Hoe was ik mijn sport-bh? | Nooitgestelde vragen

Nooitgestelde vragen
Kleine borsten, grote borsten en verfrommelde bh-cups
Welkom bij de nooitgestelde vragen, waar we de vragen beantwoorden die je nooit durfde te stellen over borsten, sport-bh's en training.
Als het op bh-problemen aankomt, zijn er nogal wat zaken te bespreken. Vandaag beantwoorden we de volgende vragen:
- Welke bh past bij mijn kleine borsten en grote ribbenkast?
- Waar kan ik de juiste ondersteuning vinden voor mijn grotere borsten?
- Hoe voorkom ik dat bh-cups verfrommelen?
1. Welke bh past bij mijn kleine borsten en grote ribbenkast?
De juiste pasvorm vinden kan echt een worsteling worden wanneer je geen bh kunt vinden die past bij jouw afmetingen. Maar verlies de moed niet, er zijn maten die passen bij ieder lichaam, waaronder het jouwe.
Kijk voor die perfecte pasvorm naar bh's met een specifiek maatbereik. Probeer bijvoorbeeld de Alpha bh. Deze is supercomfortabel, biedt complete ondersteuning en is verkrijgbaar voor kleine cups en een grotere ribbenkast. Als je nog een specifiekere pasvorm zoekt, probeer dan de Rival bh, die verkrijgbaar is in de maten 30A-44G.
2. Waar kan ik de juiste ondersteuning vinden voor mijn grotere borsten?
Borsten worden niet geleverd met geïntegreerde ondersteuning. En dat betekent dat wanneer wij bewegen, onze borsten meebewegen: van binnen naar buiten, op en neer en zijwaarts. Hoe groter ze zijn, hoe meer ze bewegen. Dus als jij grotere borsten hebt, dan is het de moeite waard om te kijken naar stijlen die meer ondersteuning bieden, zelfs voor low-impact activiteiten.
Stijlen met meer bedekking en compressie kunnen helpen ongemak en pijn te voorkomen. Dus het is de moeite waard om de juiste pasvorm te vinden. De Rival en de Alpha kunnen beide op de rug worden bijgesteld, zodat atleten met grotere borsten kunnen rekenen op beter passende rug- en schouderbanden. De juiste pasvorm zorgt voor optimale compressie, zodat je je comfortabeler voelt terwijl je in beweging bent. Bekijk de nooitgestelde vragen van vorige week om te weten hoe je voorkomt dat je bh-cups verfrommelen.
3. Hoe voorkom ik dat mijn bh-cups verfrommelen?
Wie heeft er niet ooit een bh uit de wasmachine gehaald die helemaal zijn vorm had verloren. Of dat een work-out de mist ingaat omdat de bh een eigen leven leidde. Verfrommelde bh's zullen je bijna zeker uit je flow halen — en dat is een welbekende irritatie wanneer je een bh draagt met verwijderbare pads. Als ze uit hun positie schieten, kunnen ze vervormd raken, wat leidt tot strakheid en wrijving.
Wassen en wegwezen
Wasprogramma's (vooral het centrifugeren) zorgen vaak voor verfrommelde bh's. Om dat oncomfortabele gevoel te voorkomen, kun je de pads eruit halen als je de bh wast en deze met de hand wassen. Laat ze vervolgens aan de lijn drogen. Als je de pads in de droger stopt, kunnen ze namelijk vervormen en ontstaan er onnodige plooien of vouwen.
Wanneer je de pads weer in de bh stopt, controleer dan of ze goed zitten (rechte zijkanten en niet schuin) en neem even de tijd om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier zijn geplaatst. Daarna ben je klaar om te gaan.
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