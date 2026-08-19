Bolsas y mochilas para mujer: prepárate para vivir aventuras
Organiza toda tu equipación en nuestras bolsas, mochilas y bolsos para mujer. Si corres antes de ir al trabajo o entrenas al salir de la oficina, una mochila pequeña de mujer es la opción ideal. Busca modelos con compartimentos interiores para separar la ropa limpia de la sucia, además de bolsillos con cremallera para guardar los objetos de valor más pequeños. Para fans del running, tenemos bolsos tipo bandolera de tamaño compacto con espacio para las llaves, el teléfono y los geles energéticos. ¿Vas a hacer una ruta larga de senderismo o a pasar la noche de acampada? Nuestras mochilas grandes para mujer combinan un diseño resistente y ligero con una gran capacidad de almacenamiento.
Nuestras mochilas de mujer incorporan numerosos detalles pensados para tu rutina. Las correas acolchadas, anchas y ergonómicas están diseñadas para repartir el peso y ofrecerte comodidad. También encontrarás prácticas asas en la parte superior para llevarlas de distintas maneras. Si vas a estar al aire libre, busca acabados resistentes al agua para proteger tus pertenencias. ¿Necesitas guardar las cosas del gimnasio y de la oficina? Los compartimentos acolchados mantienen tu portátil a salvo.
Prepárate para los partidos importantes, las clases en el estudio y los entrenamientos intensos con nuestras bolsas de deporte para mujer. Gracias a su tamaño amplio, cuentan con mucho espacio para raquetas, esterillas y otros artículos imprescindibles. En el interior, los múltiples compartimentos te permiten mantener todo ordenado. Si vas a saltar al campo, añade una bolsa para guardar las botas embarradas por separado. Contamos con diseños rígidos y flexibles para que encuentres uno que se adapte a tus preferencias.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige una bolsa o mochila para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.