiores: capa base, capa intermedia y chaqueta con protección o una capa exterior con aislamiento
- Capas inferiores: leggings o pantalones que retengan el calor o pantalones con protección para la lluvia o la nieve
- Accesorios: guantes, gorro, cinta para el pelo, braga y calcetines cálidos
Si no te vas a mover demasiado, puedes llevar una chaqueta con aislamiento como capa exterior, ya que retiene el calor y es resistente al agua, lo que te permite descartar llevar una capa intermedia y una chaqueta con protección. Para los entrenamientos de gran intensidad, te recomendamos llevar capas ligeras que puedas quitarte a medida que entres en calor. Simplemente tendrás que ponerte más capas.
Intervalo de temperaturas: de 5 grados bajo cero a 5 grados
- Capas superiores: capa base y chaqueta con protección
- Capas inferiores: leggings o pantalones que retengan el calor o pantalones con protección para la lluvia o la nieve
- Accesorios: guantes ligeros, gorro, cinta para el pelo y calcetines cálidos
Si vas a hacer una actividad de intensidad baja, añade una capa intermedia o una chaqueta con aislamiento para tener una mayor calidez.
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Cómo vestir por capas en verano
En verano también es importante elegir bien las capas de ropa. Las prendas ligeras y holgadas favorecen la ventilación y ayudan a que el sudor se evapore de la piel. Aunque quizá solo necesites una capa base cuando haga calor, te recomendamos llevar una capa adicional, como una camiseta transpirable con un factor de protección ultravioleta (FPU) para protegerte del sol.
Garber destaca la importancia de esta protección, ya que, si te quemas, la piel se dañará, y te resultará más difícil librarte del calor. Muchas camisetas con protección solar son estupendas para usar como capa base en otras estaciones del año.
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Si vas a salir de excursión durante medio día o más horas, llévate una chaqueta con protección por si hace mal tiempo. Si estás en una zona en la que las temperaturas cambian rápidamente, como en las montañas, es recomendable llevar también una capa intermedia.
Intervalo de temperaturas: de 20 a 30 grados
- Capas superiores: camiseta con mangas o de tirantes con gestión del sudor, camiseta de manga larga con protección para el sol con FPU y chaqueta con protección
- Capas inferiores: pantalón corto, pantalón con gestión del sudor o leggings transpirables
- Accesorios: sombrero o gorra y gafas de sol
Intervalo de temperaturas: de 30 a 40 grados o más
- Capas superiores: camiseta con mangas o de tirantes con gestión del sudor y camiseta con protección para el sol con FPU
- Capas inferiores: pantalón corto o pantalón con gestión del sudor
- Accesorios: sombrero o gorra y gafas de sol
Cómo vestir por capas en otoño
En otoño, el tiempo cambia muy rápidamente. Vestir por capas es una forma eficaz de prepararse para el viento y la lluvia o los cambios de temperatura. Para los días con precipitaciones, busca partes de arriba y de abajo con materiales como el Nike Storm-FIT, que protege contra el viento y la lluvia.
Intervalo de temperaturas: de 5 a 10 grados
- Capas superiores: capa base y chaqueta con protección
- Capas inferiores: leggings con gestión del sudor
- Accesorios: gorro o cinta para el pelo y guantes ligeros
Para prepararte aún más, no olvides llevar una capa intermedia que retenga el calor cuando más lo necesites. Los guantes hechos con tejido Nike Shield son resistentes al viento y la lluvia.
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Cómo vestir por capas en primavera
A la hora de vestirte para salir en primavera, ten en cuenta las precipitaciones, la nieve y el viento.
Intervalo de temperaturas: de 10 a 20 grados
- Capas superiores: capa base y chaqueta con protección para la lluvia o el viento
- Capas inferiores: leggings con gestión del sudor
- Accesorios: gorro o cinta para el pelo cuando haga más frío
Recuerda llevar una capa intermedia por si bajan las temperaturas.
Texto: Hannah Singleton