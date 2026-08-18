Hoge sneakers en schoenen

(62)
Nike x Hyperice Hyperboot
Nike x Hyperice Hyperboot Schoenen
Nike x Hyperice Hyperboot
Schoenen
€ 749,99
Jordan 1 Retro High OG 'Love Letter'
Jordan 1 Retro High OG 'Love Letter' Kleuterschoenen
Jordan 1 Retro High OG 'Love Letter'
Kleuterschoenen
€ 89,99
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club Herenschoenen
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Herenschoenen
€ 179,99
Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Kinderschoenen
Air Jordan 1 Retro High OG
Kinderschoenen
€ 139,99
Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Herenschoenen
Air Jordan 1 Retro High OG
Herenschoenen
€ 179,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 High Pro
Voetbalschoenen (kunstgras)
€ 169,99
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 69,99
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Voetbalschoenen (turf)
Nike Phantom 6 High Club
Voetbalschoenen (turf)
€ 69,99
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High top zaalvoetbalschoenen
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High top zaalvoetbalschoenen
€ 69,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen voor kids (kunstgras)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen voor kids (kunstgras)
€ 74,99
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Pro
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 169,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High top voetbalschoenen (zachte ondergrond)
€ 99,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (kunstgras)
€ 289,99
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store skateschoenen
Verkrijgbaar via SNKRS
Nike SB Dunk High Pro x Beyond Store
skateschoenen
€ 129,99
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen voor kids (turf)
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 74,99
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 289,99
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 54,99
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen (kunstgras)
Nike Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen (kunstgras)
€ 94,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 54,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 54,99
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 High Club
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 69,99
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoen (turf)
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoen (turf)
€ 69,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen voor kids (kunstgras)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen voor kids (kunstgras)
€ 79,99
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 54,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé' High top zaalvoetbalschoenen voor kids
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
High top zaalvoetbalschoenen voor kids
€ 59,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 99,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen (turf)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen (turf)
€ 99,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 59,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 79,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 79,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 59,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High top voetbalschoenen voor kids (turf)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High top voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 79,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen (kunstgras)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen (kunstgras)
€ 99,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (kunstgras)
€ 94,99
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 54,99
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen voor kids (turf)
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 74,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (turf)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (turf)
€ 94,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High top voetbalschoenen voor kids (turf)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High top voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 74,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club High top voetbalschoenen voor kids (turf)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
High top voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 54,99
Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Damesschoenen
Air Jordan 1 Retro High OG
Damesschoenen
€ 179,99
Jordan 1 Retro High OG 'Love Letter'
Jordan 1 Retro High OG 'Love Letter' Schoenen voor baby's/peuters
Jordan 1 Retro High OG 'Love Letter'
Schoenen voor baby's/peuters
€ 69,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Customized high-top voetbalschoen (stevige ondergrond)
Customize
Customize
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Customized high-top voetbalschoen (stevige ondergrond)
€ 129,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Customized high-top voetbalschoenen (kunstgras)
Customize
Customize
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Customized high-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 129,99
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike Phantom 6 High Club
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
€ 69,99
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-top voetbalschoen (turf)
Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-top voetbalschoen (turf)
€ 69,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen voor kids (kunstgras)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen voor kids (kunstgras)
€ 79,99
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 54,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé' High top zaalvoetbalschoenen voor kids
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
High top zaalvoetbalschoenen voor kids
€ 59,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 99,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen (turf)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen (turf)
€ 99,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 59,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 79,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 79,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoenen voor kleuters (meerdere ondergronden)
€ 59,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High top voetbalschoenen voor kids (turf)
Net binnen
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High top voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 79,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé' High-top voetbalschoen (kunstgras)
Net binnen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy 'Kylian Mbappé'
High-top voetbalschoen (kunstgras)
€ 99,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (kunstgras)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (kunstgras)
€ 94,99
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 54,99
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Nike Jr. Phantom 6 High Academy Voetbalschoenen voor kids (turf)
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 74,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (turf)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (turf)
€ 94,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High top voetbalschoenen voor kids (turf)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High top voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 74,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club High top voetbalschoenen voor kids (turf)
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
High top voetbalschoenen voor kids (turf)
€ 54,99
Air Jordan 1 Retro High OG
Air Jordan 1 Retro High OG Damesschoenen
Air Jordan 1 Retro High OG
Damesschoenen
€ 179,99
Jordan 1 Retro High OG 'Love Letter'
Jordan 1 Retro High OG 'Love Letter' Schoenen voor baby's/peuters
Jordan 1 Retro High OG 'Love Letter'
Schoenen voor baby's/peuters
€ 69,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Customized high-top voetbalschoen (stevige ondergrond)
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Customize
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Customized high-top voetbalschoen (stevige ondergrond)
€ 129,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Customized high-top voetbalschoenen (kunstgras)
Customize
Customize
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Customized high-top voetbalschoenen (kunstgras)
€ 129,99

Hoge sneakers: high tops voor de beste slam-dunks

Toen we in 1973 onze eerste basketbalschoen lanceerden, was het onze missie om uitmuntende high top sneakers voor de baan te maken. Vandaag de dag innoveren we onze sneakers nog steeds. Speciaal ontworpen grips op de buitenzool combineren uitzonderlijke trekkracht met bewegingsvrijheid. De high tops geven met een zacht materiaal steun aan je enkels. Zo draag je de beste sportschoenen die je helpen topprestaties te leveren.


Werk je aan een nieuwe skateboardtruc? Dan heb je schoenen nodig waar je op kunt vertrouwen. Nike high top sneakers geven extra steun rond de enkel om je gewrichten te beschermen tijdens het draaien, keren en landen. De ademende bovenkant biedt extra ventilatie op belangrijke plekken om je voeten koel te houden zodat jij je kunt concentreren. De gripvaste zolen zorgen voor maximale grip op je board.


De American football-schoenen met bescherming rond de enkels, worden gedragen door de grootste spelers ter wereld. Hoge bovenkanten zorgen voor extra ondersteuning tijdens het bewegen, draaien en stoppen. De sok-achtige pasvorm zorgt ervoor dat je schoenen aanvoelen als deel van je lichaam. Voor explosieve versnellingen kies je voor schoenen met Aerotrak-platen op de zolen. Chevron-noppen zorgen voor grip in meerdere richtingen, terwijl de bovenkant met textuur de ultieme balcontrole mogelijk maakt.