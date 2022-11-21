Tips van experts om om te gaan met de vermoeidheid tijdens het eerste trimester

Wanneer je net zwanger bent, kan er een speciale vorm van uitputting over je heen komen. "De vermoeidheid van het eerste trimester is ongeëvenaard", zegt Amanda Williams, MD, gecertificeerde gynaecoloog in Oakland, Californië, en lid van de Nike (M)ove Like a Mother adviesraad. "Het is de periode dat de foetus en de placenta het snelst groeien waardoor er hoge metabolische eisen aan je lichaam worden gesteld." Dat is ook wanneer er bepaalde hormonen, zoals oestrogeen, progesteron en HCG (humaan choriongonadotrofine, het zwangerschapshormoon dat vrijkomt uit de placenta), sterk toenemen, waardoor je je erg ellendig kunt voelen.

Zie het maar zo: er begint een mensje in je te groeien en dat gaat daar 9 maanden wonen, dus het is geen wonder dat je geen energie hebt om van de bank af te komen, laat staan om te trainen (echt waar). Zelfs profatleten voelen zich uitgeschakeld tijdens deze periode: Adia Barnes, een Nike atleet, Head Coach van het University of Arizona Wildcats damesbasketbalteam en moeder van twee kinderen herinnert dat ze zich "gewoon enorm vermoeid" voelde tijdens haar eerste trimester.

Toch hoef je je niet tegen te laten houden door de uitputting. Zo ga je ermee om.