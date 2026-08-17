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Ropa ACG

ACG Solar Chase "Chamo Camo"
ACG Solar Chase "Chamo Camo" Parte de arriba de trail running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Parte de arriba de trail running Dri-FIT ADV - Hombre
69,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Camiseta de trail running Dri-FIT - Mujer
ACG "Chamo Camo"
Camiseta de trail running Dri-FIT - Mujer
44,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Pantalón corto de trail running Dri-FIT con malla interior de 10 cm - Mujer
Materiales reciclados
ACG "Chamo Camo"
Pantalón corto de trail running Dri-FIT con malla interior de 10 cm - Mujer
74,99 €
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
ACG "Chamo Camo"
Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Mujer
54,99 €
ACG "Wildsee"
ACG "Wildsee" Camiseta de senderismo de manga larga con cremallera de 1/4 Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
ACG "Wildsee"
Camiseta de senderismo de manga larga con cremallera de 1/4 Dri-FIT - Hombre
69,99 €
ACG "High Stakes"
ACG "High Stakes" Pantalón de senderismo - Hombre
Materiales reciclados
ACG "High Stakes"
Pantalón de senderismo - Hombre
114,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Capa base de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
ACG Wildsee
Capa base de manga corta Dri-FIT - Mujer
59,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Falda-pantalón de senderismo - Mujer
Materiales reciclados
ACG High Stakes
Falda-pantalón de senderismo - Mujer
89,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Chaqueta con protección UV - Hombre
Materiales reciclados
ACG Five Towers
Chaqueta con protección UV - Hombre
134,99 €
ACG Wildsee
ACG Wildsee Capa base de manga corta Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
ACG Wildsee
Capa base de manga corta Dri-FIT - Hombre
59,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Pantalón corto - Hombre
Materiales reciclados
ACG Dolomiti
Pantalón corto - Hombre
74,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Chaqueta con protección UV - Mujer
Materiales reciclados
ACG Five Towers
Chaqueta con protección UV - Mujer
134,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Falda-pantalón - Mujer
Materiales reciclados
ACG Five Towers
Falda-pantalón - Mujer
104,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Camiseta de manga larga con botones de trail running - Hombre
Materiales reciclados
ACG "Aireez"
Camiseta de manga larga con botones de trail running - Hombre
109,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Camiseta de manga larga con botones de trail running - Mujer
Materiales reciclados
ACG "Aireez"
Camiseta de manga larga con botones de trail running - Mujer
109,99 €
ACG Aireez
ACG Aireez Chaqueta con protección UV - Hombre
Materiales reciclados
ACG Aireez
Chaqueta con protección UV - Hombre
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Camiseta de manga larga con botones y estampado de trail running - Mujer
Materiales reciclados
ACG "Aireez"
Camiseta de manga larga con botones y estampado de trail running - Mujer
114,99 €
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Chaqueta de trail running con protección UV - Mujer
Materiales reciclados
ACG "Aireez"
Chaqueta de trail running con protección UV - Mujer
114,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Camiseta de manga larga de trail running Dri-FIT - Hombre
Próximamente
ACG Radical AirFlow NXT
Camiseta de manga larga de trail running Dri-FIT - Hombre
149,99 €
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Camiseta de trail running de manga larga Dri-FIT - Mujer
Próximamente
ACG Radical AirFlow NXT
Camiseta de trail running de manga larga Dri-FIT - Mujer
149,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT - Hombre
Próximamente
ACG Radical AirFlow
Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT - Hombre
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT para mujer
Próximamente
ACG Radical AirFlow
Parte de arriba de trail running de manga corta Dri-FIT para mujer
119,99 €
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Hombre
Producto agotado
ACG Radical AirFlow
Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Hombre
109,99 €
ACG "Trailwind"
ACG "Trailwind" Pantalón corto Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
ACG "Trailwind"
Pantalón corto Dri-FIT ADV - Mujer
84,99 €

Ropa Nike ACG: afronta las condiciones más adversas con confianza

La ropa ACG ofrece calidez y protección, tanto si haces rutas de senderismo como si corres por asfalto. Descubre una equipación diseñada para tus aventuras en climas fríos. Tenemos chaquetas acolchadas con tecnología PrimaLoft®, un eficaz aislamiento elaborado con pequeñas fibras que conservan el calor y dejan escapar la humedad. Además, el cuello alto con cremallera proporciona una protección extra frente al frío. Busca las opciones con tecnología Therma-FIT ADV, que combinan un tejido de regulación térmica con características avanzadas para garantizar la comodidad en cualquier condición.


Prepararte bien te ayuda a rendir al máximo. Por eso, la colección de ropa ACG incluye diseños que repelen el agua y mantienen el cuerpo seco durante los chaparrones inesperados. También tenemos sudaderas y pantalones de tejido Fleece con tecnología cortavientos, que ayudan a conservar el calor. Si hace sol, apuesta por las chaquetas de lona de densidad media, que cuentan con protección frente a los rayos UV y aberturas traseras de ventilación con forro de malla para mantener la frescura. Además, puedes encontrar camisetas clásicas, fabricadas con tejidos ligeros que absorben la humedad para ofrecer una comodidad superior.


¿Buscas prendas versátiles? La ropa Nike ACG está diseñada para combinar varias capas, por lo que puedes adaptarla a las condiciones climáticas. Explora la selección de chaquetas y sudaderas con capucha de ajuste holgado, pensadas para llevar sobre una capa base. También tenemos opciones prácticas, que se pliegan en su propia bolsa y ocupan poco espacio, así como chaquetas acolchadas que puedes guardar en su bolsa interior de malla y, a su vez, sirven como almohada cuando acampas.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, escoge los diseños de la colección de ropa ACG con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.