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Damessneakers en sportschoenen Nike Black Friday 2026

(135)
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
30% korting
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Sabrina 3 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Damesschoenen
Nike P-6000 SE
Damesschoenen
30% korting
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Sabrina 3 'Three'
Sabrina 3 'Three' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Three'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K SE
Damesschoenen
30% korting
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike United Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Trailracingschoenen
Nike ACG Ultrafly Trail
Trailracingschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Luka 5 'Luka Lifestyle' Basketbalschoenen
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike SB Force 58
Nike SB Force 58 Skateschoen
Nike SB Force 58
Skateschoen
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
30% korting
Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 skateschoenen
Gerecyclede materialen
Nike SB Zoom Nyjah 4
skateschoenen
30% korting
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Damesschoenen
Jordan Spizike Low
Damesschoenen
30% korting
Nike Zoom Vomero 5 SE
Nike Zoom Vomero 5 SE Herenschoenen
Nike Zoom Vomero 5 SE
Herenschoenen
30% korting
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
30% korting
Jordan Heir Series 2 'Oh Sheila'
Jordan Heir Series 2 'Oh Sheila' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Oh Sheila'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Herenschoenen
Nike Air Max 90 Drift
Herenschoenen
30% korting
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals'
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Precious Medals'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (kunstgras)
30% korting
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Damesschoenen
Air Jordan 1 Mid
Damesschoenen
30% korting
A'One 'Stone Mauve'
A'One 'Stone Mauve' A'ja Wilson Basketbalschoenen
A'One 'Stone Mauve'
A'ja Wilson Basketbalschoenen
30% korting
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Kinderschoenen
Jordan Spizike Low
Kinderschoenen
30% korting
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Herenschoenen
Nike Zoom Vomero 5
Herenschoenen
30% korting
Nike GP Challenge Pro PRM
Nike GP Challenge Pro PRM Tennisschoenen voor dames (gravel)
Nike GP Challenge Pro PRM
Tennisschoenen voor dames (gravel)
30% korting
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Herenschoenen
Nike Air Max TL 2.5
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Herenschoenen
Nike Air Max TL 2.5
Herenschoenen
30% korting
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Bella 7
Work-outschoenen voor dames
30% korting
Nike Romaleos 4
Nike Romaleos 4 Schoenen voor gewichtheffen
Nike Romaleos 4
Schoenen voor gewichtheffen
30% korting
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Track and field sprinting spikes
Nike Maxfly 2
Track and field sprinting spikes
30% korting
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Mid SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Low-top zaalvoetbalschoenen
Nike Tiempo Streetgato PRM
Low-top zaalvoetbalschoenen
30% korting
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
LeBron XXIII Elite 'Hurt Feelings'
LeBron XXIII Elite 'Hurt Feelings' Basketbalschoenen
LeBron XXIII Elite 'Hurt Feelings'
Basketbalschoenen
30% korting
Jordan Heir Series 2 'Bloodline'
Jordan Heir Series 2 'Bloodline' Basketbalschoenen
Jordan Heir Series 2 'Bloodline'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Nike Zoom Vapor 12 PRM Tennisschoenen voor dames (gravel)
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Tennisschoenen voor dames (gravel)
30% korting
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Bestseller
Nike Air Max 270
Damesschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Damesschoenen
Air Jordan 1 Mid
Damesschoenen
30% korting
Nike Vapor Pro 3 Premium
Nike Vapor Pro 3 Premium Tennisschoenen voor dames (gravel)
Nike Vapor Pro 3 Premium
Tennisschoenen voor dames (gravel)
30% korting
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damesschoenen
Nike Air Max 270
Damesschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Zaalvoetbalschoenen
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Zaalvoetbalschoenen
30% korting
Giannis Freak 7 'Light Aqua'
Giannis Freak 7 'Light Aqua' Basketbalschoenen
Giannis Freak 7 'Light Aqua'
Basketbalschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Mid SE
Damesschoenen
30% korting
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Nike GP Challenge 1.5 PRM Hardcourt tennisschoenen voor dames
Nike GP Challenge 1.5 PRM
Hardcourt tennisschoenen voor dames
30% korting
Nike G.T. Cut 4 'Jordan Poole'
Nike G.T. Cut 4 'Jordan Poole' Basketbalschoenen
Nike G.T. Cut 4 'Jordan Poole'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Work-outschoenen voor heren
Nike Metcon 10
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Low-top zaalvoetbalschoenen
Nike Tiempo Reactgato
Low-top zaalvoetbalschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Damesschoenen
Air Jordan 1 Mid
Damesschoenen
30% korting
Nike Vapor Pro 3
Nike Vapor Pro 3 Hardcourt tennisschoenen voor dames
Nike Vapor Pro 3
Hardcourt tennisschoenen voor dames
30% korting
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Damesschoenen
Air Jordan 1 Low
Damesschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Damesschoenen
Air Jordan 1 Low
Damesschoenen
30% korting
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Damesschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Court Vision Low Next Nature
Damesschoenen
30% korting
Jordan Trunner LX
Jordan Trunner LX Damesschoenen
Jordan Trunner LX
Damesschoenen
30% korting
Jordan NOLA
Jordan NOLA Slippers voor dames
Jordan NOLA
Slippers voor dames
30% korting
Jordan Flight Court SE
Jordan Flight Court SE Damesschoenen
Jordan Flight Court SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (kunstgras)
30% korting
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Atletiekspikes voor springdisciplines
Nike Zoom Rival Jump Glam
Atletiekspikes voor springdisciplines
30% korting
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damesschoen
Air Jordan 1 Mid SE
Damesschoen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas skateschoenen
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas
skateschoenen
30% korting
Jordan Flight Court
Jordan Flight Court Damesschoenen
Jordan Flight Court
Damesschoenen
30% korting
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting

Nike Black Friday damessneakers-sale 2026: werk aan je routine

Zet een stap extra met Nike Black Friday-sneakers voor dames. Presteer op je best op het veld, de baan of de trailroutes met schoenen die zijn ontworpen op basis van data. Zo ga je pas echt vooruit. Onze technologie is gemaakt om je te helpen je doelen te verpletteren tijdens gemakkelijke runs en uitdagende work-outs.


Zo'n goede ondersteuning vind je nergens


Voor onze schoenen is onze toewijding aan comfort ongeëvenaard. Nike Black Friday-sportschoenen voor dames zijn hier een goed voorbeeld van. Ervaar demping waarvan je alleen had kunnen dromen met onze ZoomX technologie. Dit innovatieve schuim is gemaakt van materialen die ook in de ruimtevaart worden gebruikt. ZoomX is ons lichtste schuim tot nu toe en levert 85% van de energie terug aan je lichaam, zodat je verder en sneller kunt rennen. Designs met rubberen pods, geplaatst op precies de juiste plekken, ondersteunen je voeten stap na stap.


Erfgoed om te koesteren


We maken al sinds 1987 damesschoenen met Nike Air Max-technologie. Deze technologie is vandaag de dag nog net zo populair als toen. Onze Air Max-kussentjes leveren lichtgewicht demping bij elke stap en zijn populair bij sporters van over de hele wereld. Ook vind je bij ons schoenen met zoolpatronen voor een uitzonderlijke grip in allerlei omstandigheden. Deze ontwerpen zijn geïnspireerd op onze iconische Waffle buitenzool.


Bedacht voor avonturiers


Nike Black Friday-damesschoenen zijn ontworpen om je te helpen nieuwe wegen in te slaan, of je nu gaat joggen of wandelen. Zo geven onze trailschoenen stevige grip, waardoor rotsachtige richels geen partij zijn voor jou. Train je voor een marathon? Vertrouw dan op onze lichtgewicht schoenen die je bij elke kilometer steun geven. Kies voor schoenen met Nike React schuim voor extra support tijdens je run. Ondertussen absorberen voetbalschoenen en basketbalschoenen met Zoom Air technologie schokken en nemen ze snel hun oorspronkelijke vorm weer aan. Dit betekent minder risico op blessures, hoe ruig het spel ook verloopt. Wil je de perfecte dag beleven op de tennisbaan? Kies dan voor tennisschoenen met een laag profiel en comfortabele buitenzolen, zodat je snel kunt bewegen tijdens lange rally's.


Ontworpen voor jou


Ben je op zoek naar schoenen die het leven makkelijker maken? Je vindt ze in de Nike Black Friday-sneakerssale voor dames. Kies schoenen met een rekbaar bovenwerk, die gemakkelijk aan- en uit te trekken zijn en goed aansluiten op je voeten. Ga je naar het zwembad of de sportschool? Zoek naar waterbestendige slippers met gripvaste buitenzolen. Deze zijn verkrijgbaar in gedempte en neutrale kleuren die overal bij passen. Ondertussen voegen retro-geïnspireerde low-tops en strakke high-tops een vleugje kleur toe aan je dagelijkse activiteiten.