Cómo elegir la mejor chaqueta de running Nike para el frío

Cómo elegir la mejor chaqueta (o chaleco) de running Nike para el frío
Guía de compra
Descubre estas chaquetas de running Nike para el frío que incluyen protección para mantener el calor y aislamiento de las precipitaciones.
Disfruta de correr en invierno con equipación para el frío que resiste a las inclemencias del tiempo. Una buena chaqueta de running debe proporcionar calidez mientras mantiene la transpirabilidad y te protege del mal tiempo.
Combina tu chaqueta con unas zapatillas de running impermeables y una buena equipación de invierno, como unos guantes y una cinta para el pelo de running, y estarás a punto para darlo todo en la calle o los senderos haga el tiempo que haga. A continuación, te ofrecemos un resumen de las mejores chaquetas y chalecos de running Nike para el invierno, además de varias cosas a tener en cuenta a la hora de invertir en una nueva chaqueta de running para el invierno.
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Las mejores chaquetas de running Nike para el frío
1. Chaquetas acolchadas y con aislamiento
Las chaquetas y los chalecos con diseño acolchado son las prendas de abrigo con más aislamiento, porque están rellenas con plumón o material sintético. Incluso con la capa adicional de aislamiento, estos modelos de running para el frío son de lo más ligeros.
Las chaquetas acolchadas Nike para correr en invierno están fabricadas con tecnología Therma-FIT para aumentar la transpirabilidad y maximizar la calidez sin añadir volumen. Además, todas las chaquetas de esta colección incluyen elementos reflectantes, capuchas plegables y aberturas con cremallera. Algunos modelos también ofrecen aberturas elásticas en los pulgares para aumentar la protección y tejido Fleece en la zona del cuello para proporcionar más comodidad.
Ve un paso más allá con las chaquetas con Nike Therma-FIT ADV, una tecnología basada en datos que aísla las partes del cuerpo que más lo necesitan (como el torso) mientras mantiene la transpirabilidad en zonas como las axilas.
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2. Cortavientos
Los cortavientos Nike son capas ligeras sin aislamiento. Este tipo de capa exterior aumenta la calidez protegiéndote del viento y cuenta con un ajuste holgado para que puedas combinarla fácilmente con una capa base debajo o intermedia los días de frío.
Muchos modelos incluyen un acabado resistente al agua, que evita que te mojes en días de llovizna. Los elementos reflectantes te mantienen visible cuando corres sin luz en invierno. Además, si la actividad se intensifica y quieres quitarte una capa, algunas chaquetas para el viento son plegables para que puedas guardártelas en el bolsillo de tu cinturón o chaleco de running.
3. Chaquetas para la lluvia
Para aumentar la protección durante tormentas de lluvia o nieve, elige una chaqueta para la lluvia Nike. Estas chaquetas normalmente están fabricadas con un tejido más grueso que el de los cortavientos y son totalmente impermeables por fuera. Busca un modelo con tecnología Nike Storm-FIT para una impermeabilidad completa.
Además, las capuchas con cordón regulable permiten personalizar el ajuste, que se puede ceñir en condiciones de humedad. La cinta con diseño reflectante estratégicamente colocada te mantendrá visible si hay poca luz, y los bolsillos con cremallera te permiten guardar tus cosas de forma segura.
4. Chalecos de running Nike
Los chalecos ofrecen aislamiento para el torso y no cubren los brazos, por eso son una opción perfecta si tiendes a pasar mucho calor mientras corres incluso cuando hace frío. Estos chalecos para correr en invierno están disponibles con relleno sintético o de plumón y presentan un diseño avanzado de regulación térmica.
Además, son versátiles: en función de la temperatura, puedes combinarlos con una chaqueta ligera cuando las temperaturas son inferiores a -1 ºC o con una capa base si oscilan entre los 5 ºC y los 10 ºC.
Qué buscar en una chaqueta de running para el frío
1. Aislamiento
El aislamiento es una de las cosas más importantes que tiene que tener una chaqueta de running de invierno. La cantidad de aislamiento que elijas dependerá del nivel de esfuerzo que hagas y de las condiciones meteorológicas. Si vas a correr con temperaturas bajo cero, lo mejor es elegir una chaqueta con más aislamiento. Si vas a correr con temperaturas suaves, quizá debas cambiar el diseño con aislamiento por una capa base resistente al viento.
Las chaquetas acolchadas ofrecen más calidez y son perfectas para sesiones de running gélidas o runners que siempre suelen pasar frío. También puedes optar por un chaleco con aislamiento para combinar calidez en el torso y transpirabilidad.
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2. Transpirabilidad
Mientras corres, es muy probable que sudes y que tu frecuencia cardiaca aumente. Si ese sudor no se evapora y la humedad se queda en la piel, cuando te expongas a una ráfaga de aire frío te enfriarás.
Busca chaquetas de running con tejidos transpirables, como las que tienen ventilación incorporada. Además, los detalles como las aberturas con cremalleras y los paneles de malla permiten eliminar el exceso de calor del cuerpo de manera más efectiva.
Las chaquetas resistentes al agua son más transpirables que las impermeables, pero no protegen tanto de la lluvia.
3. Impermeabilidad y resistencia al viento
Las chaquetas de running ofrecen diferentes niveles de protección contra los elementos: la mayoría son resistentes al agua, es decir, que evitarán que te mojes en días de llovizna, pero no serán suficientes si hay tormenta. Otras son completamente impermeables.
Si normalmente corres con lluvia o nieve, lo mejor es que elijas una chaqueta de running completamente impermeable. Algunas chaquetas de running Nike incluyen tecnología Storm-FIT y Storm-FIT ADV para distribuir el agua de la superficie y que el viento no se interponga en tu camino mientras corres.
Estas capas exteriores protegen del mal tiempo, pero normalmente no ofrecen propiedades de aislamiento. Si sueles pasar calor, quizá lo mejor sería elegir una de estas capas sin aislamiento resistentes al agua y al viento. Además, estas chaquetas de running ligeras son de lo más versátiles, porque siempre puedes combinarlas con prendas cálidas debajo si bajan las temperaturas.
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Preguntas frecuentes
¿Las chaquetas de running protegen del frío?
La calidez de una chaqueta de running dependerá del nivel de aislamiento que ofrezca. Una chaqueta acolchada específica para running será más calentita que una capa exterior como una chaqueta para la lluvia o un cortavientos. Para asegurarte de no pasar calor, es importante encontrar un equilibrio entre calidez y transpirabilidad, incluso si corres en días de frío. Hay runners que prefieren ponerse una capa base térmica, una capa intermedia calentita y una chaqueta con protección por encima.
¿Qué chaqueta te puedes poner si hace un frío extremo?
Para condiciones de frío extremo, elige una chaqueta de running con aislamiento. Asegúrate de usar unos guantes calentitos y una cinta para el pelo o un gorro de tejido Fleece para proteger la cabeza y las manos del frío. También puedes ponerte una chaqueta impermeable sin forro encima de la chaqueta acolchada si hay predicción de aguanieve o nieve. Si hace un día claro con mucho viento, otra prenda perfecta es una capa que bloquee el viento.
¿A partir de qué temperatura deberías llevar una chaqueta de running?
En función de tu tolerancia al frío, puedes plantearte ponerte una chaqueta de running con aislamiento si las temperaturas son inferiores a -1 ºC. Si hace más calor, las capas base térmicas y las capas exteriores como las chaquetas impermeables o repelentes al viento suelen ser suficientes.
Texto: Hannah Singleton