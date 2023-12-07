Echa un vistazo a estas cinco sudaderas con capucha Nike cálidas para el invierno
Guía de compra
Desde diseños calentitos de tejido Fleece hasta modelos clásicos con cremallera, estas sudaderas Nike te protegerán del frío durante todo el invierno.
Cuando hace frío, necesitas capas cálidas que te puedas ir quitando al entrar en calor, tanto para desplazarte a bajas temperaturas como para entrenar al aire libre en invierno. Una sudadera calentita con o sin capucha es una prenda perfecta para ponerse sola con un look informal y cómodo o debajo de un abrigo de invierno cuando hace frío para tener más aislamiento.
Las sudaderas más calentitas de Nike tienen tecnología que regula el calor, tejidos agradables, bolsillos con cremallera y capuchas regulables que las convierten en modelos perfectos para los entrenamientos de invierno o los looks del día a día. Lee esta guía para obtener más información sobre las mejores sudaderas Nike para el invierno.
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Cinco sudaderas de chándal Nike con capucha
1. Sudaderas con capucha Nike Therma-FIT ADV
Si buscas una sudadera con capucha Nike fabricada con tecnología para mantener la calidez, elige un modelo Nike Therma-FIT ADV. Estas prendas tienen materiales innovadores con propiedades de regulación térmica para mantener la calidez del cuerpo sin añadir exceso de calor.
La tecnología Nike Therma-FIT ADV está disponible en una gran variedad de sudaderas, desde modelos de tejido Fleece con capucha y dobladillo ceñido hasta diseños de alto rendimiento para entrenar con cremalleras laterales para regular la ventilación Independientemente del estilo, todas las sudaderas de esta colección están diseñadas para ofrecer calidez.
Si, para ti, la sostenibilidad es un factor importante a la hora de comprar, te recomendamos las sudaderas con capucha Nike Forward. Estas sudaderas ofrecen tecnología Nike Therma-FIT ADV para regular el calor, además de la última innovación en ropa de Nike.
Nike Forward utiliza una técnica de procesamiento con agujas en lugar de los procesos tradicionales de los tejidos Knit y Woven para crear prendas cálidas, suaves y aislantes con materiales reciclados. La primera colección produce, de media, una huella de carbono un 75 % menor en comparación con los materiales Knit estándar.
2. Sudaderas con capucha Nike Dri-FIT
La tecnología Nike Dri-FIT, presente en todo tipo de prendas deportivas de Nike (incluyendo las sudaderas), está diseñada para dispersar la humedad por la superficie del tejido para que se evapore rápido.
Las sudaderas con capucha Nike Dri-FIT son perfectas para entrenar en invierno porque no retienen el sudor cuando subes la intensidad. Así, se reduce la sensación de humedad y sudor después del entrenamiento. Además, si planeas entrenar en condiciones de lluvia, viento o incluso nieve, estas sudaderas con capucha son perfectas como capa base para llevar debajo de un cortavientos o una chaqueta para la lluvia.
3. Sudaderas con capucha Nike Tech Fleece
Si buscas una sudadera con capucha Nike premium y elegante que, además, sea cálida, echa un vistazo a la colección Nike Tech Fleece. Estas sudaderas (y sus partes de abajo a juego) tienen un diseño ligero que ofrece calidez sin añadir volumen y bolsillos prácticos con cremallera. Los modelos están disponibles en una gran variedad de colores y tallas para hombre, mujer y niño/a.
4. Sudaderas con capucha Nike Club Fleece
Las sudaderas Nike Club de tejido Fleece, bastante parecidas a las de tejido Tech Fleece, son versátiles, clásicas y fáciles de combinar con otras prendas para añadir un toque de calidez a cualquier conjunto. Sin embargo, la principal diferencia entre estos dos tejidos Fleece es que el Club Fleece es un material supersuave y cepillado que ofrece un diseño informal y agradable.
Algunos modelos incluyen ribetes en las mangas y el dobladillo, y la mayoría tienen un bolsillo de canguro. Nike también ofrece versiones con cremallera y con cuello de embudo. Elige el tejido Club Fleece si quieres un look informal y cómodo.
Además, como con los modelos Tech Fleece, puedes combinar tu sudadera Club Fleece con partes de abajo a juego.
5. Sudaderas con capucha Nike Phoenix Fleece
Las sudaderas Nike Phoenix Fleece para mujer están disponibles en modelos por la rodilla y diseños con cremallera u oversize para ofrecer un look informal y cómodo que le da un giro innovador a la clásica sudadera con capucha de tejido Fleece.
La mayoría de sudaderas con capucha Phoenix Fleece están diseñadas para ofrecer un ajuste amplio. Estos modelos de tejido Fleece cepillado supersuave y diseño holgado están diseñados para ofrecer calidez y comodidad.
Texto: Julia Sullivan