Nike Black Friday sale voor dames 2026: geef je work-outgarderobe een boost
Of je nu nieuwe hardloopschoenen, een warme joggingbroek of een ondersteunende legging nodig hebt, met de Nike Black Friday sale voor dames zit je goed. Van duurzame outdoorkleding tot handige accessoires, we hebben voor elke sporttas iets. En dankzij eersteklas stoffen en innovatieve functies is elk kledingstuk ontworpen om je trainingsdoelen te ondersteunen.
Innovatieve technologie die lang meegaat
Wil je het geheim weten achter de zweetafvoerende eigenschappen van onze sportkleding? Dat is onze innovatieve Dri-FIT technologie. We gebruiken een slimme microvezelconstructie om zweet van de huid weg te voeren en die vervolgens gelijkmatig over het oppervlak van de stof te verspreiden. Zo kan het sneller verdampen, zodat jij je droog en comfortabel blijft voelen. Het materiaal wordt uitgebreid getest in onze laboratoria, om ervoor te zorgen dat die eigenschap net zo lang meegaat als het kledingstuk zelf − en jij altijd en overal het maximale uit jezelf kunt halen. In de Nike Black Friday sale voor dames vind je verschillende kledingstukken met Nike Dri-FIT stof, van hardlooptops tot sportshorts.
Jouw comfort komt op de eerste plaats
Profiteer van Nike Black Friday aanbiedingen voor dameskleding die is ontworpen om de hele dag door comfortabel te zitten. Of je nu stretcht tijdens de yogales of je team aanmoedigt vanaf de tribune, onze kleding is gemaakt om met je mee te bewegen. Superrekbare en lichtgewicht stoffen bewegen in alle richtingen met je mee, terwijl ademende materialen je temperatuur helpen reguleren. Elastische taillebanden en verstelbare trekkoorden zorgen voor de perfecte pasvorm, die ook perfect blijft als je in beweging bent. Kies op koudere dagen voor een warme hoodie van Nike Tech Fleece. De zachte geborstelde textuur houdt warmte vast en is toch extreem compact en gewichtloos.
Slimme organisatie van sport- of werkspullen
Van elegante crossbodymodellen tot ruime weekendtassen, in onze Nike Black Friday sale voor dames vind je genoeg opties om je spullen in mee te nemen. Als je een drukke dag voor de boeg hebt, kies dan voor een model met een sleeve voor je laptop en ruimte voor andere schoenen. Reis je liever licht? In onze compacte tassen stop je je belangrijkste spullen en ben je in no time de deur uit. Ondertussen verlichten gewatteerde banden de druk op je schouders, zodat jij het langer volhoudt. Let op metalen hardware met branding in contrasterende kleuren voor een eersteklas look.
Laat je unieke stijl zien
Alles in de Nike Black Friday sale voor dames is ontworpen om er net zo goed uit te zien als het aanvoelt. Kies felle kleuren voor een opvallende look of juist de tijdloosheid van een monochroom palet. Opvallende prints maken een statement, vooral als ze zijn afgewerkt met onze iconische Nike Swoosh in een contrasterende kleur. Kijk uit naar extra details zoals taillebanden met branding op shorts en leggings. Ben je op zoek naar de perfecte pasvorm? Relaxte modellen zijn ideaal voor gelaagde outfits, terwijl slim fit items zorgen voor een elegante look.