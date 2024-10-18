Cómo elegir la mejor chaqueta Nike para hacer running con lluvia

Cómo elegir la mejor chaqueta Nike para correr bajo la lluvia
Guía de compra
Que la lluvia no te pare. Sigue sumando kilómetros con estas chaquetas Nike para la lluvia.
Algunas personas ven con buenos ojos el correr con lluvia, pero otras tratan de evitarlo a toda costa. Independientemente de tus preferencias, invertir en una equipación de running especial para la lluvia te ayuda a seguir entrenando en cualquier estación del año.
Una buena chaqueta de running para la lluvia es ideal para que disfrutes de tus sesiones haga el tiempo que haga. Nike tiene un montón de chaquetas de running para salir en condiciones de humedad. Algunas tienen tecnología Nike Storm-FIT ADV impermeable que evita que te mojes cuando hay lluvias moderadas. Otras están equipadas con tecnología Therma-FIT que evita que el calor se escape.
Descubre más abajo cuáles son nuestras mejores chaquetas para correr con lluvia y enamórate de sus tecnologías.
1. Chaquetas Nike Storm-FIT para la lluvia
La tecnología Storm-FIT exclusiva de Nike utiliza poliéster de microfibra y un laminado ultrafino altamente transpirable para protegerte del viento y la lluvia, y ofrecerte calidez. Las chaquetas confeccionadas con esta tecnología están diseñadas para proteger la ropa que llevas debajo y que no se te empape. Las capuchas de este tipo de prenda suelen llevar un cordón elástico que se puede ajustar por arriba y por abajo.
Esta chaqueta de entre dos y tres capas también tiene cierres de contacto en los puños para protegerte todavía más contra la lluvia y que sigas corriendo cómodamente sin mojarte. Puedes llevar objetos pequeños como llaves y tarjetas en los bolsillos laterales con cremallera, y tus dispositivos electrónicos en el bolsillo con cremallera del pecho para que no se te mojen.
2. Chaquetas Nike Storm-FIT ADV para la lluvia
Las chaquetas de running para la lluvia confeccionadas con este material tienen una característica estrella: la versatilidad. Las chaquetas que llevan esta tecnología son suaves y ligeras, y puedes ponértelas con más o menos capas en función de lo que necesites en cada momento. Elige entre parkas tres en uno, protecciones externas y sudaderas. Algunas de estas prendas están equipadas con tecnología impermeable y resistente al viento para darte comodidad incluso en las condiciones más extremas. Los detalles de ajuste rápido como las solapas con cierre por contacto, los cordones elásticos de diseño reflectante y las cremalleras bidireccionales te dan todo lo que necesitas para cuando la naturaleza te lo pone difícil.
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3. Chaquetas Nike Therma-FIT
La tecnología Nike Therma-FIT lleva un tejido que regula la temperatura y utiliza el propio calor corporal para mantener la calidez incluso en los días más fríos. Además, en función del tejido, también puede ser repelente al agua. Las chaquetas Nike Therma-FIT, equipadas con un aislamiento sintético suave o con opciones ligeras más acolchadas, se han creado para el movimiento y ofrecen más espacio en las mangas para que puedas llevar varias capas. Cuentan con cremalleras bidireccionales, bolsillos con forros Fleece y diseños reversibles que te dan ese extra perfecto de comodidad.
ADEMÁS: descubre las chaquetas y los chalecos de la colección Nike Trail
Si quieres hacerle frente al mal tiempo, elige las prendas para el frío de la colección Nike Trail. Por ejemplo, el modelo "Cosmic Peaks" es un básico para hombre confeccionado con un tejido resistente al agua y al viento. Para mujer, la chaqueta de running Nike Trail Repel UV ofrece protección UV y un acabado repelente al agua.
Texto: Faith Brar