Nike 2026 Black Friday jassen en bodywarmers: train gewoon door met een extra laagje
Ontdek Nike Black Friday jassen die je lekker warm houden wanneer de temperatuur daalt. Met deze stijlvolle jacks sport je in alle weersomstandigheden. Of je nu op straat hardloopt of op de baan, onze hoogwaardige kleding is er voor je. Door de innovatieve technologie gaan onze lichte jacks bovendien extra lang mee.
Warm én licht
Slecht weer is geen probleem voor onze Nike Black Friday jassen. Ze zijn gemaakt van een innovatief licht materiaal dat je natuurlijke lichaamswarmte vasthoudt. We zijn pioniers op het gebied van synthetische isolatie, licht dons en zacht fleece. Deze materialen houden je warm met een vederlichte constructie. Zo kun jij je helemaal focussen op het behalen van je doelen. Is er regen en wind voorspeld? Trek dan een jas met baanbrekende Nike Shield technologie aan. De waterafstotende finish en sterke naden houden nattigheid tegen.
Een stijl voor elke atleet
Elk jack in de Nike Black Friday collectie combineert functionaliteit met onze iconische stijl. Strakke silhouetten en de iconische Nike Swoosh helpen je indruk te maken. Wil je meerdere laagjes dragen, maar je wel vrijuit kunnen bewegen? Kies dan voor een ruimvallende pasvorm. Ga je hardlopen? Met hardloopjacks die strak aansluiten om je lichaam blijf je aerodynamisch als je het tempo opvoert. Of geef je wintergarderobe een boost met een Nike Black Friday jas met een felle print. Er zijn maten voor elke leeftijd, dus iedereen kan deel uitmaken van het team.
Het zit 'm in de details
Of je nu je team aanmoedigt vanaf de tribune of warmloopt langs de zijlijn, met een jas uit de Nike Black Friday sale blijf jij lekker warm. Je houdt je waardevolle spullen bij de hand in de ritszakken. En op de koudste dagen blijven je handen warm in de met fleece gevoerde zakken. Hangt er regen in de lucht? In een jas met capuchon blijf je droog tijdens een bui. Kragen met verstelbare trekkoorden houden de wind en kou tegen. En bij wisselvallig weer trek je een jack aan dat je had meegenomen in zijn eigen zak.
Gemaakt om in te bewegen
Houd je lichaam warm wanneer je naar buiten gaat in een Nike Black Friday bodywarmer uit de sale. In deze praktische, mouwloze jassen blijf je lekker warm, terwijl je armen vrij kunnen bewegen. We maken onze stoffen met wat extra stretch, zodat ze met je meebewegen. Zo kun jij je goed focussen op je volgende sportieve uitdaging. Wordt je training intensiever? Een ritssluiting en ventilatie op plekken die het snelst warm worden bevorderen de luchtcirculatie.