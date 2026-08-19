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Nike Black Friday jassen en bodywarmers 2026

Nike Sportswear
Nike Sportswear Gekrompen trainingsjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Gekrompen trainingsjack voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT trainingspak met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Dri-FIT trainingspak met capuchon voor kids
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geplooid damesjack
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Geplooid damesjack
30% korting
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
Gerecyclede materialen
Kylian Mbappé Academy
Nike voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor kids
30% korting
Jordan
Jordan Brooklyn gewatteerd jack voor kids
Net binnen
Jordan
Brooklyn gewatteerd jack voor kids
30% korting
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Tennisjack voor heren
NikeCourt Heritage
Tennisjack voor heren
30% korting
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
30% korting
Nike Unlimited
Nike Unlimited Therma-FIT veelzijdig herenjack
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
Therma-FIT veelzijdig herenjack
30% korting
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Trainingsjack met rits voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Brooklyn
Trainingsjack met rits voor dames
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geweven trainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Geweven trainingspak voor kids
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Paris Saint-Germain Strike Vierde Jordan Dri-FIT voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Jordan Dri-FIT voetbaltrainingspak voor kids
30% korting
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT parka voor heren
Nike Sportswear Club
Therma-FIT parka voor heren
30% korting
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Hardloopjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Impossibly Light Windrunner
Hardloopjack voor heren
30% korting
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Warming-upjack voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport JAM
Warming-upjack voor heren
30% korting
Nike Air
Nike Air Windrunner trainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Air
Windrunner trainingsjack voor heren
30% korting
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV herenjack
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV herenjack
30% korting
Chelsea FC
Chelsea FC Nike Football Total 90 voetbaltrainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC
Nike Football Total 90 voetbaltrainingsjack voor heren
30% korting
Nike Windrunner
Nike Windrunner Herenparka met dons
Gerecyclede materialen
Nike Windrunner
Herenparka met dons
30% korting
Nike Unlimited
Nike Unlimited veelzijdig Repel herenjack met capuchon
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
veelzijdig Repel herenjack met capuchon
30% korting
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-jack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-jack voor heren
30% korting
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Anthem voetbaljack voor heren
Gerecyclede materialen
FC Barcelona Strike Fourth
Nike Dri-FIT Anthem voetbaljack voor heren
30% korting
Atlético Madrid Strike Derde
Atlético Madrid Strike Derde Nike Total 90 knit voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike Derde
Nike Total 90 knit voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike Academy+
Nike Academy+ Repel geweven voetbaljack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy+
Repel geweven voetbaljack voor heren
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth Jordan Storm-FIT voetbaljack met capuchon voor heren
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Jordan Storm-FIT voetbaljack met capuchon voor heren
30% korting

Nike 2026 Black Friday jassen en bodywarmers: train gewoon door met een extra laagje

Ontdek Nike Black Friday jassen die je lekker warm houden wanneer de temperatuur daalt. Met deze stijlvolle jacks sport je in alle weersomstandigheden. Of je nu op straat hardloopt of op de baan, onze hoogwaardige kleding is er voor je. Door de innovatieve technologie gaan onze lichte jacks bovendien extra lang mee.

Warm én licht

Slecht weer is geen probleem voor onze Nike Black Friday jassen. Ze zijn gemaakt van een innovatief licht materiaal dat je natuurlijke lichaamswarmte vasthoudt. We zijn pioniers op het gebied van synthetische isolatie, licht dons en zacht fleece. Deze materialen houden je warm met een vederlichte constructie. Zo kun jij je helemaal focussen op het behalen van je doelen. Is er regen en wind voorspeld? Trek dan een jas met baanbrekende Nike Shield technologie aan. De waterafstotende finish en sterke naden houden nattigheid tegen.

Een stijl voor elke atleet

Elk jack in de Nike Black Friday collectie combineert functionaliteit met onze iconische stijl. Strakke silhouetten en de iconische Nike Swoosh helpen je indruk te maken. Wil je meerdere laagjes dragen, maar je wel vrijuit kunnen bewegen? Kies dan voor een ruimvallende pasvorm. Ga je hardlopen? Met hardloopjacks die strak aansluiten om je lichaam blijf je aerodynamisch als je het tempo opvoert. Of geef je wintergarderobe een boost met een Nike Black Friday jas met een felle print. Er zijn maten voor elke leeftijd, dus iedereen kan deel uitmaken van het team.

Het zit 'm in de details

Of je nu je team aanmoedigt vanaf de tribune of warmloopt langs de zijlijn, met een jas uit de Nike Black Friday sale blijf jij lekker warm. Je houdt je waardevolle spullen bij de hand in de ritszakken. En op de koudste dagen blijven je handen warm in de met fleece gevoerde zakken. Hangt er regen in de lucht? In een jas met capuchon blijf je droog tijdens een bui. Kragen met verstelbare trekkoorden houden de wind en kou tegen. En bij wisselvallig weer trek je een jack aan dat je had meegenomen in zijn eigen zak.

Gemaakt om in te bewegen

Houd je lichaam warm wanneer je naar buiten gaat in een Nike Black Friday bodywarmer uit de sale. In deze praktische, mouwloze jassen blijf je lekker warm, terwijl je armen vrij kunnen bewegen. We maken onze stoffen met wat extra stretch, zodat ze met je meebewegen. Zo kun jij je goed focussen op je volgende sportieve uitdaging. Wordt je training intensiever? Een ritssluiting en ventilatie op plekken die het snelst warm worden bevorderen de luchtcirculatie.