Nike Black Friday 2026: iconische stijlen in de aanbieding
Trap het seizoen goed af met onze Nike Black Friday sale. Je vindt de beste Nike Black Friday deals in onze populairste collecties, van dempende sneakers tot comfortabele trainingspakken. Pak je sporttas dus maar in en geef je trainingsroutine een update met onze iconische designs en wereldberoemde innovaties. Ontdek gestroomlijnde pasvormen en slimme materialen waarin jij je supercomfortabel voelt tijdens het sporten.
Blijf fris en comfortabel
Hoe hard je ook traint, de kleding uit onze Nike Black Friday sale ondersteunt je bij elke beweging. Zo zijn er tops en broeken met Nike Dri-FIT technologie. Deze slimme stof voert vocht af van de huid, zodat het snel kan verdampen. Het resultaat? Jij blijft fris en comfortabel, zelfs tijdens intensieve work-outs. Er zitten ook extra ventilatie-openingen op plekken die het snelst warm worden. En voor een nog betere luchtcirculatie trek je een korte broek en een mouwloze top aan wanneer het tijd is voor je training.
Zelfvertrouwen bij elke stap
Onze schoenen veren mee, of je nu buiten kilometers maakt of binnen traint met je team. Profiteer van Nike Black Friday korting op must-have schoenen, van halfhoge tennisschoenen tot dempende sneakers met zichtbare Air units. Foam zolen geven je bij elke stap een boost voorwaarts. En op sneakers met een golvende zool zet je die volgende pas nog makkelijker. In natte omstandigheden geven onze unieke profielzolen je extra grip, zodat je zelfverzekerd blijft lopen. Kies voor een klassieke veterschoen die stevig zit. Of ga voor een elastisch sokmodel als je graag snel je schoenen aantrekt om de deur uit te gaan.
Een stijl voor elke kledingkast
Je kunt op elke leeftijd je beste wedstrijd spelen. Daarom hebben we kledingdeals voor kinderen en volwassenen in onze Nike Black Friday sale. Of je nu naar school of de sportschool gaat, in het ruime aanbod aan kleuren vind je altijd kleding die bij je garderobe past. Denk aan felle kleuren, opvallende prints en neutrale tinten. En heb je de iconische Nike Swoosh al gespot, die elk item een premium uitstraling geeft?
Klaar voor alle weersomstandigheden
We weten dat je trainingsschema niet stopt bij slecht weer. Daarom hebben we Nike Black Friday koopjes gekozen die je bijstaan in alle weersomstandigheden. Op de koudste dagen houden onze jacks met Therma-FIT technologie je warm, zonder zwaar of dik aan te voelen. Jassen met een waterafstotende coating houden nattigheid tegen. En met de verstelbare trekkoorden in de kraag en manchetten voorkom je dat koude lucht binnendringt. Lichte tops en leggings zijn een ideaal basislaagje, zodat jij je kunt focussen op de uitdaging die voor je ligt.