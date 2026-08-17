Train beter dankzij de Nike Black Friday trainingspakken-sale
Stop je training niet vanwege slecht weer. Onze trainingspakken uit de Nike Black Friday sale houden je warm en comfortabel onder alle omstandigheden. Dankzij de gestroomlijnde ontwerpen beweeg je gemakkelijk. Elk trainingspak is praktisch ontworpen, zodat je eenvoudig laagjes kunt aan- en uittrekken. Bovendien laten de professionele stoffen je huid ademen. Iedere sporter is anders gebouwd, daarom bieden we onze trainingspakken in veel verschillende pasvormen en stijlen aan.
Blijf fris met Nike Dri-FIT
Je bent een hardloper, voetballer of atleet. Hoe en waar je ook sport, hard trainen betekent zweten. We maken onze Nike Black Friday trainingspakken daarom met de professionele Nike Dri-FIT technologie. Deze zweetafvoerende stof voert vocht af van de huid en verspreidt het over het kledingoppervlak. Op die manier kan vocht verdampen. Ademende vezels zorgen dat de kleding lucht doorlaat en overtollige warmte afvoert. Zo blijf je langer fris en droog en train je comfortabel.
Zet je beste beentje voor
Laat je team niet in de steek bij slecht weer. Onze Nike Black Friday trainingspakken hebben gestroomlijnde pasvormen. Hierdoor speel je beter. Ze hebben ook praktische details, zoals ritsen bij de enkels. Daarmee trek je je trainingspak aan en uit met je schoenen aan. Geribde boorden bij de polsen en de enkels zorgen dat het trainingspak goed blijft zitten. Kies bij heel koud weer voor onderlaagjes. Deze draag je onder je trainingspak zodat je extra beschermd bent tegen de kou.
Presteer op je best
Voor een hardloper telt elke gram. Om die reden maken we onze Nike Black Friday trainingspakken van lichte en comfortabele stoffen. Deze materialen houden je warm maar voelen niet zwaar aan. Zweet je? Dan zorgen mesh voeringen dat de lucht langs je lichaam kan stromen. Je vindt ook pakken met geventileerde panelen die extra verkoeling bieden waar nodig. Dankzij de handige ritszakken kun je bij je snacks of telefoon terwijl je in beweging bent.
Inspireer de volgende generatie
Bij Nike vinden we dat jonge atleten dezelfde professionele kleding verdienen als hun helden. We maken onze Nike junior-trainingspakken daarom van slijtvaste stoffen die je ook in onze volwassen kledingmaten vindt. Een goed voorbeeld zijn onze flexibele stoffen die met ze meebewegen bij elke sport. Of onze fleece die superzacht aanvoelt van binnen en glad is van buiten. En wat dacht je van elastische taillebanden waardoor alles goed blijft zitten?