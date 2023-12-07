Echa un vistazo a estas cinco sudaderas con capucha Nike cálidas para el invierno

Si buscas una sudadera con capucha Nike fabricada con tecnología para mantener la calidez, elige un modelo Nike Therma-FIT ADV. Estas prendas tienen materiales innovadores con propiedades de regulación térmica para mantener la calidez del cuerpo sin añadir exceso de calor.

La tecnología Nike Therma-FIT ADV está disponible en una gran variedad de sudaderas, desde modelos de tejido Fleece con capucha y dobladillo ceñido hasta diseños de alto rendimiento para entrenar con cremalleras laterales para regular la ventilación Independientemente del estilo, todas las sudaderas de esta colección están diseñadas para ofrecer calidez.

Si, para ti, la sostenibilidad es un factor importante a la hora de comprar, te recomendamos las sudaderas con capucha Nike Forward. Estas sudaderas ofrecen tecnología Nike Therma-FIT ADV para regular el calor, además de la última innovación en ropa de Nike.

Nike Forward utiliza una técnica de procesamiento con agujas en lugar de los procesos tradicionales de los tejidos Knit y Woven para crear prendas cálidas, suaves y aislantes con materiales reciclados. La primera colección produce, de media, una huella de carbono un 75 % menor en comparación con los materiales Knit estándar.