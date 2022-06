Wat en hoe kun je het beste eten tijdens je zwangerschap?

Het belangrijkste is dat je jezelf voedt, zegt Jarosh. Door de dieetcultuur (het schadelijke idee dat er een 'juiste' manier van eten is en dat we allemaal dun moeten zijn) zou je denken dat je zo weinig mogelijk moet eten en alleen wanneer je echt honger hebt. Als er één moment is om dat rare idee overboord te gooien, dan is het wel wanneer de hoeveelheid bloed in je lichaam verdubbelt, er een heel nieuw orgaan en een kindje in je groeit, aldus Jarosh. Ofwel, voeding betekent energie en moet ervoor zorgen dat je je goed voelt. Eet daarom regelmatig.



Als je geen grote maaltijden meer aankunt omdat je misselijk bent of de baby in je buik op je maag drukt, dan is het beter om zo nu en dan een tussendoortje en kleinere maaltijden te eten, zegt Jarosh. Yoghurt, wat kaas of een handvol gemengde noten zorgen voor een vol gevoel én de nodige kalk en eiwitten. Of gebruik de tip van dr. Amanda Williams, gynaecoloog uit Oakland, Californië: snij een boterham in kleine driehoekjes en eet er elke paar uur een paar van op, samen met wat fruit.



Eet gedurende de dag ook zo nu en dan wat groente zoals broccoli- en bloemkoolroosjes. Dit zijn goede bronnen van vezels en folaat (foliumzuur). Met wat hummus erbij wordt het een echte snack. Vettige vis is ook een topkeuze voor zwangere vrouwen (vanwege de vele voordelen van omega 3-vetzuren die daarin zitten). Eet daarom bijvoorbeeld een tonijnsalade (lichte tonijn is het best om een hoog kwikgehalte te voorkomen volgens de FDA) of zalm als je een grotere maaltijd aankunt.



Als je moeite hebt om naar je hongersignalen te luisteren of als je ze negeert omdat je het te druk hebt, kun je een schema opstellen om ervoor te zorgen dat je regelmatig eet.