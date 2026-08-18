Ropa para el frío: combate la bajada de temperaturas
Cuando salgas a correr o vayas al gimnasio, nuestra ropa de invierno te protegerá del frío. Descubre los diseños con tecnología Nike Therma-FIT, que ayuda a regular el calor natural del cuerpo para abrigarte cuando baja la temperatura. También encontrarás opciones con paneles acolchados en el pecho que proporcionan aislamiento adicional, así como inserciones de malla que te dan toda la transpirabilidad que necesitas. Prepárate para cualquier tipo de condiciones meteorológicas con chaquetas repelentes al agua que no pesan. Hay modelos con una capucha plegable que se guarda fácilmente en el cuello, para que te concentres en tu entrenamiento haga el tiempo que haga.
En Nike sabemos que necesitas ropa de invierno que te ayude a rendir al máximo. Encuentra camisetas de entrenamiento de manga larga confeccionadas con materiales elásticos que se ciñen a los músculos, para que puedas llevarlas debajo de prendas más gruesas. También tenemos cómodos calcetines de alto rendimiento con amortiguación. ¿Buscas la máxima calidez? Elige diseños de tejido Fleece ligero, tan suaves por dentro como por fuera. Además de abrigarte, te permiten moverte con total flexibilidad. ¿Te gustan las prendas holgadas? Descubre opciones de aire informal con mangas amplias y hombros con caída. Las costuras planas ayudan a evitar los roces, para que nada te distraiga.
Cuando te esfuerzas al máximo, los detalles pueden marcar una gran diferencia. Nuestra gama de ropa para el frío incluye camisetas con cuello alto y orificios para los pulgares que aumentan la protección. Descubre nuestros joggers y chaquetas con prácticos bolsillos con cremallera para guardar tus pertenencias de forma segura, independientemente de la velocidad a la que vayas. Además, las cinturas con cordones te permiten adaptar el ajuste.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige ropa de invierno con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.