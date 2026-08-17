  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Kleding
    3. /
  3. Trainingspakken

Nike Black Friday trainingspakken 2026

(41)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesbroek met plooien
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Damesbroek met plooien
30% korting
Nike Advantage
Nike Advantage Tennisbroek met Dri-FIT en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Advantage
Tennisbroek met Dri-FIT en halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak met capuchon voor kids
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geplooid damesjack
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Geplooid damesjack
30% korting
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT fleecebroek voor heren
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT fleecebroek voor heren
30% korting
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Kylian Mbappé Academy
Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
30% korting
Nike Tech
Nike Tech Joggingbroek van fleece voor heren
+1
Nike Tech
Joggingbroek van fleece voor heren
30% korting
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Tennisjack voor heren
NikeCourt Heritage
Tennisjack voor heren
30% korting
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
+1
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Paris Saint-Germain Strike Vierde Jordan Dri-FIT knit voetbalbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Jordan Dri-FIT knit voetbalbroek voor heren
30% korting
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbaltrainingspak voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbaltrainingspak voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Trainingsbroek voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Brooklyn
Trainingsbroek voor dames
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Derde
Paris Saint-Germain Strike Derde Nike Total 90 Knit voetbalbroek met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Derde
Nike Total 90 Knit voetbalbroek met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike
Nike Tweedelige essential fleeceset met ronde hals voor baby's (12-24 maanden)
Nike
Tweedelige essential fleeceset met ronde hals voor baby's (12-24 maanden)
29% korting
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Warming-upbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport JAM
Warming-upbroek voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Trainingsjack met rits voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Brooklyn
Trainingsjack met rits voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geweven trainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Geweven trainingspak voor kids
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Paris Saint-Germain Strike Vierde Jordan Dri-FIT voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Jordan Dri-FIT voetbaltrainingspak voor kids
30% korting
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggingbroek met halfhoge taille voor dames
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggingbroek met halfhoge taille voor dames
30% korting
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Warming-upjack voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport JAM
Warming-upjack voor heren
30% korting
Nike Air
Nike Air Windrunner trainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Air
Windrunner trainingsjack voor heren
30% korting
Kobe
Kobe Dri-FIT basketbalbroek van fleece voor heren
Gerecyclede materialen
Kobe
Dri-FIT basketbalbroek van fleece voor heren
30% korting
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
30% korting
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Paris Saint-Germain Hoop Fleece Broek voor heren
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Broek voor heren
30% korting
Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT Shori knit herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Dri-FIT Shori knit herenbroek
30% korting
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT joggingbroek voor meisjes
29% korting
Atlético Madrid Strike Derde
Atlético Madrid Strike Derde Nike Total 90 knit voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike Derde
Nike Total 90 knit voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor heren
30% korting
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Anthem voetbaljack voor heren
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Anthem voetbaljack voor heren
30% korting
Chelsea FC Strike Derde
Chelsea FC Strike Derde Nike Total 90 Knit voetbalbroek met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Strike Derde
Nike Total 90 Knit voetbalbroek met Dri-FIT voor heren
30% korting
Air Jordan
Air Jordan Trainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Air Jordan
Trainingsjack voor heren
30% korting
Nike Club
Nike Club Geweven trainingspak voor heren
Nike Club
Geweven trainingspak voor heren
30% korting
Nike Stride
Nike Stride Repel trainingsjack met uv-bescherming voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Repel trainingsjack met uv-bescherming voor kids
30% korting
Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Herenbroek
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Classic
Herenbroek
30% korting
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
Nike Pro Fleece
Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Paris Saint-Germain Strike Vierde Jordan Dri-FIT knit voetbalbroek voor dames
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Jordan Dri-FIT knit voetbalbroek voor dames
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Paris Saint-Germain Strike Vierde Jordan Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Jordan Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Derde
Paris Saint-Germain Strike Derde Nike Total 90 Knit voetbalbroek met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Derde
Nike Total 90 Knit voetbalbroek met Dri-FIT voor dames
30% korting
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde Nike Total 90 Anthem Voetbaljack met Dri-FIT voor kids
Uitverkocht
Paris Saint-Germain Academy Pro Derde
Nike Total 90 Anthem Voetbaljack met Dri-FIT voor kids
30% korting
Nike Air
Nike Air Geweven trainingsbroek voor kids
Nike Air
Geweven trainingsbroek voor kids
30% korting
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Dri-FIT Shori knit trainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Tech
Dri-FIT Shori knit trainingsjack voor heren
25% korting
Nike Air
Nike Air Hybride utilityjack met rits over de hele lengte voor heren
Nike Air
Hybride utilityjack met rits over de hele lengte voor heren
30% korting

Train beter dankzij de Nike Black Friday trainingspakken-sale

Stop je training niet vanwege slecht weer. Onze trainingspakken uit de Nike Black Friday sale houden je warm en comfortabel onder alle omstandigheden. Dankzij de gestroomlijnde ontwerpen beweeg je gemakkelijk. Elk trainingspak is praktisch ontworpen, zodat je eenvoudig laagjes kunt aan- en uittrekken. Bovendien laten de professionele stoffen je huid ademen. Iedere sporter is anders gebouwd, daarom bieden we onze trainingspakken in veel verschillende pasvormen en stijlen aan.


Blijf fris met Nike Dri-FIT


Je bent een hardloper, voetballer of atleet. Hoe en waar je ook sport, hard trainen betekent zweten. We maken onze Nike Black Friday trainingspakken daarom met de professionele Nike Dri-FIT technologie. Deze zweetafvoerende stof voert vocht af van de huid en verspreidt het over het kledingoppervlak. Op die manier kan vocht verdampen. Ademende vezels zorgen dat de kleding lucht doorlaat en overtollige warmte afvoert. Zo blijf je langer fris en droog en train je comfortabel.


Zet je beste beentje voor


Laat je team niet in de steek bij slecht weer. Onze Nike Black Friday trainingspakken hebben gestroomlijnde pasvormen. Hierdoor speel je beter. Ze hebben ook praktische details, zoals ritsen bij de enkels. Daarmee trek je je trainingspak aan en uit met je schoenen aan. Geribde boorden bij de polsen en de enkels zorgen dat het trainingspak goed blijft zitten. Kies bij heel koud weer voor onderlaagjes. Deze draag je onder je trainingspak zodat je extra beschermd bent tegen de kou.


Presteer op je best


Voor een hardloper telt elke gram. Om die reden maken we onze Nike Black Friday trainingspakken van lichte en comfortabele stoffen. Deze materialen houden je warm maar voelen niet zwaar aan. Zweet je? Dan zorgen mesh voeringen dat de lucht langs je lichaam kan stromen. Je vindt ook pakken met geventileerde panelen die extra verkoeling bieden waar nodig. Dankzij de handige ritszakken kun je bij je snacks of telefoon terwijl je in beweging bent.


Inspireer de volgende generatie


Bij Nike vinden we dat jonge atleten dezelfde professionele kleding verdienen als hun helden. We maken onze Nike junior-trainingspakken daarom van slijtvaste stoffen die je ook in onze volwassen kledingmaten vindt. Een goed voorbeeld zijn onze flexibele stoffen die met ze meebewegen bij elke sport. Of onze fleece die superzacht aanvoelt van binnen en glad is van buiten. En wat dacht je van elastische taillebanden waardoor alles goed blijft zitten?