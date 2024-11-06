La mejor equipación de running Nike que ya puedes comprar

La mejor equipación de running Nike para invierno que ya puedes comprar
Guía de compra
El invierno no se interpondrá en tus carreras con la equipación adecuada de Nike: desde camisetas aislantes hasta zapatillas preparadas para la nieve.
Correr con nieve es todo un rito de iniciación para quienes hacen running a bajas temperaturas. Si tienes una buena equipación diseñada para correr con aguanieve, el invierno no tiene por qué frenarte a la hora de atarte las zapatillas y sumar kilómetros.
Tanto si corres por una ruta cubierta de nieve o con viento frío de cara, en esta guía de compra encontrarás la mejor equipación de running que te ofrezca calidez y comodidad.
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La mejor equipación de running Nike para el invierno
1. Chaquetas de running Nike Therma-FIT
Ventajas principales:
- Retienen el calor corporal
- Incluyen aberturas regulables
- Son ligeras
Estas chaquetas de running ligeras están diseñadas para mantener la calidez incluso con temperaturas muy bajas. La tecnología Nike Therma-FIT retiene el calor corporal mientras que el acabado repelente al agua te protege de los copos de nieve y la lluvia ligera. Las aberturas ofrecen una buena transpirabilidad.
Algunas chaquetas con esta tecnología cuentan con sistemas de ventilación adicionales para favorecer la circulación del aire. Otros diseños son fáciles de guardar en la mochila, por si necesitas quitarte alguna capa. Algunos diseños tienen capuchas que se pueden guardar en el cuello cuando no las necesitas.
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2. Chalecos de running Nike Therma-FIT
Ventajas principales:
- Retienen el calor corporal
- Repelen el agua
- Incluyen aberturas regulables
- Incluyen bolsillos con cremallera fáciles de abrir y cerrar
No todas las sesiones de running en invierno requieren una protección completa. Un ejemplo son los días en los que hace frío pero el cielo está despejado. El chaleco de running Nike Therma-FIT es un básico ideal cuando una prenda de protección completa es demasiado.
Algunos chalecos de running Nike incluyen aberturas con cremalleras que se pueden utilizar con guantes. Además, los bolsillos con cremallera te permiten guardar lo que necesites y correr con seguridad.
3. Pantalones de running resistentes al agua Nike
Ventajas principales:
- Repelen el agua
- Incluyen múltiples bolsillos
- Ofrecen un ajuste holgado
Si buscas un ajuste más holgado que los leggings o las mallas, los pantalones de running resistentes al agua de Nike evitan la humedad durante toda la sesión. Los múltiples bolsillos ofrecen mucho espacio de almacenamiento.
4. Bragas y cuellos térmicos Nike
Ventajas principales:
- Retienen el calor corporal
- Ofrecen un ajuste ceñido
- Tienen diseños regulables
- Incorporan detalles reflectantes
Correr con viento y nieve puede molestar en la cara y el cuello. Plantéate llevar una braga o un cuello térmico para protegerte del mal tiempo.
Elige entre una gran variedad de cuellos térmicos que retienen el calor corporal, mantienen la transpirabilidad y gestionan el sudor antes de que te enfríes. Estos cuellos térmicos cubren las orejas y no se mueven mientras corres.
Si prefieres un diseño convertible, la tecnología de la braga Nike Therma-FIT 360 retiene el calor para mantener la calidez en el cuello y, además, se puede ajustar para que también cubra la cara. Los detalles reflectantes convierten esta braga en una prenda perfecta para los días de invierno más oscuros.
El cuello de running Nike con acolchado ofrece más calidez gracias al aislamiento sintético y a la tecnología con regulación del calor Nike Therma-FIT. Además, esta braga tipo bufanda es resistente al agua.
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5. Guantes de running Nike
Ventajas principales:
- Funcionan con pantallas táctiles
- Gestionan el sudor
- Los puños ceñidos retienen el calor
Mantienen la calidez en los dedos incluso cuando bajan las temperaturas. Tanto si buscas unos guantes finos que abulten lo mínimo como si prefieres un modelo de tejido Fleece para disfrutar de la máxima calidez, con los guantes de running Nike tendrás las manos, los dedos y las muñecas protegidos. Los puños ceñidos retienen el calor mientras que la tecnología con gestión del sudor evita que las manos acaben empapadas.
¿Sabes cuál es la mejor parte? No tienes que quitártelos si quieres pasar a la siguiente canción de tu playlist o echarle una foto a tus compis de running. Los agarres de silicona del pulgar y el índice son compatibles con las pantallas táctiles.
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6. Cintas para el pelo y gorros de running de tejido Fleece Nike
Ventajas principales:
- Incorporan tejido Fleece suave
- Ofrecen un ajuste óptimo
- Gestionan el sudor
Para protegerte las orejas del viento mientras corres, Nike ofrece una selección de cintas para el pelo de tejido Fleece y ajuste ceñido que se mantienen en su sitio mientras te mueves. Elige entre un modelo de tejido Fleece grueso, blandito y supercálido, o una cinta para el pelo suave con forro de tejido Fleece.
Si prefieres cubrirte la cabeza, elige un gorro de running Nike. Algunos diseños están hechos con tejido elástico para ofrecer un ajuste ceñido, como el de los gorros de natación, mientras que otros tienen materiales con gestión del sudor e hilos de punto, más parecidos a los gorros clásicos. Elige uno de nuestros modelos para protegerte las orejas y mantener el frío a raya con el tejido Fleece suave.
7. Calcetines Nike para el frío
Ventajas principales:
- Incluyen mezcla de lana transpirable
- Gestionan el sudor
- Incluyen amortiguación en la planta del pie
Los calcetines largos acolchados Nike Everyday Wool son la opción perfecta para hacer frente al frío. Están disponibles en tallas para hombre y para mujer.
Estos calcetines combinan calidez y materiales transpirables. Además, la malla ofrece transpirabilidad.
8. Zapatillas de trail running Nike Pegasus con GORE-TEX
Ventajas principales:
- Son impermeables
- La suela incluye un patrón de agarre con tracción
- Ofrecen estabilidad en diversos terrenos
Las Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX, ideales para senderos con nieve derretida, son un básico duradero. La tecnología impermeable GORE-TEX ayuda a mantener los pies secos en la nieve y el bajo del tobillo evita que entre agua en las zapatillas. Incluso con esta protección adicional, las zapatillas de trail running Nike Pegasus siguen ofreciendo ligereza y comodidad.
La mediasuela ReactX proporciona una pisada enérgica y reactiva en terrenos irregulares. La puntera con estampado en 3D proporciona más protección y durabilidad, por lo que es perfecta tanto para el trail como para el asfalto.
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9. Zapatillas de running para asfalto Nike Winflo 11 GORE-TEX
Ventajas principales:
- Parte superior impermeable
- Antepié espacioso
- Mayor transpirabilidad
Si existiera una chaqueta calentita para los pies, las zapatillas Nike Winflo 11 GORE-TEX serían la mejor opción. La espuma Cushlon 3.0 y la unidad Nike Air completa de la mediasuela se combinan con una banda elástica en el mediopié y un antepié espacioso para optimizar la comodidad. Además, la parte superior impermeable mantiene secos los dedos de los pies.
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Texto: Emily Shiffer