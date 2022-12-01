La mejor equipación de senderismo Nike para el invierno

La mejor equipación de senderismo de Nike para el invierno
Guía de compra
Mantén la calidez y la transpirabilidad al hacer senderismo en invierno con una equipación diseñada para ayudarte en tu camino.
No dejes que la nieve o las temperaturas bajas te impidan hacer senderismo. Las rutas en invierno son muy apacibles y es probable que encuentres los senderos menos transitados que en los meses de verano, de más afluencia.
Si tienes la equipación de senderismo adecuada para abrigarte bien durante el invierno, podrás disfrutar de hacer rutas prácticamente en cualquier momento del año. Como con cualquier aventura haciendo senderismo, asegúrate de planear con antelación y tomar precauciones antes de adentrarte en la naturaleza. Comprueba la previsión del tiempo para prepararte para las condiciones meteorológicas, planea volver antes de que oscurezca y camina en compañía o, si lo haces a solas, avisa a alguien de por dónde vas a caminar.
A continuación te contamos cuáles son los mejores básicos de equipación de senderismo de Nike para el invierno.
8 básicos de equipación de senderismo de Nike para el invierno
1. Zapatillas de trail impermeables
Unas zapatillas adecuadas son fundamentales para cualquier sesión de senderismo, especialmente cuando las condiciones meteorológicas son adversas. Invierte en un par de zapatillas impermeables que te mantengan los pies secos, te permitan caminar con comodidad y te protejan de los elementos. Al impedir que penetre la humedad, evitas que se te enfríen los pies y se empapen, así no te saldrán ampollas y no se te arruinará un bonito día de senderismo.
Las zapatillas de trail de Nike están confeccionadas con una capa exterior de GORE-TEX para evitar que entre el agua. Algunas incluyen una polaina adicional en la zona del tobillo para impedir que la suciedad se cuele dentro de las zapatillas. En cualquier zapatilla de la colección de trail running de Nike encontrarás amortiguación en la mediasuela y tracción duradera en la suela para favorecer el agarre en superficies resbaladizas.
Contenido relacionado: Las mejores zapatillas de Nike para hacer senderismo
2. Calcetines que aporten calidez y alejen la humedad
Elegir las zapatillas o botas de senderismo de invierno adecuadas es solo la mitad del camino. Asegúrate de combinarlas con un par de calcetines de senderismo que alejen la humedad y mantengan los pies secos. Los calcetines Nike Dri-FIT con amortiguación, como los calcetines largos acolchados Nike Everyday Plus, ofrecen una banda de sujeción ceñida en el puente del pie y un patrón de tejido Knit en la parte superior para aportar ventilación, lo que ayuda a que se sequen rápidamente los pies aunque haya humedad.
3. Capas base Nike Pro transpirables
El truco para mantener una temperatura corporal agradable en una sesión de senderismo cuando hace frío es ponerse muchas capas. Para conseguir abrigarte lo suficiente en las rutas que haces en invierno, es importante que empieces por lo básico. Elige materiales ligeros y transpirables con capilarización del sudor, como los que podrás encontrar en la colección Nike Pro, para conseguir que la capa base resulte efectiva.
Las partes de arriba de manga larga de Nike Pro tienen un tejido ligero con mayor transpirabilidad en las zonas que más tienden a subir de temperatura. Esto mejora la comodidad y evita el exceso de calor una vez que sube la temperatura corporal. Hay muchísimas opciones disponibles, desde prendas de manga larga con aberturas para los pulgares hasta prendas con cremallera, pero todas son fáciles de quitar si lo necesitas.
4. Partes de abajo Nike ACG
Las rutas más duras necesitan una equipación de senderismo de invierno aún más resistente. La colección Nike All Conditions Gear (ACG) es perfecta para encontrar la parte de abajo adecuada, ya sean leggings de senderismo o pantalones para explorar al aire libre. La colección de ropa está confeccionada para ofrecer durabilidad y resistir el desgaste de los elementos, siempre manteniendo la calidez.
Algunas prendas de la colección incluyen la tecnología de capilarización del sudor Nike Dri-FIT, y muchos modelos se inspiran en grandes parajes naturales, e incluso llevan su nombre. El pantalón cargo Nike ACG Smith Summit, por ejemplo, se ha inspirado en el parque nacional Smith Rock, en el centro de Oregón (EE. UU.). Este pantalón está construido con un tejido Woven repelente al agua, y cuenta con muchísimos bolsillos y una cintura elástica de talle alto con cinturón ligero de red para conseguir el ajuste perfecto.
5. Capas Nike Therma-FIT con aislamiento
La clave de ponerse varias capas en las rutas de invierno es impedir que penetre el frío sin añadir un grosor excesivo. Busca capas ligeras con aislamiento, como la ropa Nike Therma-FIT, para ponértelas sobre una capa base. El tejido Nike Therma-FIT, que puedes encontrar en joggers, sudaderas con capucha, chaquetas, chalecos y muchas prendas más, te ayuda a retener el calor natural del cuerpo para ofrecer calidez sin añadir demasiado peso al atleta.
Para el senderismo en nieve, opta por una chaqueta Nike Therma-FIT con capucha con un tejido resistente al agua como capa exterior. Para los días muy fríos, plantéate añadir una sudadera con capucha Nike Therma-FIT entre la capa base y la chaqueta.
6. Chaquetas Nike GORE-TEX
Aunque muchas chaquetas Nike Therma-FIT con aislamiento son resistentes al agua, si está previsto que llueva, decídete por una capa adicional Nike GORE-TEX impermeable. Estas chaquetas no dejarán que penetre el viento ni la lluvia. Algunas incluso incluyen un pasamontañas de esquí de quita y pon para cubrir la cara en salidas al exterior con temperaturas bajas.
7. Accesorios para el frío
Una prenda imprescindible de tejido Knit para el frío, como un gorro, es una parte fundamental de la equipación de senderismo básica para invierno. Encontrarás gorros de Nike en una amplia gama de colores y tejidos que ofrecen calidez y un ajuste ceñido.
Y no te olvides del cuello, las manos y los ojos, que podrás cubrir con guantes, polainas y gafas para actividades en bajas temperaturas. Las gafas de sol polarizadas de Nike no solo ayudan a impedir que el viento te dé en los ojos, sino que también reducen el resplandor de las superficies nevadas.
8. Mochilas
Además de las bragas para el cuello, los guantes, las gafas y las botellas de agua (no olvides hidratarte aunque haga frío), necesitas algo amplio y práctico donde meter toda esa equipación. Busca mochilas grandes con sujeción acolchada y mucho espacio para senderos más largos o mochilas más pequeñas y compactas para cuando no necesites cargar con tanta equipación.
Texto: Emily DiNuzzo