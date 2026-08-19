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  3. Bolsas y mochilas

Bolsas y mochilas para mujer

(135)
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Mochila (26 l)
Materiales reciclados
Nike Sportswear RPM
Mochila (26 l)
94,99 €
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Mochila (32 l)
Materiales reciclados
Nike Varsity Elite
Mochila (32 l)
79,99 €
Nike Air Sport 2
Nike Air Sport 2 Bolsa de golf
Nike Air Sport 2
Bolsa de golf
249,99 €
Nike Aura
Nike Aura Bolsa tipo bandolera (5 l)
Materiales reciclados
Nike Aura
Bolsa tipo bandolera (5 l)
34,99 €
Nike Aura
Nike Aura Mochila (24 l)
Materiales reciclados
Nike Aura
Mochila (24 l)
59,99 €
Nike Commute
Nike Commute Bolsa de mano (20 l)
Lo último
Nike Commute
Bolsa de mano (20 l)
59,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Bolsa de mano (22 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage 2.0
Bolsa de mano (22 l)
29,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Mochila 2.0 (23 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage
Mochila 2.0 (23 l)
34,99 €
Nike Aura
Nike Aura Bolsa tipo bandolera Floral Crescent (4 l)
Materiales reciclados
Nike Aura
Bolsa tipo bandolera Floral Crescent (4 l)
39,99 €
Nike
Nike Bolsa de deporte de entrenamiento (24 l)
Materiales reciclados
Nike
Bolsa de deporte de entrenamiento (24 l)
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Bolsa de mano RPM (26 l)
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Bolsa de mano RPM (26 l)
84,99 €
Jordan
Jordan Bolso Monarch (1 l)
Jordan
Bolso Monarch (1 l)
59,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (extrapequeña, 24 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (extrapequeña, 24 l)
34,99 €
Nike
Nike Bolsa de mano para el gimnasio (28 l)
Materiales reciclados
Nike
Bolsa de mano para el gimnasio (28 l)
39,99 €
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Mochila (21 l)
Materiales reciclados
Nike Elemental Premium
Mochila (21 l)
47,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Bolsa tipo bandolera 2.0 (4 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage
Bolsa tipo bandolera 2.0 (4 l)
27,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Riñonera - Mujer
NikeSKIMS
Riñonera - Mujer
59,99 €
Nike One
Nike One Mochila (25 l)
Materiales reciclados
Nike One
Mochila (25 l)
89,99 €
Nike Aura
Nike Aura Bolsa tipo bandolera con estampado floral (5 l)
Nike Aura
Bolsa tipo bandolera con estampado floral (5 l)
39,99 €
Nike Aura
Nike Aura Mochila con estampado floral (24 l)
Materiales reciclados
Nike Aura
Mochila con estampado floral (24 l)
64,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Bolsa tipo bandolera (1 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage
Bolsa tipo bandolera (1 l)
27,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Bolsa de deporte acolchada - Mujer
Superventas
NikeSKIMS
Bolsa de deporte acolchada - Mujer
159,99 €
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Mochila (25 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage Sweep
Mochila (25 l)
47,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte (48,5 l)
Jordan
Bolsa de deporte (48,5 l)
49,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (pequeña, 40 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (pequeña, 40 l)
39,99 €
Nike Aura
Nike Aura Bolsa tipo bandolera (2 l)
Materiales reciclados
Nike Aura
Bolsa tipo bandolera (2 l)
34,99 €
Nike
Nike Riñonera de running compacta 4.0
Lo último
Nike
Riñonera de running compacta 4.0
27,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Mochila (23 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage 2.0
Mochila (23 l)
37,99 €
Nike Hayward Patrol
Nike Hayward Patrol Bolsa tipo bandolera (4 l)
Materiales reciclados
Nike Hayward Patrol
Bolsa tipo bandolera (4 l)
44,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Mochila (30 l)
Materiales reciclados
Nike Academy Team
Mochila (30 l)
42,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
44,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Bolsa tipo bandolera para cámara (3 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage
Bolsa tipo bandolera para cámara (3 l)
37,99 €
Nike Commute
Nike Commute Bolsa tipo bandolera Nike Tech (1 l)
Materiales reciclados
Nike Commute
Bolsa tipo bandolera Nike Tech (1 l)
29,99 €
Nike One
Nike One Bolsa de deporte (35 l)
Materiales reciclados
Nike One
Bolsa de deporte (35 l)
99,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa con cordón (18 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa con cordón (18 l)
19,99 €
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Bolsa tipo bandolera (3 l)
Nike Heritage Premium
Bolsa tipo bandolera (3 l)
49,99 €
Nike Utility Elite
Nike Utility Elite Mochila (37 l)
Materiales reciclados
Nike Utility Elite
Mochila (37 l)
109,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa para zapatillas
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa para zapatillas
19,99 €
París Saint-Germain 25/26
París Saint-Germain 25/26 Mochila Nike Heritage SP
Lo último
París Saint-Germain 25/26
Mochila Nike Heritage SP
39,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte Collectors (45 l)
Jordan
Bolsa de deporte Collectors (45 l)
149,99 €
Nike Utility Power
Nike Utility Power Mochila (33 l)
Materiales reciclados
Nike Utility Power
Mochila (33 l)
94,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Bolsa tipo bandolera (4 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage
Bolsa tipo bandolera (4 l)
27,99 €
Nike Commuter Elite
Nike Commuter Elite Mochila (15 l)
Nike Commuter Elite
Mochila (15 l)
99,99 €
Nike Carry-On Luggage
Nike Carry-On Luggage Maleta rígida de 56 cm (52 l)
Nike Carry-On Luggage
Maleta rígida de 56 cm (52 l)
199,99 €
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 Mochila de invierno (20 l)
Nike Heritage Eugene 2.0
Mochila de invierno (20 l)
54,99 €
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Tarjetero
Nike Icon Air Max 90
Tarjetero
29,99 €
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed Mochila (27 l)
Materiales reciclados
Nike Utility Speed
Mochila (27 l)
79,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Bolsa tipo bandolera (pequeña, 1 l)
Nike Heritage
Bolsa tipo bandolera (pequeña, 1 l)
24,99 €
FC Barcelona 25/26
FC Barcelona 25/26 Mochila Nike Heritage Aop
Lo último
FC Barcelona 25/26
Mochila Nike Heritage Aop
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mochila (32,9 l)
Jordan Sport
Mochila (32,9 l)
99,99 €
Nike Sportswear Commute
Nike Sportswear Commute Mochila (25 l)
Materiales reciclados
Nike Sportswear Commute
Mochila (25 l)
69,99 €
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Bolsa para caja de zapatillas
Nike x LEGO® Collection
Bolsa para caja de zapatillas
49,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bolsa de deporte de fútbol (grande, 95 l)
Nike Academy
Bolsa de deporte de fútbol (grande, 95 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9,5
Nike Brasilia 9,5 Mochila de entrenamiento (mediana, 24 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Mochila de entrenamiento (mediana, 24 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9,5
Nike Brasilia 9,5 Bolsa para zapatillas de entrenamiento (11 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Bolsa para zapatillas de entrenamiento (11 l)
22,99 €
Jordan
Jordan Mochila (23,7 l)
Jordan
Mochila (23,7 l)
64,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte (48,5 l)
Jordan
Bolsa de deporte (48,5 l)
49,99 €
Nike Commute
Nike Commute Bolso (8 l)
Materiales reciclados
Nike Commute
Bolso (8 l)
49,99 €
Nike Air Max Lite
Nike Air Max Lite Bolsa de golf
Nike Air Max Lite
Bolsa de golf
179,99 €
Nike Commute
Nike Commute Mochila (25 l)
Materiales reciclados
Nike Commute
Mochila (25 l)
69,99 €
Jordan
Jordan Mochila Collectors (31,5 l)
Jordan
Mochila Collectors (31,5 l)
134,99 €
FC Barcelona 2026/27
FC Barcelona 2026/27 Bolsa de deporte Nike Academy M
FC Barcelona 2026/27
Bolsa de deporte Nike Academy M
49,99 €
Nike
Nike Mochila (21 l)
Materiales reciclados
Nike
Mochila (21 l)
37,99 €
Atletico Madrid 25/26
Atletico Madrid 25/26 Mochila Nike Academy
Atletico Madrid 25/26
Mochila Nike Academy
49,99 €
Nike Brasilia 9,5
Nike Brasilia 9,5 Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
47,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte (68,8 l)
Jordan
Bolsa de deporte (68,8 l)
54,99 €
Nike Brasilia 9,5
Nike Brasilia 9,5 Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
49,99 €
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Bolsa tipo bandolera (4 l)
Materiales reciclados
Nike Elemental Premium
Bolsa tipo bandolera (4 l)
32,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
49,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Riñonera (3 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage 2.0
Riñonera (3 l)
27,99 €
Jordan
Jordan Bolsa Blacktop Festival (1,4 l)
Jordan
Bolsa Blacktop Festival (1,4 l)
24,99 €
Jordan
Jordan Saco de gimnasia (4 l)
Jordan
Saco de gimnasia (4 l)
22,99 €
FC Barcelona 25/26
FC Barcelona 25/26 Mochila Nike Heritage Aop
Lo último
FC Barcelona 25/26
Mochila Nike Heritage Aop
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Mochila (32,9 l)
Jordan Sport
Mochila (32,9 l)
99,99 €
Nike Sportswear Commute
Nike Sportswear Commute Mochila (25 l)
Materiales reciclados
Nike Sportswear Commute
Mochila (25 l)
69,99 €
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Bolsa para caja de zapatillas
Nike x LEGO® Collection
Bolsa para caja de zapatillas
49,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bolsa de deporte de fútbol (grande, 95 l)
Nike Academy
Bolsa de deporte de fútbol (grande, 95 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9,5
Nike Brasilia 9,5 Mochila de entrenamiento (mediana, 24 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Mochila de entrenamiento (mediana, 24 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9,5
Nike Brasilia 9,5 Bolsa para zapatillas de entrenamiento (11 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Bolsa para zapatillas de entrenamiento (11 l)
22,99 €
Jordan
Jordan Mochila (23,7 l)
Jordan
Mochila (23,7 l)
64,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte (48,5 l)
Jordan
Bolsa de deporte (48,5 l)
49,99 €
Nike Commute
Nike Commute Bolso (8 l)
Materiales reciclados
Nike Commute
Bolso (8 l)
49,99 €
Nike Air Max Lite
Nike Air Max Lite Bolsa de golf
Nike Air Max Lite
Bolsa de golf
179,99 €
Nike Commute
Nike Commute Mochila (25 l)
Materiales reciclados
Nike Commute
Mochila (25 l)
69,99 €
Jordan
Jordan Mochila Collectors (31,5 l)
Jordan
Mochila Collectors (31,5 l)
134,99 €
FC Barcelona 2026/27
FC Barcelona 2026/27 Bolsa de deporte Nike Academy M
FC Barcelona 2026/27
Bolsa de deporte Nike Academy M
49,99 €
Nike
Nike Mochila (21 l)
Materiales reciclados
Nike
Mochila (21 l)
37,99 €
Atletico Madrid 25/26
Atletico Madrid 25/26 Mochila Nike Academy
Atletico Madrid 25/26
Mochila Nike Academy
49,99 €
Nike Brasilia 9,5
Nike Brasilia 9,5 Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
47,99 €
Jordan
Jordan Bolsa de deporte (68,8 l)
Jordan
Bolsa de deporte (68,8 l)
54,99 €
Nike Brasilia 9,5
Nike Brasilia 9,5 Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia 9,5
Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
49,99 €
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Bolsa tipo bandolera (4 l)
Materiales reciclados
Nike Elemental Premium
Bolsa tipo bandolera (4 l)
32,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (grande, 95 l)
49,99 €
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Riñonera (3 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage 2.0
Riñonera (3 l)
27,99 €
Jordan
Jordan Bolsa Blacktop Festival (1,4 l)
Jordan
Bolsa Blacktop Festival (1,4 l)
24,99 €
Jordan
Jordan Saco de gimnasia (4 l)
Jordan
Saco de gimnasia (4 l)
22,99 €

Bolsas y mochilas para mujer: prepárate para vivir aventuras

Organiza toda tu equipación en nuestras bolsas, mochilas y bolsos para mujer. Si corres antes de ir al trabajo o entrenas al salir de la oficina, una mochila pequeña de mujer es la opción ideal. Busca modelos con compartimentos interiores para separar la ropa limpia de la sucia, además de bolsillos con cremallera para guardar los objetos de valor más pequeños. Para fans del running, tenemos bolsos tipo bandolera de tamaño compacto con espacio para las llaves, el teléfono y los geles energéticos. ¿Vas a hacer una ruta larga de senderismo o a pasar la noche de acampada? Nuestras mochilas grandes para mujer combinan un diseño resistente y ligero con una gran capacidad de almacenamiento.


Nuestras mochilas de mujer incorporan numerosos detalles pensados para tu rutina. Las correas acolchadas, anchas y ergonómicas están diseñadas para repartir el peso y ofrecerte comodidad. También encontrarás prácticas asas en la parte superior para llevarlas de distintas maneras. Si vas a estar al aire libre, busca acabados resistentes al agua para proteger tus pertenencias. ¿Necesitas guardar las cosas del gimnasio y de la oficina? Los compartimentos acolchados mantienen tu portátil a salvo.


Prepárate para los partidos importantes, las clases en el estudio y los entrenamientos intensos con nuestras bolsas de deporte para mujer. Gracias a su tamaño amplio, cuentan con mucho espacio para raquetas, esterillas y otros artículos imprescindibles. En el interior, los múltiples compartimentos te permiten mantener todo ordenado. Si vas a saltar al campo, añade una bolsa para guardar las botas embarradas por separado. Contamos con diseños rígidos y flexibles para que encuentres uno que se adapte a tus preferencias.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige una bolsa o mochila para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.