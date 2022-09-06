Los beneficios del senderismo según los expertos

El senderismo se puede confundir con un paseo divino por el bosque, pero sus beneficios físicos y mentales pueden superar a los de la típica caminata por el barrio.

De hecho, una investigación de una edición de 2018 de la revista American Journal of Lifestyle Medicine recomienda a los médicos promover el senderismo como tratamiento para cumplir las pautas de actividad física y contrarrestar los problemas de un estilo de vida sedentario que aumentan la mortalidad. Este deporte no solo tiene beneficios físicos directos, sino que también puede ofrecer mejoras físicas y mentales a largo plazo. Por ejemplo, reduce el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular y los niveles de estrés.

Según Rand McClain, médico osteópata, el senderismo se considera un ejercicio aeróbico de baja intensidad. Los entrenamientos de baja intensidad tienen menos impacto cardiovascular que los de alta intensidad y, además, sobrecargan menos los músculos. Sin embargo, las rutas de senderismo se suelen clasificar en función de su intensidad, así que puedes encontrar fácilmente una más exigente si quieres subir el nivel de tu entrenamiento. En resumen: cuanto mayor sea la intensidad, mayor será el impacto en el cuerpo.

McClain comenta que combinar algunas rutas más intensas con otras de recuperación activa con movimientos muy sencillos en lugar de descansar por completo acelera la recuperación celular.

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Aunque hay opiniones expertas que consideran que el senderismo es una actividad de baja intensidad en comparación con otros tipos de ejercicio, sigue siendo un deporte que ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud, como cualquier otro ejercicio. Además, la preparación y el calentamiento adecuados antes de una caminata son necesarios para proteger las articulaciones y los músculos del cuerpo.

Estos son los beneficios que puede ofrecerte caminar por senderos.