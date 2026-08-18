Nike Black Friday deals voor dames 2026

Nike Pro
Nike Pro Legging halfhoge taille en met mesh vlakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Legging halfhoge taille en met mesh vlakken voor dames
30% korting
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Spiderback eendelig badpak
Nike Swim HydraStrong Essential
Spiderback eendelig badpak
30% korting
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Sabrina 3 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Damesschoenen
Nike P-6000 SE
Damesschoenen
30% korting
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
29% korting
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT tennistanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT tennistanktop voor dames
29% korting
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
28% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor dames
30% korting
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
29% korting
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende fleeceshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Nike Sportswear
Ruimvallende fleeceshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (13 cm, Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (13 cm, Plus Size)
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
29% korting
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting

Nike Black Friday sale voor dames 2026: geef je work-outgarderobe een boost

Of je nu nieuwe hardloopschoenen, een warme joggingbroek of een ondersteunende legging nodig hebt, met de Nike Black Friday sale voor dames zit je goed. Van duurzame outdoorkleding tot handige accessoires, we hebben voor elke sporttas iets. En dankzij eersteklas stoffen en innovatieve functies is elk kledingstuk ontworpen om je trainingsdoelen te ondersteunen.


Innovatieve technologie die lang meegaat


Wil je het geheim weten achter de zweetafvoerende eigenschappen van onze sportkleding? Dat is onze innovatieve Dri-FIT technologie. We gebruiken een slimme microvezelconstructie om zweet van de huid weg te voeren en die vervolgens gelijkmatig over het oppervlak van de stof te verspreiden. Zo kan het sneller verdampen, zodat jij je droog en comfortabel blijft voelen. Het materiaal wordt uitgebreid getest in onze laboratoria, om ervoor te zorgen dat die eigenschap net zo lang meegaat als het kledingstuk zelf − en jij altijd en overal het maximale uit jezelf kunt halen. In de Nike Black Friday sale voor dames vind je verschillende kledingstukken met Nike Dri-FIT stof, van hardlooptops tot sportshorts.


Jouw comfort komt op de eerste plaats


Profiteer van Nike Black Friday aanbiedingen voor dameskleding die is ontworpen om de hele dag door comfortabel te zitten. Of je nu stretcht tijdens de yogales of je team aanmoedigt vanaf de tribune, onze kleding is gemaakt om met je mee te bewegen. Superrekbare en lichtgewicht stoffen bewegen in alle richtingen met je mee, terwijl ademende materialen je temperatuur helpen reguleren. Elastische taillebanden en verstelbare trekkoorden zorgen voor de perfecte pasvorm, die ook perfect blijft als je in beweging bent. Kies op koudere dagen voor een warme hoodie van Nike Tech Fleece. De zachte geborstelde textuur houdt warmte vast en is toch extreem compact en gewichtloos.


Slimme organisatie van sport- of werkspullen


Van elegante crossbodymodellen tot ruime weekendtassen, in onze Nike Black Friday sale voor dames vind je genoeg opties om je spullen in mee te nemen. Als je een drukke dag voor de boeg hebt, kies dan voor een model met een sleeve voor je laptop en ruimte voor andere schoenen. Reis je liever licht? In onze compacte tassen stop je je belangrijkste spullen en ben je in no time de deur uit. Ondertussen verlichten gewatteerde banden de druk op je schouders, zodat jij het langer volhoudt. Let op metalen hardware met branding in contrasterende kleuren voor een eersteklas look.


Laat je unieke stijl zien


Alles in de Nike Black Friday sale voor dames is ontworpen om er net zo goed uit te zien als het aanvoelt. Kies felle kleuren voor een opvallende look of juist de tijdloosheid van een monochroom palet. Opvallende prints maken een statement, vooral als ze zijn afgewerkt met onze iconische Nike Swoosh in een contrasterende kleur. Kijk uit naar extra details zoals taillebanden met branding op shorts en leggings. Ben je op zoek naar de perfecte pasvorm? Relaxte modellen zijn ideaal voor gelaagde outfits, terwijl slim fit items zorgen voor een elegante look.