La mejor equipación de senderismo Nike para el invierno

No dejes que la nieve o las temperaturas bajas te impidan hacer senderismo. Las rutas en invierno son muy apacibles y es probable que encuentres los senderos menos transitados que en los meses de verano, de más afluencia.

Si tienes la equipación de senderismo adecuada para abrigarte bien durante el invierno, podrás disfrutar de hacer rutas prácticamente en cualquier momento del año. Como con cualquier aventura haciendo senderismo, asegúrate de planear con antelación y tomar precauciones antes de adentrarte en la naturaleza. Comprueba la previsión del tiempo para prepararte para las condiciones meteorológicas, planea volver antes de que oscurezca y camina en compañía o, si lo haces a solas, avisa a alguien de por dónde vas a caminar.

A continuación te contamos cuáles son los mejores básicos de equipación de senderismo de Nike para el invierno.