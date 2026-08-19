Nike Black Friday deals 2025

Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized jerseytuniek voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized jerseytuniek voor dames
30% korting
Nike Unlimited
Nike Unlimited Veelzijdige cargobroek met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
Veelzijdige cargobroek met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike One Fitted
Nike One Fitted Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One Fitted
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
30% korting
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Court Vision Low Next Nature
Herenschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Kinderschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
30% korting
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Work-outschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike P-6000
Nike P-6000 Kinderschoenen
Nike P-6000
Kinderschoenen
30% korting
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Kleuterschoenen
Nike Force 1 Low EasyOn
Kleuterschoenen
30% korting
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (21 cm)
29% korting
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT trainingstanktop voor heren
Nike N.A.C.
Dri-FIT trainingstanktop voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
29% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen
30% korting
Nike ReactX Rejuven8 SE
Nike ReactX Rejuven8 SE Slippers voor heren
Nike ReactX Rejuven8 SE
Slippers voor heren
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damesschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Damesschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Kinderschoenen
Air Jordan 1 Low SE
Kinderschoenen
30% korting
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike SB Force 58
Nike SB Force 58 Skateschoen
Nike SB Force 58
Skateschoen
30% korting
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
Basketbalschoenen
30% korting
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Air Jordan 1 Mid SE Craft Herenschoenen
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Herenschoenen
30% korting
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Hardloopschoenen voor heren (straat)
Nike Pegasus Plus
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Sabrina 3 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting

Nike Black Friday 2026: iconische stijlen in de aanbieding

Trap het seizoen goed af met onze Nike Black Friday sale. Je vindt de beste Nike Black Friday deals in onze populairste collecties, van dempende sneakers tot comfortabele trainingspakken. Pak je sporttas dus maar in en geef je trainingsroutine een update met onze iconische designs en wereldberoemde innovaties. Ontdek gestroomlijnde pasvormen en slimme materialen waarin jij je supercomfortabel voelt tijdens het sporten.

Blijf fris en comfortabel

Hoe hard je ook traint, de kleding uit onze Nike Black Friday sale ondersteunt je bij elke beweging. Zo zijn er tops en broeken met Nike Dri-FIT technologie. Deze slimme stof voert vocht af van de huid, zodat het snel kan verdampen. Het resultaat? Jij blijft fris en comfortabel, zelfs tijdens intensieve work-outs. Er zitten ook extra ventilatie-openingen op plekken die het snelst warm worden. En voor een nog betere luchtcirculatie trek je een korte broek en een mouwloze top aan wanneer het tijd is voor je training.

Zelfvertrouwen bij elke stap

Onze schoenen veren mee, of je nu buiten kilometers maakt of binnen traint met je team. Profiteer van Nike Black Friday korting op must-have schoenen, van halfhoge tennisschoenen tot dempende sneakers met zichtbare Air units. Foam zolen geven je bij elke stap een boost voorwaarts. En op sneakers met een golvende zool zet je die volgende pas nog makkelijker. In natte omstandigheden geven onze unieke profielzolen je extra grip, zodat je zelfverzekerd blijft lopen. Kies voor een klassieke veterschoen die stevig zit. Of ga voor een elastisch sokmodel als je graag snel je schoenen aantrekt om de deur uit te gaan.

Een stijl voor elke kledingkast

Je kunt op elke leeftijd je beste wedstrijd spelen. Daarom hebben we kledingdeals voor kinderen en volwassenen in onze Nike Black Friday sale. Of je nu naar school of de sportschool gaat, in het ruime aanbod aan kleuren vind je altijd kleding die bij je garderobe past. Denk aan felle kleuren, opvallende prints en neutrale tinten. En heb je de iconische Nike Swoosh al gespot, die elk item een premium uitstraling geeft?

Klaar voor alle weersomstandigheden

We weten dat je trainingsschema niet stopt bij slecht weer. Daarom hebben we Nike Black Friday koopjes gekozen die je bijstaan in alle weersomstandigheden. Op de koudste dagen houden onze jacks met Therma-FIT technologie je warm, zonder zwaar of dik aan te voelen. Jassen met een waterafstotende coating houden nattigheid tegen. En met de verstelbare trekkoorden in de kraag en manchetten voorkom je dat koude lucht binnendringt. Lichte tops en leggings zijn een ideaal basislaagje, zodat jij je kunt focussen op de uitdaging die voor je ligt.