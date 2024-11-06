La mejor equipación de running Nike que ya puedes comprar

Ventajas principales:

Retienen el calor corporal

Ofrecen un ajuste ceñido

Tienen diseños regulables

Incorporan detalles reflectantes

Correr con viento y nieve puede molestar en la cara y el cuello. Plantéate llevar una braga o un cuello térmico para protegerte del mal tiempo.

Elige entre una gran variedad de cuellos térmicos que retienen el calor corporal, mantienen la transpirabilidad y gestionan el sudor antes de que te enfríes. Estos cuellos térmicos cubren las orejas y no se mueven mientras corres.

Si prefieres un diseño convertible, la tecnología de la braga Nike Therma-FIT 360 retiene el calor para mantener la calidez en el cuello y, además, se puede ajustar para que también cubra la cara. Los detalles reflectantes convierten esta braga en una prenda perfecta para los días de invierno más oscuros.

El cuello de running Nike con acolchado ofrece más calidez gracias al aislamiento sintético y a la tecnología con regulación del calor Nike Therma-FIT. Además, esta braga tipo bufanda es resistente al agua.

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