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Nike Black Friday dameskleding 2026

Nike One Fitted
Nike One Fitted Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
30% korting
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
29% korting
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT tennistanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT tennistanktop voor dames
29% korting
Nike Pro
Nike Pro Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
28% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor dames
30% korting
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
29% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende fleeceshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Nike Sportswear
Ruimvallende fleeceshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (13 cm, Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (13 cm, Plus Size)
30% korting
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
29% korting
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Aansluitende tanktop met graphic voor dames
Nike Sportswear
Aansluitende tanktop met graphic voor dames
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
29% korting
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
29% korting
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende poloshirt van jersey met kant voor dames
Nike Sportswear
Ruimvallende poloshirt van jersey met kant voor dames
30% korting
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials T-shirt voor dames
Nike Sportswear Club Essentials
T-shirt voor dames
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (6 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (6 cm)
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (21 cm)
29% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized jerseytuniek voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized jerseytuniek voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop
30% korting
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
30% korting

Nike Black Friday dameskleding 2026: verpletter je doelen

Koop je favorieten voor minder in de Nike Black Friday dameskleding-sale. Ga je voor een lange duurloop of stap je de tennisbaan op? Wij zijn er voor jou met deals voor onze high-performance kleding. Ontdek alles van ondersteunende sportbeha's tot leggings die met je meebewegen.


Blijf langer koel


Als het warm wordt tijdens je work-out, houden stoffen die superieure ventilatie bieden je koel. Ga voor broeken en tops met mesh panelen voor maximale luchtstroom. Bij intensievere sessies kies je voor kleding met Nike Dri-FIT technologie. Deze stof voert zweet van de huid af, zodat het snel kan verdampen en je droog en fris blijft. Wanneer de temperatuur daalt, ben jij niet te stoppen in kleding van Nike Therma-FIT stof. Deze stof is ontworpen om lichaamswarmte vast te houden, zodat ook je spieren warm blijven en comfortabel aanvoelen. Zeg je outdoor-work-outs dus niet af omdat het regent. Onze weerbestendige hardloopjassen en windjacks zijn gemaakt van Nike Storm-FIT stof, zodat je droog en warm blijft.


Ontdek jouw comfortzone


In onze Nike Black Friday-sale voor dameskleding vind je zonder problemen de perfecte pasvorm. Ontdek curved joggers die aan de onderkant taps toelopen, voor een stijlvolle look waarin je sportschoenen goed uitkomen. Ga je liever voor een wijdere pasvorm? Kies dan voor broeken met plooien aan de voorkant die volume toevoegen. Heb je een broek nodig die geschikt is voor de sportschool en waarmee je probleemloos squats doet? Ga in dat geval voor een legging met een extra brede tailleband. Deze blijft heel goed zitten, zelfs tijdens de zwaarste work-outs. Als het tijd is voor laagjes, zijn onze omkeerbare jassen, gilets en crop tops met lange mouwen ideaal om te mixen en matchen.


Verleg je grenzen


Ontdek Nike Black Friday dameskleding-deals voor je favoriete yogakleding. Onze stretchkleding is gemaakt van ademende en lichtgewicht materialen en ontworpen om met je mee te bewegen, zodat niets je tegenhoudt op de mat. Ontdek superzachte leggings, bikershorts en sportbeha's die aanvoelen als een tweede huid. Kies voor de beste prestaties voor kleding die is gemaakt met InfinaSmooth technologie. Die biedt hoogwaardige flexibiliteit die was na was behouden blijft.


Details die het verschil maken


Bij Nike weten we dat details belangrijk zijn om topprestaties te leveren. Daarom ontwerpen we onze leggings en shorts met handige zakken, ideaal om je waardevolle spullen in op te bergen als je onderweg bent.


Ook voor ondersteunende sportbeha's zijn er verschillende opties in de Nike Black Friday-sale voor dameskleding. Kies voor sportbeha’s met of zonder vulling, afhankelijk van de dekking die je nodig hebt. We hebben alle ondersteuningsniveaus voor elke sporter en discipline, van lichte ondersteuning om gemakkelijk te stretchen tot high-impact beha's voor hardlopen. Je bent bij ons ook aan het juiste adres voor zwangerschapsbeha's die zijn ontworpen om met je veranderende lichaam mee te bewegen en je de ondersteuning te geven die je nodig hebt.