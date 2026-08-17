Nike Blazer: un clásico de siempre con un toque actual
Las zapatillas Nike Blazer, con un diseño de líneas definidas y perfil alto, se convirtieron instantáneamente en todo un icono desde su lanzamiento en 1972. La parte superior de lona de las Nike Blazer se ha reinterpretado con múltiples colores y un sinfín de materiales para que hoy sigan siendo un clásico imprescindible en cualquier armario.
Las Nike Blazer Mid 77 destacan por la forma cómoda, la silueta sencilla y el Swoosh retro, que ilustran un estilo de baloncesto tradicional con una nota contemporánea. Los revestimientos cosidos y la espuma expuesta en la lengüeta son detalles vintage, mientras que los toques coloridos y los estampados actualizan este modelo.
No es de extrañar que las Nike Blazer sean las preferidas de los skaters y los coleccionistas de zapatillas gracias a su emblemático diseño. La parte superior de piel sintética y auténtica aporta durabilidad para llevarlas todos los días. La suela exterior y la mediasuela forman una única pieza para crear un look impecable y ofrecer flexibilidad y comodidad. Consigue agarre y tracción en cada paso con el patrón gráfico con diseño de espiga de la suela de goma maciza de las zapatillas Nike Blazer 77.