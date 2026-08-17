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Nike Black Friday hardloopschoenen 2026

Nike Initiator
Nike Initiator Hardloopschoen voor heren
Nike Initiator
Hardloopschoen voor heren
30% korting
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Wedstrijdschoen voor heren (straat)
Nike Zoom Fly 6
Wedstrijdschoen voor heren (straat)
30% korting
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Trailracingschoenen
Nike ACG Ultrafly Trail
Trailracingschoenen
30% korting
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
Bestseller
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
30% korting
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
30% korting
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Pegasus Premium
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Kleuterschoenen
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Nike Stellar Ride
Kleuterschoenen
30% korting
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Track and field sprinting spikes
Nike Maxfly 2
Track and field sprinting spikes
30% korting
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Hardloopschoenen voor kids
Nike Star Runner 5
Hardloopschoenen voor kids
30% korting
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor kids (straat)
Uitverkocht
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor kids (straat)
30% korting
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Schoenen voor baby's/peuters
Gerecyclede materialen
Nike Cosmic Runner
Schoenen voor baby's/peuters
30% korting
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
30% korting
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Atletiekspikes voor springdisciplines
Nike Zoom Rival Jump Glam
Atletiekspikes voor springdisciplines
30% korting
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
Nike Vaporfly 4
Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Hardloopschoenen voor kids
Nike Stellar Ride
Hardloopschoenen voor kids
30% korting
Nike Vaporfly 4 Glam
Nike Vaporfly 4 Glam Wedstrijdschoen voor dames (straat)
Nike Vaporfly 4 Glam
Wedstrijdschoen voor dames (straat)
30% korting
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Track and Field distance spikes
Nike Victory 2
Track and Field distance spikes
30% korting
Nike Streakfly 2
Nike Streakfly 2 Wedstrijdschoenen (straat)
Nike Streakfly 2
Wedstrijdschoenen (straat)
30% korting

Nike Black Friday hardloopschoenen 2026: de beste basis voor prestaties

Hardloopschoenen van wereldklasse beginnen bij betrouwbare zolen. Onze iconische Nike Air zolen vangen klappen op met luchtkussentjes onder druk. Daardoor zijn ze ook nog eens lekker licht. Loop je lange afstanden op verharde wegen? Dan geven onze zolen met React foam je flexibiliteit bij het afzetten, een zacht gevoel bij het afrollen en perfecte demping bij de landing. Voor extra stabiliteit kies je schoenen met een bredere zool. En voor meer contact met de ondergrond kies je juist voor een dunnere zool. Met onze Nike Black Friday hardloopschoenen vind je nu jouw perfecte paar voor minder geld.

Bewegingsvrijheid met een soepel bovenwerk

Als je je grenzen verlegt, telt elke gram. Daarom maken we onze hardloopschoenen met een ultralicht bovenwerk. Zo 'vlieg' jij over de weg. De gebreide stoffen zitten stevig om je voet voor maximale ondersteuning en ze bewegen soepel met je mee. Loop je langere afstanden? Kies dan voor een zachte sokvoering die je voeten extra beschermt. Verstevigde hielen laten je schoenen lang meegaan. Als je gaat trailrunnen, kies je voor schoenen met foam bij de enkelkraag, voor extra stabiliteit en bescherming van je gewrichten. Wat je ook zoekt, je vindt het tussen onze Nike Black Friday hardloopschoenen.

De natuur in met Nike Black Friday trailrunningschoenen

Ontdek je wilde kant met hardloopschoenen speciaal voor natuurlijke ondergronden. De ultra-gripvaste rubberen profielzolen geven je stabiliteit op ruig of glad terrein. Door de dunnere zool voel je de grond onder je voeten tijdens het lopen. Met een waterbestendig leren bovenwerk kun je altijd presteren, wat het weer ook doet. En met een lichtgewicht gebreid bovenwerk blijven je voeten ademen, ook bij warm weer. Kies schoenen met stevige enkelkragen voor extra stabiliteit en je bent klaar om de wereld te verkennen.

Extra motivatie voor jonge sporters

Iedere sporter verdient spullen van topkwaliteit. Daarom maken we onze hardloopschoenen voor kinderen met dezelfde baanbrekende technologie als onze schoenen voor volwassenen. De slim gevormde zolen stimuleren een goede hardlooptechniek. En de demping in de binnenzool beschermt spieren en gewrichten in de groei tegen blessures. Een gebreid mesh bovenwerk is lekker flexibel, zodat kindervoeten vrijuit kunnen bewegen. En onze slijtvaste materialen kunnen tegen een stootje. Geef jouw sporter in de dop het beste met onze Nike Black Friday deals op hardloopschoenen.

Sport in stijl

Wil je er net zo goed uitzien als je je voelt? Scoor dan hardloopschoenen tijdens Nike Black Friday in klassieke kleuren, voor een subtiele look. Als je zin hebt in iets opvallends, kies je voor een paar schoenen in felle kleuren met contrasterende panelen. En met chunky zolen in bijpassende of contrasterende kleuren weet je zeker dat je goed zit.