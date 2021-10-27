Yoga tijdens de zwangerschap: do's en don'ts

Tijdens de zwangerschap verandert er veel in je lijf. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op je houding en gaan vaak gepaard met lichamelijke kwaaltjes en ongemakken.



Pijn in de onderrug is bijvoorbeeld een veelvoorkomende klacht bij zwangere vrouwen, vooral als hun buik groeit en ze daardoor meer naar voren buigen. Het gewicht van de buik kan de lage rugspieren overbelasten wat dus pijn kan veroorzaken, aldus Love. Met yoga kun je deze problemen met spierbalans voorkomen door je core te versterken. Bovendien masseer je met sommige houdingen de onderrug wat ook de nodige verlichting biedt.



Door yoga-oefeningen te doen, zorg je voor een betere doorbloeding en dit is weer nuttig om zwelling tijdens de zwangerschap te verminderen, zegt Kristoffer. Met bepaalde houdingen stimuleer je namelijk de bloedcirculatie naar je armen, handen, benen en voeten — precies de gebieden waar je vaak zwellingen krijgt.



"Stress is ook niet goed voor moeder en baby, maar met yoga kom je weer een beetje tot rust. Je concentreert je even op het moment en brengt je geest in eenheid met je ademhaling en je ademhaling met je beweging", zegt Kristoffer. "Het geeft je een moment van rust in je drukke schema en de kans om contact te maken met de baby in je buik."



Er zijn verschillende soorten yoga die je tijdens de zwangerschap kunt doen, dus zwangerschapsyoga is niet je enige optie. En terwijl je op zoek bent naar welke yogales het beste bij je past, wil je natuurlijk ook alvast geschikte kleding voor zwangerschapsyoga vinden. Kleding die nauwsluitend en ondersteunend is, maar ook flexibel en comfortabel. Zo hoef je je niet belemmerd te voelen tijdens je poses. Hier zijn een paar dingen waar je op moet letten, voordat je met een nieuwe yogaroutine begint tijdens je zwangerschap — zelfs als je daarvoor al regelmatig aan yoga hebt gedaan.