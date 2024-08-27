Básicos de Nike para llevar tu mochila ligera
Guía de compra
Contar con una equipación que no te añada mucho peso en la mochila es esencial para conservar las fuerzas en trail. Te contamos todo lo que debes tener en cuenta.
Tanto si vas a recorrer un par de kilómetros desde el coche hasta el campamento como si estás haciendo una ruta de varios días, el peso de la mochila es un factor importante a la hora de mantener la energía, por no hablar del estado de ánimo. Una investigación sugiere que la colocación y la carga de la mochila también pueden determinar qué músculos activas y cómo de bien te mueves al caminar.
Teniendo en cuenta lo importante que es llevar la mochila bien ajustada y equilibrada, elegir una equipación ultraligera es esencial para salir de excursión. Y eso incluye la ropa y las zapatillas. Esta es la selección de equipación Nike ligera de pies a cabeza para llevar en la mochila.
La mejor gorra para montañismo: Nike Terra
A lo mejor piensas que un gorro no te va a añadir tanto peso en la mochila, pero en montañismo cada gramo cuenta si buscas ir con la menor carga posible. Por eso es imprescindible elegir un modelo que de calidez, pero que no pese. Y el Nike Terra es una de las mejores opciones. El tejido Knit es suave y la combinación de poliéster, y nylon ofrece la cantidad perfecta de elasticidad sin perder ligereza.
Los mejores cuellos térmicos para montañismo: Nike Trail
Aunque las bufandas pueden ser útiles para abrigarse, suelen ser más aparatosas para hacer senderismo. Y, a menudo, añaden más peso del que necesitas. Por eso, una buena opción en este contexto pueden ser las bragas para el cuello. La braga de trail running Nike te ofrecen una ligereza total y cuentan con tecnología Nike Dri-FIT para capilarizar el sudor de la piel. Además, tiene tres bolsillos tipo sobre en los que puedes poner hielo en los días más calurosos.
Las mejores chaquetas para montañismo con lluvia: Trail Aireez para hombre y Essential Repel para mujer
Para prepararte para el frío y la lluvia necesitas abrigarte bien, empezando por una chaqueta para la lluvia. Lo malo es que este tipo de chaquetas pueden añadir peso. Por eso opciones como la chaqueta de running Nike Trail Aireez para hombre y la chaqueta Nike Essential Repel para mujer pueden ser perfectas para ti. Las dos son ligeras, duraderas y repelentes al agua. Las aberturas de ventilación son solo una de las características que hacen que estas chaquetas destaquen. Y si deja de llover, la Aireez se pliega y se guarda en su propio bolslillo para que te muevas con comodidad.
La mejor camiseta de manga larga para montañismo: Nike ACG "Goat Rocks" para mujer y Dri-FIT Legend para hombre
Igual que ocurre con las prendas para la lluvia, tu camiseta de manga larga también debe cumplir una doble función. La Nike ACG "Goat Rocks" para mujer y la Dri-FIT Legend para hombre pueden ser tus aliadas en eso. Las dos camisetas son ligeras, capilarizan el sudor y mantienen la transpirabilidad incluso en las caminatas más exigentes. El modelo ACG, además, cuenta con protección UV y unos orificios para los pulgares que mantienen la camiseta en su sitio mientras te mueves, por lo que es cómoda y funcional. La camiseta Legend tiene un ajuste más holgado que una capa base estándar y, por eso, es en una opción muy versátil.
La mejor camiseta de manga corta para montañismo: Nike Primary para hombre y Nike One Classic para mujer
Para días cálidos o como capa base, la Nike Primary para hombre y la Nike One Classic para mujer te dan pura versatilidad. Las dos gestionan el sudor con la tecnología Nike Dri-FIT y la Primary, además, lleva ventilación en las axilas para darte frescura y transpirabilidad. También tienen un tejido Knit que proporciona una suavidad increíble. Y eso hace mucho cuando tienes que llevar la mochila un par de horas o más.
El mejor pantalón para montañismo: Nike Sportswear Tech Fleece Lightweight
Incluso cuando estás acampando en el desierto, las noches pueden ser frescas. El tejido Fleece es la mejor opción para mantener la calidez, pero suele ser voluminoso. No es el caso en los joggers Nike Sportswear Tech Fleece, que ofrecen una calidez aislante unisex sin peso ni grosor. El estilo más entallado y el tejido Knit ligero son ideales para llevar mientras haces senderismo.
Los mejores calcetines para montañismo: Nike Spark Lightweight
Los calcetines de algodón gruesos no solo ocupan más espacio en la mochila, sino que también pueden retener la humedad, como el sudor, mientras los llevas puestos. Cambiar a una opción como los calcetines Nike Spark Lightweight ahorra espacio, aligera la carga y ofrece amortiguación y capilarización del sudor. Incluso cuentan con elementos reflectantes en las zonas clave, lo que resulta muy útil si sales de senderismo al amanecer o al anochecer.
Las mejores zapatillas para montañismo: Nike Ultrafly
Nike ofrece una amplia selección de zapatillas ligeras que van genial cuando llegas al campamento y quieres cambiarte las botas de senderismo, que son más pesadas. Un modelo ideal que puedes llevar en tu mochila con el mínimo peso son las Nike Ultrafly, que son unas zapatillas de trail de competición para hombre y mujer. Cuentan con una placa de carbono y espuma ZoomX para darte mayor comodidad y rendimiento. Además, llevan una suela exterior fabricada con Vibram Megagrip para proporcionar una tracción increíble en cualquier sendero.
Texto: Elizabeth Millard