Ropa Nike ACG: afronta las condiciones más adversas con confianza
La ropa ACG ofrece calidez y protección, tanto si haces rutas de senderismo como si corres por asfalto. Descubre una equipación diseñada para tus aventuras en climas fríos. Tenemos chaquetas acolchadas con tecnología PrimaLoft®, un eficaz aislamiento elaborado con pequeñas fibras que conservan el calor y dejan escapar la humedad. Además, el cuello alto con cremallera proporciona una protección extra frente al frío. Busca las opciones con tecnología Therma-FIT ADV, que combinan un tejido de regulación térmica con características avanzadas para garantizar la comodidad en cualquier condición.
Prepararte bien te ayuda a rendir al máximo. Por eso, la colección de ropa ACG incluye diseños que repelen el agua y mantienen el cuerpo seco durante los chaparrones inesperados. También tenemos sudaderas y pantalones de tejido Fleece con tecnología cortavientos, que ayudan a conservar el calor. Si hace sol, apuesta por las chaquetas de lona de densidad media, que cuentan con protección frente a los rayos UV y aberturas traseras de ventilación con forro de malla para mantener la frescura. Además, puedes encontrar camisetas clásicas, fabricadas con tejidos ligeros que absorben la humedad para ofrecer una comodidad superior.
¿Buscas prendas versátiles? La ropa Nike ACG está diseñada para combinar varias capas, por lo que puedes adaptarla a las condiciones climáticas. Explora la selección de chaquetas y sudaderas con capucha de ajuste holgado, pensadas para llevar sobre una capa base. También tenemos opciones prácticas, que se pliegan en su propia bolsa y ocupan poco espacio, así como chaquetas acolchadas que puedes guardar en su bolsa interior de malla y, a su vez, sirven como almohada cuando acampas.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, escoge los diseños de la colección de ropa ACG con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.