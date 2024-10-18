Cómo elegir la mejor chaqueta Nike para hacer running con lluvia

Algunas personas ven con buenos ojos el correr con lluvia, pero otras tratan de evitarlo a toda costa. Independientemente de tus preferencias, invertir en una equipación de running especial para la lluvia te ayuda a seguir entrenando en cualquier estación del año.

Una buena chaqueta de running para la lluvia es ideal para que disfrutes de tus sesiones haga el tiempo que haga. Nike tiene un montón de chaquetas de running para salir en condiciones de humedad. Algunas tienen tecnología Nike Storm-FIT ADV impermeable que evita que te mojes cuando hay lluvias moderadas. Otras están equipadas con tecnología Therma-FIT que evita que el calor se escape.

Descubre más abajo cuáles son nuestras mejores chaquetas para correr con lluvia y enamórate de sus tecnologías.