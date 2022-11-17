Waarom je niet op je BMI moet focussen als je zwanger wilt worden

Vruchtbaarheid blijft altijd een beetje een mysterie. Er zijn heel veel factoren die beïnvloeden of iemand zwanger kan worden en blijven: genen, medische achtergrond, de vorm van de baarmoeder en natuurlijk de vruchtbaarheid van de biologische vader. En dan is er nog een bijzonder lastige en controversiële rol weggelegd voor de Body Mass Index.



Heb je daar moeite mee? Wij ook. Want BMI was nooit voor medisch gebruik bedoeld. Het is een wiskundige formule (gewicht ÷ lengte² × 703) die is bedacht door de 19e-eeuwse statisticus Adolphe Quetelet. Het was bedoeld als meetinstrument voor het bepalen van de gemiddelde lichaamsomvang van (blanke, mannelijke, West-Europese) bevolkingsgroepen. Het werd alleen tussen de jaren 70 en de jaren 90 gebruikt als uniforme meting voor het bepalen van het lichaamsgewicht, en alleen omdat men het iets beter vond dan de andere beschikbare opties. Zelfs nu zeggen zowel onderzoekers als de Centra voor Ziektebestrijding dat het niets zegt over de vetmassa van het lichaam of de gezondheid van een individu.



Maar wat heeft deze ogenschijnlijk willekeurige formule dan te maken met je baarmoeder? Veel vruchtbaarheidsklinieken weigeren patiënten boven een bepaald BMI te behandelen totdat ze 'genoeg' zijn afgevallen. Een controversieel beleid dat frustrerend kan zijn voor zowel patiënten als behandelaars. Maar hoewel het klopt dat BMI's boven of onder een 'normaal' bereik (nogmaals: controversieel) om verschillende redenen in verband kunnen worden gebracht met verminderde vruchtbaarheid, kunnen mensen met allerlei verschillende gewichten vruchtbaar zijn (en mensen met een 'normaal' gewicht kunnen ook onvruchtbaar zijn). Dit zegt Lora Shahine, endocrinoloog op het gebied van vruchtbaarheid en gynaecoloog aan de Pacific NW Fertility in Seattle, en host van de podcast Baby or Bust. "Als je iemand in een hokje stopt door te zeggen 'Je BMI is te hoog of te laag en daarom lukt het niet om zwanger te worden', dan kijk je gewoon niet naar het totaalplaatje."



Het kan een rol spelen, maar alleen focussen op het gewicht kan zelfs schadelijk zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat doelbewust gewichtsverlies meestal tijdelijk is en zelfs averechts kan werken. Vaak leidt dit tot een jojo-effect, wat zorgt voor een groter risico op beroertes, hartaandoeningen en diabetes. Met andere woorden: het tast je algehele gezondheid aan. En laat dat nou net zo belangrijk zijn voor je reproductieve gezondheid, zegt dr. Shahine.



Dus in plaats van je druk te maken over 'een willekeurig getal', zoals dr. Shahine het noemt, vind je hier een aantal andere oncontroversiële dingen die je kunt doen wanneer je zwanger probeert te worden.