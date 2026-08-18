Nike Black Friday dameskleding 2026: verpletter je doelen
Koop je favorieten voor minder in de Nike Black Friday dameskleding-sale. Ga je voor een lange duurloop of stap je de tennisbaan op? Wij zijn er voor jou met deals voor onze high-performance kleding. Ontdek alles van ondersteunende sportbeha's tot leggings die met je meebewegen.
Blijf langer koel
Als het warm wordt tijdens je work-out, houden stoffen die superieure ventilatie bieden je koel. Ga voor broeken en tops met mesh panelen voor maximale luchtstroom. Bij intensievere sessies kies je voor kleding met Nike Dri-FIT technologie. Deze stof voert zweet van de huid af, zodat het snel kan verdampen en je droog en fris blijft. Wanneer de temperatuur daalt, ben jij niet te stoppen in kleding van Nike Therma-FIT stof. Deze stof is ontworpen om lichaamswarmte vast te houden, zodat ook je spieren warm blijven en comfortabel aanvoelen. Zeg je outdoor-work-outs dus niet af omdat het regent. Onze weerbestendige hardloopjassen en windjacks zijn gemaakt van Nike Storm-FIT stof, zodat je droog en warm blijft.
Ontdek jouw comfortzone
In onze Nike Black Friday-sale voor dameskleding vind je zonder problemen de perfecte pasvorm. Ontdek curved joggers die aan de onderkant taps toelopen, voor een stijlvolle look waarin je sportschoenen goed uitkomen. Ga je liever voor een wijdere pasvorm? Kies dan voor broeken met plooien aan de voorkant die volume toevoegen. Heb je een broek nodig die geschikt is voor de sportschool en waarmee je probleemloos squats doet? Ga in dat geval voor een legging met een extra brede tailleband. Deze blijft heel goed zitten, zelfs tijdens de zwaarste work-outs. Als het tijd is voor laagjes, zijn onze omkeerbare jassen, gilets en crop tops met lange mouwen ideaal om te mixen en matchen.
Verleg je grenzen
Ontdek Nike Black Friday dameskleding-deals voor je favoriete yogakleding. Onze stretchkleding is gemaakt van ademende en lichtgewicht materialen en ontworpen om met je mee te bewegen, zodat niets je tegenhoudt op de mat. Ontdek superzachte leggings, bikershorts en sportbeha's die aanvoelen als een tweede huid. Kies voor de beste prestaties voor kleding die is gemaakt met InfinaSmooth technologie. Die biedt hoogwaardige flexibiliteit die was na was behouden blijft.
Details die het verschil maken
Bij Nike weten we dat details belangrijk zijn om topprestaties te leveren. Daarom ontwerpen we onze leggings en shorts met handige zakken, ideaal om je waardevolle spullen in op te bergen als je onderweg bent.
Ook voor ondersteunende sportbeha's zijn er verschillende opties in de Nike Black Friday-sale voor dameskleding. Kies voor sportbeha’s met of zonder vulling, afhankelijk van de dekking die je nodig hebt. We hebben alle ondersteuningsniveaus voor elke sporter en discipline, van lichte ondersteuning om gemakkelijk te stretchen tot high-impact beha's voor hardlopen. Je bent bij ons ook aan het juiste adres voor zwangerschapsbeha's die zijn ontworpen om met je veranderende lichaam mee te bewegen en je de ondersteuning te geven die je nodig hebt.