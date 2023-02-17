La mejor equipación de golf para combatir el frío de Nike

Productos básicos para el frío para que puedas seguir jugando al golf
Guía de compra
Disfruta de la calidez que te ofrece esta equipación Nike, que te acompañará desde el primer hoyo hasta el último.
Tanto si estás practicando los primeros swings de la temporada en un día frío como si estás jugando las últimas rondas de otoño, el tiempo no debe ser el responsable de que se cancelen tus partidos de golf. Y con la equipación Nike adecuada, no ocurrirá.
Las camisetas y los pantalones (e incluso los accesorios para la cabeza y los guantes especializados) Nike con tejido Fleece y tecnología Nike Therma-FIT mantienen la calidez para que puedas centrarte en el partido.
Usa esta guía para encontrar la mejor equipación de golf Nike para el frío.
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La mejor equipación Nike para el frío
Pantalón de golf con Nike Therma-FIT
Al moverte en el campo de golf, generas calor corporal, y la tecnología Nike Therma-FIT de este pantalón de golf retiene el calor para que no pases frío cuando bajen las temperaturas. El acabado repelente al agua bloquea el viento y evita que te mojes en días de lluvia moderada.
Este pantalón está diseñado específicamente para el golf, por lo que incorpora varios bolsillos para guardar el móvil, la tarjeta del campo de golf y los tees. Y, aunque su corte sea ceñido, está confeccionado con un tejido elástico que te permite moverte libremente durante el swing sin restricciones.
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Mallas de running para llevar debajo de los pantalones
Las mallas de running Nike son la prenda ideal para llevar bajo los pantalones de golf, ya que están diseñadas para mantener la calidez y la libertad de movimiento. Su tejido es lo suficientemente fino para que puedas llevarlas como capa base, ya que proporciona calidez sin añadir volumen al look.
Podrás encontrar algunas mallas y leggings con tecnología Nike Therma-FIT, que retiene el calor corporal para disfrutar de más calidez.
Sudaderas con media cremallera de tejido Fleece Nike
Si quieres conseguir un look clásico de golf, además del polo de siempre, apuesta por una parte superior con media cremallera o cremallera de un cuarto. Y mejor aún si está confeccionada con un suave tejido Fleece Nike, ya que es ideal para las vueltas más frescas. Estas sudaderas son ligeras y flexibles, lo que favorece el rango de movimiento para tus swings. Además, ofrecen la suficiente calidez para que las uses como prenda única.
Algunas cuentan con la tecnología Nike Therma-FIT para retener el calor corporal, mientras que otras incorporan materiales Nike Dri-FIT, que evaporan el sudor antes de que se enfríe en contacto con la piel.
Sudaderas con y sin capucha diseñadas para el campo de golf
Algunos días hace demasiado frío para llevar una camiseta o un polo de golf, pero también hace demasiado calor para ponerse una chaqueta. En esos días, puedes optar por una sudadera.
Una sudadera con capucha puede parecerte poco adecuada para el campo de golf, pero nuestros diseños de golf Nike están pensados para que puedas lucirlos perfectamente en el green. Las sudaderas con y sin capucha de golf Nike de tejido Knit de densidad media ofrecen toda la comodidad, la flexibilidad y el rendimiento de una sudadera tradicional para espacios interiores.
Muchas de estas sudaderas de chándal incorporan la tecnología Nike Dri-FIT para gestionar el sudor y mantener la comodidad durante el entretiempo. Además, puedes ponértelas y quitártelas sin problema cuando cambian las temperaturas.
Chalecos y chaquetas con cremallera completa para la máxima calidez
Si quieres jugar al golf hasta en los días más fríos, apuesta por una chaqueta o un chaleco Nike con cremallera completa. Podrás quitarte cualquiera de estas prendas cuando suban las temperaturas o si prefieres practicar tu swing sin ellas.
Estos chalecos y chaquetas están confeccionados con materiales Nike Therma-FIT cálidos y ligeros, así como con la tecnología Nike Storm-FIT repelente a la lluvia y al viento. Gracias a esto, el mal tiempo no te impedirá disfrutar de tu deporte favorito, ni te hará renunciar a la comodidad ni a rendir al máximo.
Si hace demasiado frío para quitarte la chaqueta o el chaleco, no pasa nada. Los chalecos de golf Nike están diseñados para ofrecer una amplitud total de movimiento y las chaquetas de manga larga cuentan con la elasticidad perfecta para que nada entorpezca tu swing.
Calcetines Nike con amortiguación
Los calcetines Nike están diseñados para ofrecer amortiguación y, lo más importante si juegas al golf durante los días más frescos, mantener la calidez en los pies. El patrón de tejido Knit transpirable y la tecnología Nike Dri-FIT mantienen los pies secos para evitar que el sudor se enfríe en la piel. La amortiguación adicional bajo el talón y el antepié reducen la fatiga del pie cuando caminas por el campo de golf.
Además, estos calcetines cálidos y cómodos eliminan las distracciones y las molestias que puedes notar al tener los pies fríos para que puedas centrarte en tu siguiente hoyo, así que son ideales para los días de frío.
Guantes cálidos de golf para los días más fríos
Mantén el agarre en el palo y la mente en tu estilo de juego (sin tener que pensar que se te han congelado los dedos) con un par de guantes de golf Nike para el frío. Estos guantes están confeccionados con un tejido Fleece cálido y resistente al agua en el dorso de la mano que aporta aislamiento, mientras que el tejido de ante sintético de las palmas proporciona un agarre óptimo.
También puedes optar por unos mitones de lana, unos suaves guantes Club Fleece y unos guantes Nike Therma-FIT para mantener el frío a raya. Muchos guantes Nike son compatibles con pantallas táctiles para que puedas usar el móvil sin tener que quitártelos.
Sigue el consejo de un mariscal de campo y ponte un calentador de manos de fútbol americano Nike alrededor de la muñeca para mantener las manos calientes entre swing y swing.
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Gorros y protectores para el cuello Nike
Los gorros Nike son suaves y cálidos. Están confeccionados con una mezcla de hilos de tacto agradable y un diseño con dobladillo que queda ceñido a la cabeza. El diseño sencillo de estos gorros te permiten combinarlos con todo tipo de looks, por lo que resultan ideales para darlo todo en el club.
Y para los días más fríos, ponte también una braga Nike, que te ayudará a mantener la calidez y protegerá tus mejillas y nariz del viento y el frío. Póntela por encima de la cabeza y sigue disfrutando del juego.
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Texto: Greg Presto