Ropa de invierno

Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Sudadera de tejido Fleece - Hombre
Nike Solo Swoosh
Sudadera de tejido Fleece - Hombre
94,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Chaqueta acolchada de ajuste holgado Therma-FIT - Niño/a
Superventas
Nike Sportswear All Day Play
Chaqueta acolchada de ajuste holgado Therma-FIT - Niño/a
84,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Chaqueta de running Storm-FIT Aerogami - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Chaqueta de running Storm-FIT Aerogami - Hombre
224,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Capa base de manga corta Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport
Capa base de manga corta Dri-FIT - Hombre
34,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sudadera - Niño/a
Nike Sportswear Club Fleece
Sudadera - Niño/a
39,99 €
Nike Therma
Nike Therma Chaqueta de fitness con cremallera completa Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Therma
Chaqueta de fitness con cremallera completa Therma-FIT - Hombre
74,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Chaqueta Repel de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Chaqueta Repel de running - Mujer
74,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger - Niño/a
Superventas
Nike Sportswear Club Fleece
Jogger - Niño/a
39,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalón oversize de tejido Woven - Hombre
Nike Tech
Pantalón oversize de tejido Woven - Hombre
109,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
Superventas
Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Niña
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Camiseta de fitness Dri-FIT de manga corta ceñida - Hombre
+2
Materiales reciclados
Nike Pro
Camiseta de fitness Dri-FIT de manga corta ceñida - Hombre
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de fitness Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto de fitness Dri-FIT - Hombre
37,99 €
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Calcetines largos de tenis (2 pares)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Calcetines largos de tenis (2 pares)
19,99 €
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Calcetines largos de entrenamiento (3 pares)
Superventas
Nike Everyday Lightweight
Calcetines largos de entrenamiento (3 pares)
15,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sudadera con capucha con cremallera completa - Hombre
Nike Sportswear Club Fleece
Sudadera con capucha con cremallera completa - Hombre
69,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño/a
Superventas
Nike Sportswear Tech Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño/a
79,99 €
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Calcetines largos ligeros con separación para los dedos (1 par)
Nike Everyday Plus "Rift"
Calcetines largos ligeros con separación para los dedos (1 par)
15,99 €
Nike Dry
Nike Dry Pantalón corto de fitness Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
Nike Dry
Pantalón corto de fitness Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Camiseta de fitness de manga larga y cuello alto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Camiseta de fitness de manga larga y cuello alto - Hombre
42,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Chaqueta versátil Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Unlimited
Chaqueta versátil Therma-FIT - Hombre
124,99 €
Nike Pro
Nike Pro Camiseta de entrenamiento sin mangas y ceñida Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Camiseta de entrenamiento sin mangas y ceñida Dri-FIT - Hombre
37,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalón cargo - Niño/a
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalón cargo - Niño/a
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Mallas de fitness Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Mallas de fitness Dri-FIT - Hombre
42,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño/a
Nike Sportswear Club Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño/a
49,99 €

Ropa para el frío: combate la bajada de temperaturas

Cuando salgas a correr o vayas al gimnasio, nuestra ropa de invierno te protegerá del frío. Descubre los diseños con tecnología Nike Therma-FIT, que ayuda a regular el calor natural del cuerpo para abrigarte cuando baja la temperatura. También encontrarás opciones con paneles acolchados en el pecho que proporcionan aislamiento adicional, así como inserciones de malla que te dan toda la transpirabilidad que necesitas. Prepárate para cualquier tipo de condiciones meteorológicas con chaquetas repelentes al agua que no pesan. Hay modelos con una capucha plegable que se guarda fácilmente en el cuello, para que te concentres en tu entrenamiento haga el tiempo que haga.


En Nike sabemos que necesitas ropa de invierno que te ayude a rendir al máximo. Encuentra camisetas de entrenamiento de manga larga confeccionadas con materiales elásticos que se ciñen a los músculos, para que puedas llevarlas debajo de prendas más gruesas. También tenemos cómodos calcetines de alto rendimiento con amortiguación. ¿Buscas la máxima calidez? Elige diseños de tejido Fleece ligero, tan suaves por dentro como por fuera. Además de abrigarte, te permiten moverte con total flexibilidad. ¿Te gustan las prendas holgadas? Descubre opciones de aire informal con mangas amplias y hombros con caída. Las costuras planas ayudan a evitar los roces, para que nada te distraiga.


Cuando te esfuerzas al máximo, los detalles pueden marcar una gran diferencia. Nuestra gama de ropa para el frío incluye camisetas con cuello alto y orificios para los pulgares que aumentan la protección. Descubre nuestros joggers y chaquetas con prácticos bolsillos con cremallera para guardar tus pertenencias de forma segura, independientemente de la velocidad a la que vayas. Además, las cinturas con cordones te permiten adaptar el ajuste.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige ropa de invierno con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.