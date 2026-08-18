Blauwe voetbalschoenen: haal alles uit je spel
Ren vol vertrouwen het veld op in onze blauwe voetbalschoenen. Deze schoenen zijn een combinatie van de nieuwste techniek en iconische ontwerpen. We maken onze voetbalschoenen in het blauw speciaal voor steun, precisie en grip. Zo kun jij steeds weer op je best presteren. Dat gunnen we iedereen, dus maken we onze blauwe voetbalschoenen voor alle leeftijden. Bekijk onze populairste modellen en innovatieve designs.
Jouw schoenen, jouw stijl
Wat jouw unieke stijl ook is, wij hebben schoenen die erbij passen. Denk aan donkerblauwe en lichtblauwe voetbalschoenen voor extra kleur op het veld. Door de veters en noppen in dezelfde kleur zien de schoenen er gestroomlijnd uit. En door contrasterende details zoals onze Swoosh, vallen ze extra op. Bij onze personaliseerbare schoenen kun je zelf een kleur kiezen. Kies ook de vlag van je land, hielstrepen en grafische prints voor een persoonlijk design.
Innovatie in elke schoen
Als je krachtig wil schieten en snel wil sprinten, heb je goede schoenen nodig. Onze blauwe voetbalschoenen hebben demping die de klappen voor je opvangt. En schoenen met Zoom Air units in de hakken voelen extra verend. Zoek je naar innovatieve details? Kies dan voor blauwe voetbalschoenen met Nike Gripknit. Deze klevende stof geeft je extra controle over de bal, of het nu nat of droog weer is. Het loopt helemaal van je grote teen, langs de veters naar je kleine teen, zodat je altijd goed kunt schieten. Nike Gripknit vormt zich ook naar je voet, zodat je schoen stevig zit.
Klaar om te knallen
Zoek je blauwe voetbalschoenen voor extra snelheid? Onze voetbalschoenen geven je genoeg grip om snel weg te sprinten. Met Nike Cyclone 360 profielen verander je sneller van richting. Door de lichtgewicht materialen houdt niks je tegen bij je sprint. En blauwe voetbalschoenen met Speed Cage technologie zorgen dat de zool goed tegen je voet zit, zonder extra gewicht toe te voegen. Zo blijf jij stabiel als je versnelt.
Geen ondergrond is te gek
Waar je ook gaat voetballen, wij hebben blauwe voetbalschoenen die bij de ondergrond passen. Metalen noppen geven je extra grip op een nat veld. En bij droge grond na een hittegolf kies je voor schoenen voor een harde ondergrond. Die beschermen je gewrichten en geven je een verend gevoel. Op onze zaalvoetbalschoenen kun je makkelijk stoppen en draaien. We hebben zelfs voetbalschoenen voor meerdere ondergronden, zodat je altijd en overal kunt spelen.
Help mee met onze missie
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Wil je meehelpen? Kies dan voor blauwe voetbalschoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Ook maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.