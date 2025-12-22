  1. Nike Black Friday
  3. Schoenen

Nike Black Friday fitnessschoenen 2025

Fitness en training
Nike Free Metcon 6
Nike Free Metcon 6 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Free Metcon 6
Work-outschoenen voor dames
40% korting
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
35% korting
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Free 2025
Work-outschoenen voor dames
40% korting
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike MC Trainer 3
Work-outschoenen voor dames
50% korting
Nike Promina
Nike Promina Wandelschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Promina
Wandelschoenen voor heren
35% korting
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Work-outschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Work-outschoenen voor heren
25% korting
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Work-outschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike MC Trainer 3
Work-outschoenen voor heren
40% korting
Nike Motiva
Nike Motiva Wandelschoenen voor dames
50% korting
Nike Motiva
Wandelschoenen voor dames
50% korting
Nike Defy All Day
Nike Defy All Day Trainingsschoen voor heren
34% korting
Nike Defy All Day
Trainingsschoen voor heren
34% korting
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Work-outschoenen voor dames
40% korting
Nike In-Season TR 14
Work-outschoenen voor dames
40% korting
Nike Crosscourt
Nike Crosscourt Schoenen voor kleuters/kids
40% korting
Nike Crosscourt
Schoenen voor kleuters/kids
40% korting
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Work-outschoenen voor heren
40% korting
Nike Free 2025
Work-outschoenen voor heren
40% korting

Nike Black Friday fitnessschoenen: haal alles uit jezelf

Bereik je trainingsdoelen op Nike Black Friday fitnessschoenen met korting. Ontdek premium sneakers waarmee jij alles uit je work-out haalt. Denk aan een soepel bovenwerk en stevige zolen die je bij elke beweging ondersteunen. Het foam in de middenzolen dempt de impact van je stappen en sprongen. En de gripvaste profielzool voor meerdere ondergronden houdt je stevig met beide benen op de grond.

Geef je training een boost

In de Nike Black Friday sale voor fitnesssneakers vind je veelzijdige schoenen die elke uitdaging aankunnen. Ga je naar een HIIT-les? Dan hebben we fitness-schoenen voor je met alle ondersteuning en demping die je nodig hebt. Race je over de loopband? Lichte schoenen met een ademend mesh bovenwerk hebben ingebouwde stretch. Zo bewegen ze flexibel met je voet mee. Doe je veel aan gewichtheffen? Dan kies je voor platte, stevige fitnesssneakers om in balans te blijven.

Stabiliteit bij het liften

Als je serieus zware gewichten in je handen hebt, wil je stevige schoenen waar je stabiel op staat. Daarom hebben we Nike Black Friday deals op fitnessschoenen die speciaal zijn gemaakt voor krachttraining en gewichtheffen. Met hun platte en brede basis houden ze je voeten stabiel onder druk. Door de harde middenzool wordt de kracht goed overgedragen vanaf de grond. Perfect voor een explosieve reeks oefeningen. Kijk ook eens naar schoenen met een band om de middenvoet. Die hebben we gecombineerd met een stevige hielcup en verbogen uiteinden van de veters. Zo kun jij vol vertrouwen focussen op je doelen, zonder bang te zijn dat je voeten wegglijden.

Topmaterialen die voor jou werken

Zoek je Nike Black Friday sportschoolschoenen van slimme materialen? Kies dan voor onze schoenen van Nike Flyknit stof. Die is licht, ademend en ondersteunend, geïnspireerd op de feedback van hardlopers. Het bovenwerk van deze fitnessschoenen is gemaakt van duurzame garens en ze zijn zo ontworpen dat ze als een sok om je voet zitten. Ze ondersteunen op de juiste plekken en zijn soepel genoeg om met je voet mee te bewegen. Als je soepele en verende schoenen wil, ga je voor een paar met extra foam in de hak en een extra flexibele voorvoet. Dit geeft je extra bewegingsvrijheid.

Grip op je training

Bij intensieve trainingen wil je geen schoenen die schuiven of wegglijden. Tussen onze Nike Black Friday deals vind je daarom fitnessschoenen met stevige rubberzolen, speciaal voor binnensporten. De unieke profielzool geeft je een gripvaste basis bij het liften, lungen en draaien, zelfs op gladde ondergronden. Voor maximale stabiliteit kies je voor sportschoolschoenen met slim geplaatste kleverige texturen op plekken waar de meeste wrijving is. Bijvoorbeeld bij de middenvoet en de teen. En zachte middenzolen met demping veren goed terug voor een maximale energieteruggave.

Een visie voor de toekomst

Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor Nike Black Friday fitnessschoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.