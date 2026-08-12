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Nike Black Friday voetbalschoenen 2025

Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike United Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen voor kids (kunstgras)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen voor kids (kunstgras)
30% korting
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slippers voor heren
Nike ReactX Rejuven8
Slippers voor heren
30% korting
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra Schoenen voor heren
Air Jordan Ultra
Schoenen voor heren
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 Low Elite 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (kunstgras)
30% korting
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland'
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland' Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike Total 90 Checkered
Nike Total 90 Checkered Herenschoenen
Nike Total 90 Checkered
Herenschoenen
30% korting
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Low-top zaalvoetbalschoenen
Nike Tiempo Streetgato PRM
Low-top zaalvoetbalschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Zaalvoetbalschoenen
Nike Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Zaalvoetbalschoenen
30% korting
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra Kinderschoenen
Air Jordan Ultra
Kinderschoenen
30% korting
Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Low-top zaalvoetbalschoenen
Nike Tiempo Reactgato
Low-top zaalvoetbalschoenen
30% korting
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen voor kids (turf)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen voor kids (turf)
30% korting
Nike Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland'
Nike Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland' Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 Low Pro 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen (kunstgras)
30% korting

Nike Black Friday voetbalschoenen: zet je beste beentje voor

Welke speelstijl je ook hebt, de Nike Black Friday voetbalschoenen in onze collectie geven je de ondersteuning die je nodig hebt om je beste prestatie te leveren. Weekendamateur of toekomstig talent? Trap je een balletje in het park of ben je gek op dribbelen binnen de zestien meter? Je vindt hier jouw perfecte paar voetbalschoenen. Met gripvaste noppen sta je vol zelfvertrouwen op zelfs de drassigste velden. En op een harde, droge ondergrond geven onze lage noppen de grip die je nodig hebt om te sprinten, stoppen en draaien. Speel je op kunstmatige ondergronden? Dan houden onze unieke gripvaste profielzolen je onder controle.

Onze Nike Black Friday voetbalschoenen zijn technisch net zo goed als de schoenen van de professionele spelers. Met onze jarenlange ervaring hebben we bovenstukken ontworpen die precies goed zitten. Gripvaste texturen geven uitzonderlijke balcontrole en de veters aan de zijkant hebben een groter schietoppervlak. Zo dribbel, pass en schiet je als een speler van wereldklasse. Onze materialen zijn extra licht ontworpen. Daarmee remmen onze schoenen je niet af als je het tempo moet verhogen. En door de reeks aan kleuren en stijlen vind je makkelijk schoenen die bij je clubkleuren passen. Maak zelf de keuze uit schoenen met clublogo's, neutrale tinten of felle kleuren waarmee je opvalt.