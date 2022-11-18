Je hebt je misschien vooral beziggehouden met hoe je niet zwanger raakt. Het kan dan een onaangename verrassing zijn dat het niet meteen gebeurt als je eraan toe bent. En dat kan stress worden als je elke maand opnieuw niet zwanger blijkt te zijn. Om het nog erger te maken weten we dat stress slecht is voor je vruchtbaarheid, maar hoe gaan we er dan mee om... zonder in de stress te schieten?

"Het is erg stressvol om een diepgewortelde wens niet uit te zien komen", aldus Lucy Hutner, psychiater uit New York en hoofdredacteur van Textbook of Women's Reproductive Mental Health. Tel daarbij op dat "je geen invloed hebt op de uitkomst maar je daar alsnog verantwoordelijk voor voelt, en dan heb je nog wat extra stress te pakken." Dus, onthoud: stress ervaren is heel logisch. Maar dat betekent niet dat je niet geholpen mag worden om er beter mee om te gaan. Hier delen experts hun kennis over stress en vruchtbaarheid, en krijg je tips om je stress te verminderen.